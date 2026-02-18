OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
18 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 February 2026 it had purchased a total of 73,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased73,000--
Highest price paid (per ordinary share)604.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)594.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)599.49p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,427,279 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,427,279.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
17-02-202616:26:35GBp122603.50XLONxeaMIhr8g$D
17-02-202616:26:19GBp421603.50XLONxeaMIhr8gHg
17-02-202616:26:19GBp695603.50XLONxeaMIhr8gHi
17-02-202616:21:53GBp182602.50XLONxeaMIhr8LcG
17-02-202616:21:52GBp350602.50XLONxeaMIhr8LXO
17-02-202616:21:38GBp1,076603.00XLONxeaMIhr8Loq
17-02-202616:21:09GBp36603.50XLONxeaMIhr8LQe
17-02-202616:21:09GBp126603.50XLONxeaMIhr8LQg
17-02-202616:20:39GBp163603.50XLONxeaMIhr8IJi
17-02-202616:20:11GBp162603.50XLONxeaMIhr8JwW
17-02-202616:19:43GBp189603.50XLONxeaMIhr8GtD
17-02-202616:19:11GBp163603.50XLONxeaMIhr8Hi0
17-02-202616:18:43GBp163603.50XLONxeaMIhr8HOr
17-02-202616:16:21GBp37603.00XLONxeaMIhr8T99
17-02-202616:16:04GBp1,223603.50XLONxeaMIhr8QZb
17-02-202616:16:04GBp603603.50XLONxeaMIhr8QZZ
17-02-202616:11:31GBp192602.50XLONxeaMIhr842o
17-02-202616:10:43GBp196602.50XLONxeaMIhr855H
17-02-202616:06:20GBp178602.00XLONxeaMIhr8ELa
17-02-202616:06:20GBp531602.00XLONxeaMIhr8ELc
17-02-202616:05:52GBp841602.50XLONxeaMIhr8Fq8
17-02-202616:05:52GBp861602.50XLONxeaMIhr8FqM
17-02-202615:56:30GBp785601.00XLONxeaMIhr9rHb
17-02-202615:56:30GBp516601.00XLONxeaMIhr9rHg
17-02-202615:53:37GBp468601.50XLONxeaMIhr9nkt
17-02-202615:51:16GBp223601.50XLONxeaMIhr9yjK
17-02-202615:48:39GBp55602.00XLONxeaMIhr9xnh
17-02-202615:48:39GBp613602.00XLONxeaMIhr9xnj
17-02-202615:48:39GBp621602.00XLONxeaMIhr9xnm
17-02-202615:38:33GBp502601.50XLONxeaMIhr9ic$
17-02-202615:34:39GBp238601.50XLONxeaMIhr9eMc
17-02-202615:33:26GBp363601.50XLONxeaMIhr9Myi
17-02-202615:33:16GBp1602.50XLONxeaMIhr9M7a
17-02-202615:33:16GBp318602.50XLONxeaMIhr9M7c
17-02-202615:33:16GBp532602.50XLONxeaMIhr9M7Y
17-02-202615:33:00GBp519602.00XLONxeaMIhr9MOP
17-02-202615:28:28GBp452602.00XLONxeaMIhr9GJj
17-02-202615:28:28GBp458602.00XLONxeaMIhr9GJm
17-02-202615:20:36GBp650602.50XLONxeaMIhr94sg
17-02-202615:18:50GBp596603.00XLONxeaMIhr92M7
17-02-202615:18:50GBp96603.00XLONxeaMIhr92M9
17-02-202615:17:06GBp343602.50XLONxeaMIhr91LC
17-02-202615:17:06GBp95602.50XLONxeaMIhr91Np
17-02-202615:16:04GBp167601.50XLONxeaMIhr9FBY
17-02-202615:15:42GBp300601.50XLONxeaMIhr9Cqx
17-02-202615:15:39GBp461602.00XLONxeaMIhr9Coe
17-02-202615:11:09GBp282601.50XLONxeaMIhrAsiN
