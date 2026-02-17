Įregistruota nauja „INVL Technology“ įstatų redakcija

„INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2026 m. vasario 17 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2026 m. vasario 5 d. vykusiame neeiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime.
Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos bankui.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt
Priedas