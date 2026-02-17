OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
17 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 February 2026 it had purchased a total of 78,427 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased78,427--
Highest price paid (per ordinary share)603.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)592.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)597.82p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,500,279 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,500,279.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
16-02-202616:28:07GBp93594.00XLONxeaMIbXZZo5
16-02-202616:27:55GBp260594.00XLONxeaMIbXZZ2W
16-02-202616:26:41GBp213594.00XLONxeaMIbXZWT4
16-02-202616:26:41GBp154594.00XLONxeaMIbXZWTC
16-02-202616:26:41GBp14594.00XLONxeaMIbXZWTE
16-02-202616:26:41GBp335594.00XLONxeaMIbXZWTO
16-02-202616:25:12GBp539593.50XLONxeaMIbXZk1k
16-02-202616:25:12GBp168594.00XLONxeaMIbXZk1p
16-02-202616:21:28GBp181592.50XLONxeaMIbXZgDo
16-02-202616:21:28GBp187592.50XLONxeaMIbXZgDq
16-02-202616:21:28GBp1,093593.00XLONxeaMIbXZgDx
16-02-202616:19:36GBp286593.00XLONxeaMIbXZeMk
16-02-202616:19:36GBp1,683593.50XLONxeaMIbXZeMs
16-02-202616:19:16GBp301594.50XLONxeaMIbXZfrp
16-02-202616:19:16GBp2594.50XLONxeaMIbXZfrE
16-02-202616:19:16GBp6594.50XLONxeaMIbXZfrG
16-02-202616:19:16GBp12594.50XLONxeaMIbXZfrI
16-02-202616:19:16GBp333594.50XLONxeaMIbXZfr4
16-02-202616:19:16GBp162594.50XLONxeaMIbXZfr6
16-02-202616:19:16GBp577594.50XLONxeaMIbXZfr8
16-02-202616:19:16GBp216594.50XLONxeaMIbXZfrA
16-02-202616:19:16GBp2594.50XLONxeaMIbXZfrC
16-02-202616:19:16GBp74594.50XLONxeaMIbXZfqk
16-02-202616:19:16GBp558594.50XLONxeaMIbXZfqm
16-02-202616:19:16GBp333594.50XLONxeaMIbXZfqo
16-02-202616:19:16GBp380594.50XLONxeaMIbXZfqs
16-02-202616:19:15GBp370594.50XLONxeaMIbXZfq6
16-02-202616:19:15GBp48594.50XLONxeaMIbXZfq8
16-02-202616:19:15GBp277594.50XLONxeaMIbXZfqA
16-02-202616:19:15GBp665594.50XLONxeaMIbXZfqC
16-02-202616:19:15GBp80594.50XLONxeaMIbXZfqG
16-02-202616:19:15GBp162594.50XLONxeaMIbXZfqI
16-02-202616:19:15GBp990594.00XLONxeaMIbXZftX
16-02-202616:12:02GBp272594.50XLONxeaMIbXZH1d
16-02-202616:11:15GBp990594.50XLONxeaMIbXZUl2
16-02-202616:00:29GBp1,333594.50XLONxeaMIbXZ4kG