17-02-202615:06:46GBp35600.50XLONxeaMIhrAmXC
17-02-202615:06:41GBp241600.50XLONxeaMIhrAmfY
17-02-202615:04:13GBp241602.00XLONxeaMIhrAyho
17-02-202615:03:30GBp268602.50XLONxeaMIhrAzNF
17-02-202615:03:30GBp344602.50XLONxeaMIhrAzNP
17-02-202615:02:14GBp334603.00XLONxeaMIhrAxJf
17-02-202615:00:59GBp274602.00XLONxeaMIhrAcmA
17-02-202615:00:08GBp422602.50XLONxeaMIhrAd0k
17-02-202614:59:30GBp35603.00XLONxeaMIhrAaSj
17-02-202614:59:29GBp422603.00XLONxeaMIhrAaUW
17-02-202614:55:48GBp212602.50XLONxeaMIhrAkH7
17-02-202614:55:48GBp178602.50XLONxeaMIhrAkH9
17-02-202614:55:19GBp457603.00XLONxeaMIhrAluc
17-02-202614:55:12GBp292603.50XLONxeaMIhrAl8G
17-02-202614:55:11GBp422604.00XLONxeaMIhrAl8I
17-02-202614:54:36GBp162604.50XLONxeaMIhrAi5S
17-02-202614:54:30GBp292604.00XLONxeaMIhrAiE3
17-02-202614:54:30GBp86604.50XLONxeaMIhrAiE4
17-02-202614:54:30GBp128604.50XLONxeaMIhrAiE8
17-02-202614:54:13GBp183604.00XLONxeaMIhrAiU4
17-02-202614:54:03GBp295604.00XLONxeaMIhrAjfA
17-02-202614:52:10GBp142604.00XLONxeaMIhrAh6K
17-02-202614:51:32GBp221604.00XLONxeaMIhrAe$W
17-02-202614:50:58GBp300604.00XLONxeaMIhrAfk$
17-02-202614:47:49GBp1,490603.50XLONxeaMIhrALUr
17-02-202614:38:15GBp238601.00XLONxeaMIhrA4rA
17-02-202614:38:06GBp631601.00XLONxeaMIhrA4w3
17-02-202614:35:03GBp262601.00XLONxeaMIhrA1ts
17-02-202614:35:02GBp229601.00XLONxeaMIhrA1nT
17-02-202614:33:53GBp536601.00XLONxeaMIhrAFDw
17-02-202614:33:41GBp203601.50XLONxeaMIhrAFPT
17-02-202614:33:41GBp207601.50XLONxeaMIhrAFO7
17-02-202614:33:41GBp210601.50XLONxeaMIhrAFON
17-02-202614:32:57GBp64601.00XLONxeaMIhrAD@I
17-02-202614:32:57GBp377601.00XLONxeaMIhrAD@K
17-02-202614:32:46GBp411601.50XLONxeaMIhrADLj
17-02-202614:31:46GBp326602.00XLONxeaMIhrABLj
17-02-202614:31:30GBp425601.50XLONxeaMIhrA8vo
17-02-202614:23:02GBp180601.50XLONxeaMIhrBzyq
17-02-202614:23:02GBp194601.50XLONxeaMIhrBzys
17-02-202614:23:02GBp654601.50XLONxeaMIhrBzyu
17-02-202614:23:02GBp294601.00XLONxeaMIhrBzy1
17-02-202614:23:02GBp89601.00XLONxeaMIhrBzy3
17-02-202614:16:57GBp315601.50XLONxeaMIhrBayX
17-02-202614:15:17GBp383601.50XLONxeaMIhrBYdG
17-02-202614:10:01GBp437601.50XLONxeaMIhrBimN
17-02-202614:10:01GBp433601.50XLONxeaMIhrBipv
17-02-202614:10:01GBp414601.50XLONxeaMIhrBip3
17-02-202614:10:01GBp33601.50XLONxeaMIhrBip5
17-02-202614:10:01GBp264601.50XLONxeaMIhrBip7
17-02-202614:10:01GBp188601.50XLONxeaMIhrBip9
17-02-202614:06:38GBp383600.50XLONxeaMIhrBee0
17-02-202613:52:29GBp299599.50XLONxeaMIhrBPM1
17-02-202613:48:48GBp343598.50XLONxeaMIhrB2Hb
17-02-202613:48:42GBp285599.00XLONxeaMIhrB2Sz
17-02-202613:48:42GBp411599.00XLONxeaMIhrB2S2
17-02-202613:36:20GBp289599.00XLONxeaMIhr4tJS
17-02-202613:36:19GBp448599.50XLONxeaMIhr4tIE
17-02-202613:32:01GBp22599.50XLONxeaMIhr4mi2
17-02-202613:30:28GBp210600.50XLONxeaMIhr4n36
17-02-202613:29:20GBp254601.00XLONxeaMIhr4@0m
