Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

16.2.2026 klo 15.00

Muutos Lassila & Tikanojan johtoryhmässä: Hilppa Rautpalo uuteen tehtävään talon ulkopuolelle

Lassila & Tikanoja Oyj:n johtoryhmän jäsen Hilppa Rautpalo (Johtaja, lakiasiat, henkilöstö ja EHSQ) on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen työskentelemään talon ulkopuolelle viimeistään elokuussa 2026. Hakuprosessi seuraajan valitsemiseksi käynnistetään välittömästi.

”Haluan kiittää Hilppaa hänen erinomaisesta työstään useassa eri roolissa Lassila & Tikanojan uudistamisessa viimeisten kuuden vuoden aikana. Samalla toivotan hänelle menestystä tulevaan”, sanoo Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

