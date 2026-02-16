Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE





Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 9. til 13. februar 2026 foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse - - - 9 februar 2026 335 15.047,2239 5.040,820 10 februar 2026 335 15.239,5821 5.105,260 11 februar 2026 339 15.040,1770 5.098,620 12 februar 2026 335 15.078,9552 5.051,450 13 februar 2026 335 15.056,2687 5.043,850 Total 9-13. februar 2026 1.679 25.340,000 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 1.679 25.340,000 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 1.679 25.340,000 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) - - - 9 februar 2026 1.175 15.108,7574 17.752,790 10 februar 2026 1.175 15.289,1617 17.964,765 11 februar 2026 1.189 15.137,9899 17.999,070 12 februar 2026 1.175 15.078,8809 17.717,685 13 februar 2026 1.175 15.043,1064 17.675,650 Total 9-13. februar 2026 5.889 89.109,960 Køb fra Familiefonden* 827 15.131,5948 12.513,829 Total i første fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 6.716 101.623,789 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 6.716 101.623,789

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 172.059 A-aktier og 1.079.275 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,91% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 16. februar 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484





Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