17-02-202613:28:36GBp268601.00XLONxeaMIhr4$kf
17-02-202613:27:59GBp25601.50XLONxeaMIhr4$A$
17-02-202613:27:59GBp472601.50XLONxeaMIhr4$A3
17-02-202613:25:59GBp97601.50XLONxeaMIhr4zzG
17-02-202613:25:59GBp266601.50XLONxeaMIhr4zzI
17-02-202613:25:59GBp541601.50XLONxeaMIhr4zzK
17-02-202613:13:40GBp138600.00XLONxeaMIhr4Wh@
17-02-202613:13:40GBp289600.00XLONxeaMIhr4Wh0
17-02-202613:13:40GBp671600.00XLONxeaMIhr4Wh5
17-02-202613:13:40GBp81600.00XLONxeaMIhr4Wh7
17-02-202613:13:40GBp50600.00XLONxeaMIhr4Wh9
17-02-202613:13:40GBp383599.50XLONxeaMIhr4WhE
17-02-202613:05:28GBp161600.00XLONxeaMIhr4hJw
17-02-202613:05:28GBp1600.00XLONxeaMIhr4hJy
17-02-202613:05:28GBp195600.00XLONxeaMIhr4hJK
17-02-202613:04:38GBp171600.00XLONxeaMIhr4e6p
17-02-202613:04:38GBp212600.00XLONxeaMIhr4e6r
17-02-202613:04:33GBp383600.50XLONxeaMIhr4eB5
17-02-202612:51:33GBp163600.00XLONxeaMIhr4VtN
17-02-202612:51:33GBp650600.00XLONxeaMIhr4VtP
17-02-202612:51:33GBp383600.00XLONxeaMIhr4Vsa
17-02-202612:40:29GBp364600.50XLONxeaMIhr47Fd
17-02-202612:38:13GBp214600.50XLONxeaMIhr45lO
17-02-202612:35:21GBp56599.50XLONxeaMIhr43rr
17-02-202612:24:00GBp5599.50XLONxeaMIhr48Zc
17-02-202612:24:00GBp264599.50XLONxeaMIhr48Ze
17-02-202612:23:56GBp600600.00XLONxeaMIhr48iz
17-02-202612:05:07GBp383600.50XLONxeaMIhr5z93
17-02-202612:00:54GBp373600.50XLONxeaMIhr5vf8
17-02-202612:00:54GBp178600.50XLONxeaMIhr5vfA
17-02-202612:00:54GBp74600.50XLONxeaMIhr5vfP
17-02-202612:00:54GBp420600.50XLONxeaMIhr5vfR
17-02-202612:00:54GBp242600.50XLONxeaMIhr5vfT
17-02-202611:43:46GBp529598.00XLONxeaMIhr5gPu
17-02-202611:42:07GBp649598.50XLONxeaMIhr5ejA
17-02-202611:42:07GBp622598.50XLONxeaMIhr5ejC
17-02-202611:35:27GBp918597.50XLONxeaMIhr5LxF
17-02-202611:35:27GBp1,067597.50XLONxeaMIhr5LxH
17-02-202611:19:53GBp383596.00XLONxeaMIhr56oR
17-02-202611:07:35GBp215595.50XLONxeaMIhr5FBd
17-02-202611:07:35GBp352595.50XLONxeaMIhr5FBf
17-02-202611:00:52GBp584595.00XLONxeaMIhr59kN
17-02-202610:59:58GBp193595.00XLONxeaMIhr59Qs
17-02-202610:58:00GBp295595.00XLONxeaMIhr6tEA
17-02-202610:55:03GBp294595.00XLONxeaMIhr6ot9
17-02-202610:53:05GBp171595.00XLONxeaMIhr6mcU
17-02-202610:46:19GBp637594.50XLONxeaMIhr6zTT
17-02-202610:45:13GBp222595.00XLONxeaMIhr6xlF
17-02-202610:44:42GBp195595.00XLONxeaMIhr6x80
17-02-202610:44:42GBp189595.00XLONxeaMIhr6x8J
17-02-202610:44:42GBp38595.00XLONxeaMIhr6x8L
17-02-202610:44:42GBp86595.00XLONxeaMIhr6x8N
17-02-202610:40:38GBp383595.00XLONxeaMIhr6d5C
17-02-202610:35:23GBp232595.00XLONxeaMIhr6Wco
17-02-202610:32:46GBp75595.00XLONxeaMIhr6kE@
17-02-202610:32:46GBp200595.00XLONxeaMIhr6kE0
17-02-202610:32:46GBp198595.00XLONxeaMIhr6kE2
17-02-202610:32:46GBp192595.00XLONxeaMIhr6kE7
17-02-202610:32:46GBp100595.00XLONxeaMIhr6kE9
17-02-202610:32:46GBp383594.50XLONxeaMIhr6kEE
17-02-202610:25:01GBp185595.00XLONxeaMIhr6fAG
17-02-202610:22:36GBp162594.50XLONxeaMIhr6N6t
