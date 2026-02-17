Ecully, le 17 février 2026 – 18h30





SPINEWAY

Résultats annuels 2025

Un chiffre d’affaires en progression de + 4%

Une amélioration des résultats

Un potentiel de croissance renforcé





Compte de résultat consolidé résumé 2025



2024

Proforma*



2024

Publié



En milliers d'euros Chiffre d'affaires 12 430 11 950 11 950 Coût des ventes -3 783 -3 699 -3 699 Marge brute 8 647 8 250 8 250 % du CA 69,6% 69,0% 69% Coûts nets d’exploitation -10 780 -10 227 -9 131 Dont charges externes -3 967 -3 522 -3 646 Dont charges de personnel -4 600 -4 890 -4 890 Dont autres pdts et ch. d'exploitation -1 436 -920 -358 Dont amortissement et provisions -777 -895 -818 Dont CIR & CII 582 Résultat d’exploitation -2 133 -1 977 -881 Résultat financier -316 -2 464 -2 464 Résultat exceptionnel 62 -514 Impôt sur les sociétés (CIR & CII) 149 582 Résultat net -2 238 -3 859 -3 859

*2024 Proforma : l’évolution du PCG 2025 (règlement ANC n°2022-06) a conduit à prendre en compte dans le Résultat d’exploitation des éléments qui étaient auparavant comptabilisés en Résultat exceptionnel. Par ailleurs, le Crédit Impôt Recherche et le Crédit d’impôt pour l’Innovation, qui étaient comptabilisés en Produits d’exploitation jusqu’en 2024, sont présentés en « Impôts sur les sociétés » en 2025 (hors Résultat d’exploitation). Enfin, toutes les redevances sur licences de brevets sont incluses dans les « Autres charges d’exploitation » en 2025. Pour permettre la comparaison entre exercices, un compte de résultat consolidé proforma a été établi pour présenter l’exercice 2024 selon les règles de présentation adoptées en 2025. Le détail des reclassements opérés figure en annexe du présent communiqué de presse.

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 17 février 2026 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2025.

Progression du chiffre d’affaires

Spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), le Groupe Spineway clôture un exercice 2025 au cours duquel il a consolidé sa diversification géographique, lancé sa ligne production de prothèses de disque ESP1 et poursuivi ses investissements réglementaires. Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 12,4 M€, en croissance de + 4%, malgré des reports d’homologations en Amérique Latine, des délais d’attribution d’appels d’offres en Asie et des tensions d’approvisionnement.

Amélioration des résultats

La marge brute atteint 8,6 M€ en 2025, soit 69,6% du chiffre d’affaires, un taux en hausse de 0,6 point par rapport à l’an passé. Les coûts nets d’exploitation sont restés maîtrisés, augmentant de 5% (données proforma*), en phase avec la croissance des ventes et sous l’effet de dépenses réglementaires toujours soutenues (homologation, études cliniques…) et qui devraient s’intensifier encore en 2026. Ainsi, le résultat d’exploitation reste stable à - 2,1 M€ contre - 2 M€ en 2024 (données proforma*).

Le contrat de financement obligataire avec Negma s’est achevé en mai 2025, sans pénalité, ce qui a permis de réduire fortement les charges financières nettes (- 2,1 M€). Le CIR et le CII sont revenus à un niveau plus courant (149 K€), après un niveau exceptionnel en 2024.

En conséquence, le résultat net s’améliore de 1,6 M€ par rapport à l’an dernier, pour s’établir à - 2,2 M€.

Trésorerie préservée

Avec un financement externe (émissions obligataires) limité à 0,4 M€ en 2025, contre 6,8 M€ en 2024, la trésorerie de Spineway s’élève à 3,5 M€ au 31 décembre 2025, soit une consommation de trésorerie de seulement 1 M€ sur l’exercice. L’endettement financier du Groupe ayant baissé de 0,3 M€, à 1,5 M€, la trésorerie nette (après déduction de l’endettement financier) au 31 décembre 2025 s’établit 2 M€, contre 2,7 M€ un an plus tôt.

Un potentiel de croissance renforcé

L’exploitation des synergies nées des acquisitions de Distimp et Spine Innovation a permis de quasiment tripler le chiffre d’affaires consolidé depuis 2021 et a contribué à l’amélioration des performances du Groupe.

La poursuite d’investissements réglementaires, marketing et R&D et une gestion opérationnelle disciplinée consolident le potentiel de croissance de Spineway et son ambition de devenir un acteur reconnu de la chirurgie du rachis.

Prochains RDV :

19 mars 2026 : Webinaire sur les résultats annuels et les perspectives du Groupe

2 avril 2026 – Assemblée Générale

A propos de Spineway

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

Spineway est éligible au PEA-PME

Marché de cotation : Euronext Growth Paris

ISIN : FR001400N2P2

Mnémonique : ALSPW

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Annexe

Tableau de passage entre les versions « Publié » et « Proforma »

du compte de résultat consolidé résumé pour l’exercice 2024

2024 Publié 2024 Proforma Impact sur le résultat d'exploitation

2024 proforma Coûts Nets d'exploitation Coûts Nets d'exploitation Produits (+) et charges (-)

reclassés (en K€) Résultat Exceptionnel CIR et CII Charges externes Autres pdts et ch. d'exploitation Amortissts et provisions Impôt sur les sociétés

CIR et CII Produits et charges exceptionnels -514 -438 -76 -514 CIR et CII 582 582 -582 Redevances sur licences de brevets -124 -124 0 Total -514 582 -124 -562 -76 582 -1 096





1 Communiqué du 3 juillet 2025

