DECLARATION EXERCICE 2026/15 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 16 février 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/15 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 9 février au 13 février 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO859-Feb-26NL0015001W4945 42811,5681XPAR
213800RQNIQT48SEEO859-Feb-26NL0015001W4920 90811,5323DXE
213800RQNIQT48SEEO859-Feb-26NL0015001W493 66411,5530TQE
213800RQNIQT48SEEO8510-Feb-26NL0015001W4946 86912,0429XPAR
213800RQNIQT48SEEO8510-Feb-26NL0015001W4923 00012,0649DXE
213800RQNIQT48SEEO8510-Feb-26NL0015001W4922611,9500TQE
213800RQNIQT48SEEO8511-Feb-26NL0015001W4945 00011,3685XPAR
213800RQNIQT48SEEO8511-Feb-26NL0015001W4930 00011,3924DXE
213800RQNIQT48SEEO8512-Feb-26NL0015001W4949 36311,1763XPAR
213800RQNIQT48SEEO8512-Feb-26NL0015001W4925 82611,1794DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Feb-26NL0015001W4944 65811,1501XPAR
213800RQNIQT48SEEO8513-Feb-26NL0015001W4926 45111,1379DXE
213800RQNIQT48SEEO8513-Feb-26NL0015001W494 69111,1573TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe


Attachments

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026.15 DES TRANSACTIONS
GlobeNewswire

Recommended Reading