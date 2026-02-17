EfTEN United Property Fund veebiseminari kokkuvõte

17. veebruaril 2026 toimus EfTEN United Property Fund veebiseminar, kus EfTEN Capitali AS-i tegevjuht Kristjan Tamla tutvustas EfTEN United Property Fund´i 2025.a auditeerimata tulemusi ja rääkis fondi eelolevatest plaanidest.
Veebiseminari kokkuvõte:
- 2025. aastal stabiliseerusid võlakirjaturgudel Euroopa ja Skandinaavia kinnisvarasektori ettevõtete riskid. Ettevõtete võlakirjade riskimarginalid on vaid natuke kõrgemad võrreldes n.n nullintresside keskkonnas saavutatud tasemega;
- Baltikumis on laenude kättesaadavus ning tingimused kinnisvarasektoris veelgi paranenud. Pangad pakuvad suuremat finantseerimist, madalamaid intressimarginale ja pikemaid maksegraafikuid;
- EfTEN United Property Fund’ile oli 2025. aasta esimene aasta, mil fondi portfell on täies mahus kinnisvarasse investeeritud;
- Fond saavutas rekordilise kasumi 3,57 miljonit eurot ning tegi investoritele väljamakseid enam kui 9% väärtuses fondi turukapitalisatsioonist;
- Eelnevatel aastatel fondi osaku hinda Tallinna väärtpaberiturul surve all hoidnud investor vabanes oma positsioonist täielikult 2025. aasta sügisel;
- 2026. aastal saab fond rekordilised väljamaksed alusfondidest, mille plaanib investoritele täies mahus edasi maksta. Lisaks teeb fond jooksvalt investoritele väljamakseid Uus-Järveküla arendusprojektist laekuvatest vahenditest;
- Enne uue kapitali kaasamist plaanib fond jaotada investoritele Uus-Järveküla arendusprojektist laekuvad vabad vahendid ning leida investeerimiseks uued arendusprojektid.
EfTEN Capital AS tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on järele vaadatav siit ja presentatsiooni leiab fondi kodulehel siit.
