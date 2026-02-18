Dassault Systèmes : opérations sur actions propres

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 18 février 2026

DECLARATION DES OPERATIONS SUR ACTIONS PROPRES

(Programme de rachat adopté par l’Assemblée Générale du 22 mai 2025)



Emetteur : Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)

Catégorie de titres : Actions ordinaires

Période : du 12 au 13 février 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* Marché DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 12-Fevrier-26 FR0014003TT8 1 391 264 18,0761 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 12-Février-26 FR0014003TT8 497 592 18,0925 DXE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 12-Février-26 FR0014003TT8 48 937 18,0837 TQE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 12-Février-26 FR0014003TT8 98 114 18,0833 AQE DASSAULT SYSTEMES 9695002I9DJHZ3449O66 12-Fevrier-26 FR0014003TT8 847 042 18,0295 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 13-Février-26 FR0014003TT8 361 522 18,1318 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 13-Février-26 FR0014003TT8 199 700 18,0498 DXE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 13-Février-26 FR0014003TT8 24 413 18,0683 TQE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 13-Février-26 FR0014003TT8 31 416 18,0721 AQE

(*) Il s’agit du prix moyen unitaire pondéré arrondi

Les déclarations relatives aux franchissements de seuil doivent être adressées à :

Dassault Systèmes, Service Relations Investisseurs, 10 rue Marcel Dassault – CS 40501, 78946 Vélizy-Villacoublay Cedex (France) – adresse e-mail : investors@3ds.com

###



A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

Dassault Systèmes – Relations Investisseurs FTI Consulting

Marie Dumas : Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

+33 1 61 62 70 92 Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600

investors@3ds.com

Contact presse Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi

+ 33 1 61 62 87 73 / +33 1 61 62 70 83

arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

