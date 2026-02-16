EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (16 février 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que le 13 février 2026, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions (€) * Marché (MIC Code) ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 13/02/2026 FR0000121667 132 980 259,2400 XPAR ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 13/02/2026 FR0000121667 81 838 259,1861 DXE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 13/02/2026 FR0000121667 12 784 259,3158 TQE ESSILORLUXOTTICA SA 549300M3VH1A3ER1TB49 13/02/2026 FR0000121667 16 410 259,2525 AQE TOTAL 244 012 259,2267

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe