LHV Groupi tulemused jaanuaris 2026

LHV Groupi jaanuari tulemused paistsid silma kõrgema kasumi ja ärimahtude kasvuga.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kuuvõrdluses 51 miljoni võrra ja ulatus 5,52 miljardi euroni. Deposiitide maht vähenes 214 miljoni euro võrra ja ulatus 7,92 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht suurenes 13 miljoni võrra 1,72 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud makseid tehti jaanuaris 8,7 miljonit.

AS LHV Group teenis jaanuaris konsolideeritud puhaskasumit 7,2 miljonit eurot. Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 7,6 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 0,7 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot kasumit ja AS LHV Kindlustus -0,4 miljonit eurot kahjumit. Aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli jaanuaris 11,4%.

LHV Groupi netotulud jaanuaris jäid 0,5 miljoni euro võrra alla finantsplaanile. Puhaskasumi tegelik tulemus ületab finantsprognoosi 0,4 miljoni euroga. Laenuportfell on laias laastus samal tasemel finantsprognoosiga. Deposiidid ületavad finantsprognoosi 244 miljoni euroga.



LHV Pank

LHV Panga klientide arv kasvas jaanuaris 3200 võrra ja ulatus kokku 495 tuhande kliendini. Laenumahud kasvasid 24 miljoni euro võrra ja laenuportfelli maht ulatus 4,71 miljardi euroni. Eraisikute laenuportfell kasvas 16 miljoni euro võrra, samal ajal kui ettevõtete laenuportfell kasvas 8 miljonit eurot. Kogu laenuportfelli kvaliteet püsib tugev. Jaanuaris tehti laenudega seotud allahindlusi 0,3 miljoni euro ulatuses. Hoiuste maht vähenes vähem kui plaanitud, 259 miljoni euro võrra ja ulatus 6,71 miljardi euroni. Nõudmiseni hoiused vähenesid 230 miljoni euro võrra, tähtajalised hoiused vähenesid 29 miljoni euro võrra. Jaanuari puhaskasum ületas finantsplaani 0,3 miljoni euroga.



LHV Bank

Ühendkuningriigis tegutsev LHV Bank näitas jaanuaris väga head ärimahtude kasvu. Laenumahud suurenesid 26 miljoni euro võrra ja laenuportfell ulatus jaanuari lõpu seisuga 809 miljoni euroni. Krediidikomitee poolt heaks kiidetud, kuid veel väljastamata laene 125 miljoni euro ulatuses​. Hoiused kasvasid kuises võrdluses 26 miljoni euro võrra ja hoiuste kogumaht ulatus kokku 1,31 miljardi euroni. Jaanuaris kasvas LHV Banki klientide arv 600 võrra. Puhaskasum ületas finantsplaani 0,2 miljoni euro võrra.



LHV Varahaldus

Aasta algus on LHV Varahaldusele alanud hästi. LHV Varahalduse suuremad fondid Julge ja Ettevõtlik tõusid kuuga vastavalt 4,7% ning 3,0%​. Fondide Tasakaalukas ja Rahulik tootluseks kujunes vastavalt 1,8% ning 1,1%. LHV Pensionifond Indeks tõusis kuuga 3,0%. Jaanuari puhaskasum ületas finantsplaani 0,2 miljoni euro võrra.



LHV Kindlustus

LHV Kindlustus sõlmis jaanuaris 7,1 miljoni euro eest uusi kindlustuslepinguid. Jaanuari lõpu seisuga on kehtivaid kindlustuslepinguid ligikaudu 306 000. Kahjujuhtumeid hüvitati 3 miljoni euro ulatuses ja registreeriti 11 500 uut kahjujuhtumit. Keerulised ilmastikuolud tõstsid neto kahjusuhte 86,5%-ni. Neto kulusuhe oli 25,8%. Müügikampaania toetas tugevaid tulemusi kasko- ja liikluskindlustuse müügis. Kokkuvõttes jäi LHV Kindlustuse jaanuari tulem finantsplaanile alla 0,6 miljoni euroga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab ligi 1 200 inimest. LHV Panga teenuseid kasutab 495 000 klienti, LHV hallatavatel II samba pensionifondidel on 105 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 233 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





