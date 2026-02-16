Festi hf.: Endurkaup vika 7

 Festi hf.

Í 7. viku 2026 keypti Festi alls 135.000 eigin hluti fyrir 46.145.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 709/02/202610:38              35.000342,00    11.970.000
Vika 710/02/202610:42              50.000342,00    17.100.000
Vika 711/02/202614:49              25.000343,00      8.575.000
Vika 712/02/202614:55              25.000340,00      8.500.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.435.000 hluti eða 1,42% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.823.774 eigin hluti fyrir 609.438.920 kr. og á í dag 4.570.000 hluti sem samsvarar 1,46% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


GlobeNewswire

