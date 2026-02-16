Information réglementée

Paris, 16 février 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/15 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 9 février au 13 février 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 9-Feb-26 NL0015001W49 45 428 11,5681 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 9-Feb-26 NL0015001W49 20 908 11,5323 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Feb-26 NL0015001W49 3 664 11,5530 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Feb-26 NL0015001W49 46 869 12,0429 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 10-Feb-26 NL0015001W49 23 000 12,0649 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 10-Feb-26 NL0015001W49 226 11,9500 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Feb-26 NL0015001W49 45 000 11,3685 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 11-Feb-26 NL0015001W49 30 000 11,3924 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Feb-26 NL0015001W49 49 363 11,1763 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 12-Feb-26 NL0015001W49 25 826 11,1794 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Feb-26 NL0015001W49 44 658 11,1501 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Feb-26 NL0015001W49 26 451 11,1379 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Feb-26 NL0015001W49 4 691 11,1573 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe