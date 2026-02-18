COMMUNIQUE DE PRESSE



18 février 2026

Evolution de la composition du Conseil d’administration

Boulogne-Billancourt, le 18 février 2026 – Le Conseil d’administration de Renault, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2026 la nomination de Marie-José Donsion en qualité d’administratrice indépendante pour une durée de quatre années.

Elle succèdera à Pierre Fleuriot, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée générale, et intégrera le Comité de l’audit et des risques compte tenu de ses compétences en matière comptable et financière.

Le rôle d’administrateur référent, actuellement exercé par Pierre Fleuriot, sera confié, à l’issue de l’Assemblée générale, à Bernard Delpit (Président du Comité de l’audit et des risques). Ce dernier et Annette Winkler (Présidente du Comité de la stratégie et du développement durable) intégreront le Comité de la gouvernance et des rémunérations, dont la présidence sera confiée à Armelle de Madre.

Les membres du Conseil d’administration et son Président remercient très chaleureusement Pierre Fleuriot pour son implication et son importante contribution à la vie du Conseil d’administration tout au long de ces huit dernières années.

Par ailleurs, afin de se conformer avant le 30 juin 2026 à la nouvelle réglementation européenne relative à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du collège des administrateurs représentant les salariés, Sebastien Jacquet a fait part de sa décision de laisser son siège à une femme qui sera désignée au mois de mai selon les modalités prévues par les statuts de la Société, dont la modification sera proposée à l’Assemblée générale du 30 avril 2026 pour prendre en compte cette nouvelle réglementation.

Les membres du Conseil d’administration et son Président saluent cette décision et remercient vivement Sébastien Jacquet pour sa contribution aux travaux du Conseil d’administration depuis fin 2024.

Biographie :

Marie-José Donsion, née en 1971, est diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe). Elle est Directeur Général en charge de la Finance, des Systèmes d’Information et du Digital du groupe Arkema depuis 2018. Elle a auparavant occupé plusieurs postes de direction financière dans le groupe Alstom, dont celui de Directrice Financière du groupe, après avoir exercé diverses responsabilités au sein de différents business et filiales, en France et à l’international. Elle a débuté sa carrière au cabinet d’audit Coopers & Lybrand. Forte de plus de 25 ans d’expérience dans de grands groupes industriels internationaux, Marie-José Donsion a développé une expertise approfondie des marchés financiers, piloté d’importants programmes de transformation stratégique et géré des organisations complexes.