16-02-202615:57:41GBp1,519595.00XLONxeaMIbXZ3aB
16-02-202615:57:22GBp23595.50XLONxeaMIbXZ3pc
16-02-202615:57:22GBp147595.50XLONxeaMIbXZ3pg
16-02-202615:56:40GBp184595.50XLONxeaMIbXZ3RR
16-02-202615:56:02GBp978595.50XLONxeaMIbXZ00F
16-02-202615:49:03GBp478595.50XLONxeaMIbXZBgN
16-02-202615:49:03GBp1,114595.50XLONxeaMIbXZBgS
16-02-202615:46:14GBp35596.00XLONxeaMIbXZ9OJ
16-02-202615:46:14GBp363596.00XLONxeaMIbXZ9OL
16-02-202615:46:14GBp650596.00XLONxeaMIbXZ9ON
16-02-202615:46:14GBp1,301596.00XLONxeaMIbXZ9RX
16-02-202615:38:42GBp361596.00XLONxeaMIbWSn2r
16-02-202615:38:42GBp1,010596.00XLONxeaMIbWSn2t
16-02-202615:38:35GBp87596.50XLONxeaMIbWSnMi
16-02-202615:38:35GBp81596.50XLONxeaMIbWSnMk
16-02-202615:37:46GBp148596.50XLONxeaMIbWS@$R
16-02-202615:37:46GBp38596.50XLONxeaMIbWS@$T
16-02-202615:37:04GBp69596.50XLONxeaMIbWS$fb
16-02-202615:37:04GBp118596.50XLONxeaMIbWS$fd
16-02-202615:36:23GBp274596.50XLONxeaMIbWS$He
16-02-202615:36:23GBp911596.50XLONxeaMIbWS$Hv
16-02-202615:36:23GBp104596.50XLONxeaMIbWS$Hx
16-02-202615:28:38GBp661595.50XLONxeaMIbWSc2i
16-02-202615:27:43GBp1,214596.00XLONxeaMIbWSdu4
16-02-202615:27:37GBp229596.50XLONxeaMIbWSd7b
16-02-202615:27:37GBp586596.50XLONxeaMIbWSd7d
16-02-202615:27:37GBp185596.50XLONxeaMIbWSd7m
16-02-202615:25:07GBp263596.50XLONxeaMIbWSbKZ
16-02-202615:25:07GBp593596.50XLONxeaMIbWSbKh
16-02-202615:14:06GBp292596.50XLONxeaMIbWSejg
16-02-202615:14:02GBp668597.00XLONxeaMIbWSeq$
16-02-202615:08:53GBp243596.00XLONxeaMIbWSKUW
16-02-202615:08:26GBp372596.50XLONxeaMIbWSLzr
16-02-202615:08:26GBp968596.50XLONxeaMIbWSLzx
16-02-202615:07:42GBp317597.00XLONxeaMIbWSIbq
16-02-202614:59:46GBp414596.00XLONxeaMIbWSTVg
16-02-202614:58:06GBp577596.50XLONxeaMIbWSRAT
16-02-202614:52:51GBp261596.50XLONxeaMIbWS4qf
16-02-202614:52:51GBp58596.50XLONxeaMIbWS4qh
16-02-202614:51:38GBp251596.50XLONxeaMIbWS5rm
16-02-202614:51:38GBp106597.00XLONxeaMIbWS5rF
16-02-202614:51:38GBp609597.00XLONxeaMIbWS5rH
16-02-202614:51:38GBp354597.00XLONxeaMIbWS5rJ
16-02-202614:51:38GBp517596.50XLONxeaMIbWS5rR
16-02-202614:40:19GBp224597.00XLONxeaMIbWS8Fq
16-02-202614:40:19GBp199597.00XLONxeaMIbWS8Fz
16-02-202614:40:05GBp332597.50XLONxeaMIbWS8Po
16-02-202614:40:00GBp127598.00XLONxeaMIbWS9Zj
16-02-202614:40:00GBp633598.00XLONxeaMIbWS9Zm
16-02-202614:40:00GBp46597.50XLONxeaMIbWS9Z1
16-02-202614:40:00GBp295597.50XLONxeaMIbWS9Z3
