Dassault Systèmes : opérations sur actions propres

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 18 février 2026

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES
(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2025)
        

Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)
Catégorie de titres : Actions ordinaires
Période : du 12 au 13 février 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions*Marché
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8612-Fevrier-26FR0014003TT81 391 26418,0761XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8612-Février-26FR0014003TT8497 59218,0925DXE
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8612-Février-26FR0014003TT848 93718,0837TQE
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8612-Février-26FR0014003TT898 11418,0833AQE
DASSAULT SYSTEMES9695002I9DJHZ3449O6612-Fevrier-26FR0014003TT8847 04218,0295XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8613-Février-26FR0014003TT8361 52218,1318XPAR
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8613-Février-26FR0014003TT8199 70018,0498DXE
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8613-Février-26FR0014003TT824 41318,0683TQE
DASSAULT SYSTEMES96950065LBWY0APQIM8613-Février-26FR0014003TT831 41618,0721AQE

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :
Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

###

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

Dassault Systèmes – Relations Investisseurs                FTI Consulting
Marie Dumas :                                                Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48
+33 1 61 62 70 92                                        Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600
investors@3ds.com                                        

Contact presse Dassault Systèmes
Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi
+ 33 1 61 62 87 73 / +33 1 61 62 70 83
arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

