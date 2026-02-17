AB Traction: Bokslutskommuniké 2025

Perioden oktober-december
- Resultatet efter skatt uppgick till 157 (123) Mkr, vilket fördelar sig på:
- Aktiva noterade innehav 24 (-86) Mkr
- Onoterade innehav 32 (194) Mkr
- Finansiella placeringar 105 (19) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till 10,6 (8,3) kr
- Substansvärdet per aktie ökade med 4% (3%)
- Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka 3% (-6%)
- Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 7% (0%)
- Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) minskade med 7% (6%)
Perioden januari-december
- Resultatet efter skatt uppgick till 195 (477) Mkr, vilket fördelar sig på:
- Aktiva noterade innehav -34 (-35) Mkr
- Onoterade innehav -13 (262) Mkr
- Finansiella placeringar 256 (262) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till 13,2 (32,2) kr
- Substansvärdet per aktie uppgick till 291 (287) kr/aktie
- Substansvärdet per aktie ökade med 5% (13%) justerat för lämnad utdelning
- Avkastningen på aktiva noterade innehav uppgick till cirka -4% (-2%)
- Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till cirka 16% (-2%)
- Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (SBX) ökade med 14% (8%)
Händelser efter rapportperiodens utgång
- Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav efter kvartalets slut uppgår till -20 Mkr per den 16 februari 2026, varav aktiva innehav -56 Mkr och övriga noterade aktier 36 Mkr.
- Styrelsen föreslår en utdelning om 8,30 (9,00) kr/aktie motsvarande 123 (133) Mkr.
För ytterligare information kontakta:
Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Traction är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 februari 2026, kl. 13.00 CET.
Bilaga