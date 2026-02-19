NEW YORK, NY, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NEWMEDIA.COM today announced growing adoption of its proprietary RankOS™ authority acceleration framework among private equity portfolio companies seeking measurable visibility growth and board-ready marketing accountability.
Designed for founder-led industrial and B2B businesses transitioning into institutional ownership, RankOS™ integrates earned media, AI visibility reinforcement, and structured attribution tracking into a unified performance model.
As private equity firms increasingly emphasize measurable operational improvements across their portfolios, marketing visibility is moving from a discretionary expense to a strategic growth lever.
_____
The Institutional Visibility Gap
Many middle-market industrial companies share common characteristics:
- Strong operational performance
- Limited external narrative control
- Minimal trade media presence
- Inconsistent Share of Voice
- Skepticism toward traditional PR models
Historically, earned media efforts have lacked clear attribution, making it difficult for leadership teams and deal partners to evaluate ROI.
RankOS™ addresses this gap by combining authority-building with measurable reporting.
_____
Built for Board-Level Accountability
RankOS™ engagements include:
- Day 0 Share of Voice baseline audits
- Competitive benchmarking
- Trade authority placement strategy
- AI citation reinforcement
- Measurable post-deployment visibility tracking
- Executive-ready monthly and quarterly reporting
Unlike traditional PR campaigns that emphasize impressions, RankOS™ focuses on:
- Authority movement
- AI and search recommendation presence
- Visibility lift within targeted industry phrases
- Referral and engagement indicators
_____
“Private equity leaders expect structured reporting and measurable impact,” said Steve Morris, Founder & CEO of NEWMEDIA.COM. “RankOS™ was built to deliver visibility gains that leadership teams can see, track, and correlate to commercial momentum.”
_____
Supporting Exit Readiness & Institutional Growth
For PE-backed companies preparing for expansion or exit, visible authority within trade and industry ecosystems plays a strategic role in:
- Enhancing buyer perception
- Reinforcing competitive positioning
- Strengthening diligence narratives
- Demonstrating institutional maturity
RankOS™ has been deployed across industrial manufacturing, supply chain, packaging, logistics, and B2B service verticals.
Recent engagements have demonstrated:
- 3–6x increases in trade Share of Voice
- Measurable AI system recommendation presence for targeted industry terms
- Structured attribution reporting within 30–90 days
- Increased executive speaking and trade positioning
_____
Designed for Portfolio Scalability
The RankOS™ framework is built to be repeatable across portfolio companies, enabling:
- Standardized measurement methodology
- Comparable Share of Voice benchmarking
- Consistent reporting cadence
- Reduced marketing ambiguity
This repeatability makes it particularly suited for multi-company portfolios seeking scalable visibility infrastructure.
_____
About RankOS™
RankOS™ is NEWMEDIA.COM’s proprietary authority acceleration system integrating earned media, AI visibility reinforcement, search authority, and attribution tracking into a unified model for measurable growth.
_____
About NEWMEDIA.COM
NEWMEDIA.COM is a full-service digital performance and authority marketing agency serving B2B, industrial, and private equity portfolio companies across the United States. The firm specializes in measurable growth frameworks designed for institutional accountability and long-term authority building.
For more information, visit: https://newmedia.com/
Attachments
- RankOS™ Visibility Acceleration for Private Equity Portfolio Companies
- RankOS™ Revenue-Driven B2B Growth Platform for Private Equity Portfolio Companies