17-02-202610:20:38GBp162594.50XLONxeaMIhr6Lag
17-02-202610:12:36GBp489594.50XLONxeaMIhr6VuD
17-02-202610:08:41GBp521595.00XLONxeaMIhr6QCH
17-02-202610:07:51GBp281595.50XLONxeaMIhr6Rz2
17-02-202610:07:51GBp78595.50XLONxeaMIhr6Rz4
17-02-202610:04:54GBp134595.50XLONxeaMIhr66iU
17-02-202610:04:54GBp164595.50XLONxeaMIhr66iS
17-02-202610:01:57GBp260595.50XLONxeaMIhr64F7
17-02-202610:01:57GBp104595.50XLONxeaMIhr64F9
17-02-202610:00:56GBp202595.00XLONxeaMIhr655x
17-02-202609:56:52GBp509595.00XLONxeaMIhr608g
17-02-202609:52:49GBp159595.50XLONxeaMIhr6CeL
17-02-202609:52:49GBp292595.50XLONxeaMIhr6CeN
17-02-202609:52:49GBp110595.50XLONxeaMIhr6CeP
17-02-202609:52:49GBp383595.00XLONxeaMIhr6CeU
17-02-202609:44:22GBp88595.50XLONxeaMIhr7sv5
17-02-202609:44:22GBp108595.50XLONxeaMIhr7sv7
17-02-202609:44:22GBp26595.50XLONxeaMIhr7sv9
17-02-202609:44:22GBp383595.00XLONxeaMIhr7svF
17-02-202609:33:59GBp475595.50XLONxeaMIhr7@9Q
17-02-202609:30:51GBp136596.00XLONxeaMIhr7zqO
17-02-202609:30:51GBp26596.00XLONxeaMIhr7zqQ
17-02-202609:30:51GBp648595.50XLONxeaMIhr7zqV
17-02-202609:30:50GBp1,133596.00XLONxeaMIhr7zsT
17-02-202609:30:50GBp807596.00XLONxeaMIhr7zsV
17-02-202609:24:49GBp353596.00XLONxeaMIhr7cWJ
17-02-202609:24:49GBp363596.00XLONxeaMIhr7cWL
17-02-202609:15:12GBp156595.50XLONxeaMIhr7XEX
17-02-202609:15:12GBp253595.50XLONxeaMIhr7XEZ
17-02-202609:15:12GBp383595.50XLONxeaMIhr7XEe
17-02-202608:59:42GBp383594.50XLONxeaMIhr7Iac
17-02-202608:56:35GBp121594.50XLONxeaMIhr7G1Z
17-02-202608:56:35GBp124594.50XLONxeaMIhr7G1b
17-02-202608:55:00GBp323594.50XLONxeaMIhr7HBV
17-02-202608:50:47GBp251594.50XLONxeaMIhr7SNI
17-02-202608:46:54GBp251594.50XLONxeaMIhr7RKE
17-02-202608:41:13GBp295594.50XLONxeaMIhr771b
17-02-202608:41:13GBp557594.50XLONxeaMIhr771h
17-02-202608:34:45GBp260594.50XLONxeaMIhr70iI
17-02-202608:32:16GBp257595.00XLONxeaMIhr71BR
17-02-202608:31:38GBp369595.50XLONxeaMIhr7Ek7
17-02-202608:31:27GBp676596.00XLONxeaMIhr7Em5
17-02-202608:30:01GBp185597.00XLONxeaMIhr7F6$
17-02-202608:30:01GBp91597.00XLONxeaMIhr7F61
17-02-202608:30:01GBp565597.00XLONxeaMIhr7F6z
17-02-202608:17:01GBp42595.00XLONxeaMIhr0r1G
17-02-202608:17:01GBp3595.00XLONxeaMIhr0r1I
17-02-202608:16:57GBp133595.00XLONxeaMIhr0rDJ
17-02-202608:16:47GBp257595.50XLONxeaMIhr0rAv
17-02-202608:16:44GBp40596.00XLONxeaMIhr0rK9
17-02-202608:16:44GBp557596.00XLONxeaMIhr0rKB
17-02-202608:15:59GBp30597.00XLONxeaMIhr0ool
17-02-202608:15:59GBp399597.00XLONxeaMIhr0oon
17-02-202608:15:59GBp182597.00XLONxeaMIhr0oop
17-02-202608:14:38GBp1,571596.00XLONxeaMIhr0pnH
17-02-202608:14:38GBp43596.00XLONxeaMIhr0pnJ
17-02-202608:14:37GBp182596.00XLONxeaMIhr0pmZ
17-02-202608:12:36GBp161595.50XLONxeaMIhr0mIr
17-02-202608:12:36GBp121595.50XLONxeaMIhr0mIt
17-02-202608:11:59GBp220595.00XLONxeaMIhr0nxH
17-02-202608:11:07GBp62594.50XLONxeaMIhr0@ZB



