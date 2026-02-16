Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées le 13/02/2026

Paris – 16 février 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Nom du PSI Code identifiant du PSI Devise Publicis Groupe SA 2138004KW8BV57III342 FR0000130577 BOFA SECURITIES EUROPE SA 549300FH0WJAPEHTIQ77 EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR) Montant brut journalier d'acquisition (EUR) Code identifiant marché PUBLICIS GROUPE FR0000130577 13/02/2026 85 997 73,2474 6 299 056,66 XPAR PUBLICIS GROUPE FR0000130577 13/02/2026 - - - CEUX PUBLICIS GROUPE FR0000130577 13/02/2026 - - - AQEU PUBLICIS GROUPE FR0000130577 13/02/2026 - - - TQEX * arrondi à quatre décimales Total: 85 997 73,2474 6 299 056,66

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.