16-02-202614:40:00GBp491598.00XLONxeaMIbWS9Z4
16-02-202614:37:01GBp247598.00XLONxeaMIbWTtFt
16-02-202614:35:14GBp252598.00XLONxeaMIbWTrfW
16-02-202614:30:21GBp290598.50XLONxeaMIbWT$zC
16-02-202614:26:15GBp372599.00XLONxeaMIbWTxmh
16-02-202614:26:15GBp533599.50XLONxeaMIbWTxml
16-02-202614:25:31GBp18600.00XLONxeaMIbWTuYz
16-02-202614:25:31GBp23600.00XLONxeaMIbWTuY$
16-02-202614:25:31GBp250600.00XLONxeaMIbWTuY1
16-02-202614:25:31GBp642600.00XLONxeaMIbWTuY3
16-02-202614:25:31GBp321600.00XLONxeaMIbWTuY5
16-02-202614:25:31GBp74600.00XLONxeaMIbWTuY7
16-02-202614:25:31GBp299599.00XLONxeaMIbWTuYK
16-02-202614:25:31GBp430599.50XLONxeaMIbWTuYM
16-02-202614:22:19GBp433600.00XLONxeaMIbWTcK0
16-02-202614:22:19GBp435600.00XLONxeaMIbWTcK8
16-02-202614:19:16GBp434600.00XLONxeaMIbWTbhd
16-02-202614:18:55GBp262600.00XLONxeaMIbWTbwu
16-02-202614:18:42GBp468600.00XLONxeaMIbWTbDM
16-02-202614:08:52GBp201600.00XLONxeaMIbWTjDs
16-02-202614:08:52GBp262600.00XLONxeaMIbWTjC2
16-02-202614:08:52GBp403600.00XLONxeaMIbWTjFn
16-02-202614:06:11GBp23600.00XLONxeaMIbWThAx
16-02-202614:06:11GBp377600.00XLONxeaMIbWThAz
16-02-202614:03:55GBp408600.50XLONxeaMIbWTfvY
16-02-202614:03:48GBp12600.50XLONxeaMIbWTf4I
16-02-202614:03:38GBp12600.50XLONxeaMIbWTf25
16-02-202614:03:29GBp12600.50XLONxeaMIbWTfLk
16-02-202614:00:49GBp395600.50XLONxeaMIbWTN6A
16-02-202613:36:58GBp277599.50XLONxeaMIbWT2jx
16-02-202613:36:58GBp395600.00XLONxeaMIbWT2j6
16-02-202613:36:58GBp395600.00XLONxeaMIbWT2jH
16-02-202613:35:49GBp12600.00XLONxeaMIbWT3ku
16-02-202613:35:49GBp159600.00XLONxeaMIbWT3kw
16-02-202613:15:00GBp706600.00XLONxeaMIbWUo6t
16-02-202613:14:56GBp118600.50XLONxeaMIbWUo0x
16-02-202613:14:56GBp31600.50XLONxeaMIbWUo0z
16-02-202613:14:56GBp250600.50XLONxeaMIbWUo0$
16-02-202613:14:56GBp26600.50XLONxeaMIbWUo01
16-02-202613:14:56GBp73600.50XLONxeaMIbWUo03
16-02-202613:14:56GBp140600.50XLONxeaMIbWUo05
16-02-202613:14:56GBp1,231600.50XLONxeaMIbWUo0F
16-02-202613:14:56GBp19600.50XLONxeaMIbWUo0H
16-02-202613:14:56GBp16600.50XLONxeaMIbWUo0J
16-02-202613:14:56GBp45600.50XLONxeaMIbWUo0L
16-02-202613:14:56GBp44600.50XLONxeaMIbWUo3j
16-02-202613:14:56GBp650600.50XLONxeaMIbWUo3l
16-02-202613:14:56GBp395600.50XLONxeaMIbWUo3u
16-02-202613:08:39GBp395600.50XLONxeaMIbWU$Yo
16-02-202613:06:26GBp394600.00XLONxeaMIbWUyH$
16-02-202613:06:26GBp1600.00XLONxeaMIbWUyHz
