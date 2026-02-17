AB Traction: Bokslutskommuniké 2025

Perioden oktober-december

Resultatet efter skatt uppgick till 157 (123) Mkr, vilket fördelar sig på:

Aktiva noterade innehav 24 (-86) Mkr

Onoterade innehav 32 (194) Mkr

Finansiella placeringar 105 (19) Mkr

Resultat per aktie uppgick till 10,6 (8,3) kr

Substansvärdet per aktie ökade med 4% (3%)

Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 3% (-6%)

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 7% (0%)

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) minskade med 7% (6%)





Perioden januari-december

Resultatet efter skatt uppgick till 195 (477) Mkr, vilket fördelar sig på:

Aktiva noterade innehav -34 (-35) Mkr

Onoterade innehav -13 (262) Mkr

Finansiella placeringar 256 (262) Mkr

Resultat per aktie uppgick till 13,2 (32,2) kr

Substansvärdet per aktie uppgick till 291 (287) kr/aktie

Substansvärdet per aktie ökade med 5% (13%) justerat för lämnad utdelning

Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -4% (-2%)

Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 16% (-2%)

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 14% (8%)

Händelser efter rapportperiodens utgång

Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -20 Mkr per den 16 februari 2026, varav aktiva innehav -56 Mkr och övriga noterade aktier 36 Mkr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,30 (9,00) kr/aktie motsvarande 123 (133) Mkr.

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 februari 2026, kl. 13.00 CET.

Bilaga