Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).     
                                   
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 9. til 13. februar 2026 foretaget følgende transaktioner:                        

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse ---
9 februar 202633515.047,22395.040,820
10 februar 202633515.239,58215.105,260
11 februar 202633915.040,17705.098,620
12 februar 202633515.078,95525.051,450
13 februar 202633515.056,26875.043,850
Total 9-13. februar 20261.679 25.340,000
Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 1.679 25.340,000
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		1.679 25.340,000
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)---
9 februar 20261.17515.108,757417.752,790
10 februar 20261.17515.289,161717.964,765
11 februar 20261.18915.137,989917.999,070
12 februar 20261.17515.078,880917.717,685
13 februar 20261.17515.043,106417.675,650
Total 9-13. februar 20265.889 89.109,960
Køb fra Familiefonden*82715.131,594812.513,829
Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)6.716 101.623,789
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		6.716 101.623,789
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 172.059 A-aktier og 1.079.275 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,91% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. februar 2026