16-02-202613:06:26GBp395600.50XLONxeaMIbWUyHB
16-02-202612:50:15GBp97600.00XLONxeaMIbWUZVt
16-02-202612:50:15GBp104600.00XLONxeaMIbWUZVv
16-02-202612:50:15GBp35600.00XLONxeaMIbWUZVx
16-02-202612:42:34GBp315600.00XLONxeaMIbWUjyJ
16-02-202612:42:34GBp80600.00XLONxeaMIbWUjyL
16-02-202612:36:00GBp631600.50XLONxeaMIbWUfHl
16-02-202612:31:10GBp514600.50XLONxeaMIbWULq9
16-02-202612:30:28GBp395600.50XLONxeaMIbWUIdP
16-02-202612:13:50GBp586600.50XLONxeaMIbWUOOt
16-02-202612:07:26GBp695600.50XLONxeaMIbWU5ma
16-02-202612:07:26GBp360600.50XLONxeaMIbWU5mc
16-02-202612:07:26GBp1,274600.50XLONxeaMIbWU5mm
16-02-202612:07:26GBp360600.50XLONxeaMIbWU5mo
16-02-202612:07:16GBp395599.50XLONxeaMIbWU5$D
16-02-202612:05:04GBp629600.50XLONxeaMIbWU2QE
16-02-202612:05:04GBp41600.50XLONxeaMIbWU2QG
16-02-202612:05:04GBp190600.50XLONxeaMIbWU2QI
16-02-202612:05:04GBp203600.50XLONxeaMIbWU2QK
16-02-202611:56:13GBp395599.50XLONxeaMIbWUDPm
16-02-202611:49:50GBp33599.50XLONxeaMIbWVsgZ
16-02-202611:49:50GBp27599.50XLONxeaMIbWVshV
16-02-202611:49:50GBp23599.50XLONxeaMIbWVsgb
16-02-202611:49:50GBp12599.50XLONxeaMIbWVsgd
16-02-202611:49:50GBp42599.50XLONxeaMIbWVsgX
16-02-202611:30:20GBp63599.50XLONxeaMIbWVviX
16-02-202611:30:20GBp33599.50XLONxeaMIbWVviZ
16-02-202611:30:20GBp86599.50XLONxeaMIbWVvjT
16-02-202611:30:20GBp90599.50XLONxeaMIbWVvjV
16-02-202611:30:20GBp12599.50XLONxeaMIbWVvib
16-02-202611:04:13GBp212599.50XLONxeaMIbWVJcS
16-02-202611:04:13GBp305600.00XLONxeaMIbWVJXF
16-02-202610:54:52GBp557599.00XLONxeaMIbWVO7d
16-02-202610:54:52GBp230599.00XLONxeaMIbWVO7f
16-02-202610:54:52GBp395600.00XLONxeaMIbWVO7@
16-02-202610:54:52GBp591600.00XLONxeaMIbWVO70
16-02-202610:54:52GBp43600.00XLONxeaMIbWVO7I
16-02-202610:54:52GBp51600.00XLONxeaMIbWVO7K
16-02-202610:54:52GBp282600.00XLONxeaMIbWVO7E
16-02-202610:54:52GBp371599.50XLONxeaMIbWVO6b
16-02-202610:54:52GBp12599.50XLONxeaMIbWVO6d
16-02-202610:54:52GBp12599.50XLONxeaMIbWVO6f
16-02-202610:44:01GBp190600.00XLONxeaMIbWVFu@
16-02-202610:44:01GBp56600.00XLONxeaMIbWVFu0
16-02-202610:44:01GBp219600.00XLONxeaMIbWVFu8
16-02-202610:43:55GBp272600.00XLONxeaMIbWVFwS
16-02-202610:38:04GBp320600.00XLONxeaMIbWV8z5
16-02-202610:28:28GBp43600.00XLONxeaMIbWOoXW
16-02-202610:28:28GBp650600.00XLONxeaMIbWOoXY
16-02-202610:28:23GBp395600.00XLONxeaMIbWOoZg
16-02-202610:27:54GBp395600.50XLONxeaMIbWOooA
16-02-202610:08:02GBp98600.50XLONxeaMIbWOcnA
16-02-202610:08:02GBp122600.50XLONxeaMIbWOcnC
16-02-202610:08:02GBp292601.00XLONxeaMIbWOcnE
16-02-202610:08:02GBp537601.50XLONxeaMIbWOcmd
16-02-202610:08:02GBp85601.50XLONxeaMIbWOcmf
16-02-202609:55:06GBp612602.00XLONxeaMIbWOXxq
16-02-202609:54:40GBp429602.50XLONxeaMIbWOXBT
16-02-202609:45:02GBp251602.50XLONxeaMIbWOh2r
16-02-202609:45:02GBp363603.00XLONxeaMIbWOh2t
16-02-202609:43:14GBp428603.50XLONxeaMIbWOe0h
16-02-202609:34:04GBp403602.00XLONxeaMIbWOLGa
16-02-202609:32:03GBp564602.50XLONxeaMIbWOJaR
16-02-202609:24:58GBp697602.50XLONxeaMIbWOV7a
16-02-202609:24:58GBp75603.00XLONxeaMIbWOV7f
16-02-202609:24:58GBp209603.00XLONxeaMIbWOV7l
16-02-202609:24:58GBp170603.00XLONxeaMIbWOV7n
16-02-202609:21:18GBp289603.00XLONxeaMIbWOTQH
16-02-202609:14:37GBp410602.00XLONxeaMIbWO6XM
16-02-202609:05:59GBp48602.50XLONxeaMIbWO3XG
16-02-202609:05:59GBp650602.50XLONxeaMIbWO3XI
16-02-202609:05:59GBp226602.50XLONxeaMIbWO3XK
16-02-202609:05:59GBp119601.50XLONxeaMIbWO3XR
16-02-202609:05:59GBp553602.00XLONxeaMIbWO3XT
16-02-202609:01:07GBp168602.00XLONxeaMIbWOEbc
16-02-202608:50:12GBp199598.00XLONxeaMIbWO8GG
16-02-202608:49:11GBp194598.00XLONxeaMIbWO9zz
16-02-202608:47:30GBp227598.00XLONxeaMIbWPs5l
16-02-202608:47:30GBp226598.00XLONxeaMIbWPs5r
16-02-202608:47:30GBp187598.00XLONxeaMIbWPs5w
16-02-202608:46:35GBp372598.00XLONxeaMIbWPtbq
16-02-202608:46:35GBp154598.00XLONxeaMIbWPtbs
16-02-202608:34:01GBp360596.00XLONxeaMIbWP@0F
16-02-202608:33:09GBp694595.50XLONxeaMIbWP$jK
16-02-202608:32:14GBp191596.00XLONxeaMIbWP$9s
16-02-202608:32:14GBp321596.00XLONxeaMIbWP$91
16-02-202608:32:14GBp395596.00XLONxeaMIbWP$9F
16-02-202608:30:20GBp209596.50XLONxeaMIbWPzeO
16-02-202608:24:54GBp259595.00XLONxeaMIbWPu1c
16-02-202608:24:54GBp136595.00XLONxeaMIbWPu1e
16-02-202608:22:38GBp94595.50XLONxeaMIbWPvO3
16-02-202608:22:38GBp456595.50XLONxeaMIbWPvO4
16-02-202608:18:26GBp441596.00XLONxeaMIbWPaEx
16-02-202608:18:26GBp631596.50XLONxeaMIbWPaE$
16-02-202608:15:57GBp252596.50XLONxeaMIbWPYg1
16-02-202608:12:41GBp168597.50XLONxeaMIbWPWzU
16-02-202608:12:41GBp420597.00XLONxeaMIbWPWyf
16-02-202608:10:26GBp395597.50XLONxeaMIbWPkk3
16-02-202608:10:26GBp395597.50XLONxeaMIbWPkk6
16-02-202608:08:43GBp42597.50XLONxeaMIbWPln$
16-02-202608:02:58GBp197593.00XLONxeaMIbWPh8S
16-02-202608:02:58GBp211593.00XLONxeaMIbWPhBd



GlobeNewswire

