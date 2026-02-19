Kinepolis a réalisé des résultats solides en 2025

19 février 2026, 7:00 CET

Kinepolis a réalisé en 2025 des résultats solides dans un contexte toujours exigeant. Malgré une offre hollywoodienne incomplète, l’absence des grands succès français de 2024 et des effets de change négatifs, Kinepolis a réussi à limiter la baisse du chiffre d’affaires à -2,3% (avec -5,8% de visiteurs) par rapport à l’année précédente. Kinepolis enregistre ainsi un EBITDAL ajusté robuste de € 128,2 millions (-3,4%) et un résultat net ajusté pratiquement au niveau de 2024. Si les effets de change de l’USD et du CAD sont neutralisés, la baisse du chiffre d’affaires se limite à -0,3 % (€ 576,6 millions) et l’EBITDAL ajusté s’élève à € 130,2 millions (-1,9 %).

2026 a démarré de manière prometteuse grâce au succès de certains films de fin d'année tels que ‘Avatar : Feu et Cendres’, ‘Zootopie 2’ et ‘La Femme de Ménage’. Avec le line-up annoncé pour 2026, l'acquisition de la société américaine Emagine Entertainment, un refinancement réussi et de nombreux investissements dont les effets se concrétiseront en 2026, Kinepolis est parfaitement positionnée pour l'avenir.

Un dividende brut de 0,65 € par action sera proposé à l'assemblée générale.

Principales réalisations en 2025

Refinancement avec une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 160 millions € et une offre publique d'obligations réussie pour 150 millions € Poursuite de l'engagement en faveur de la premiumisation, avec huit nouvelles salles IMAX, quatre salles ScreenX supplémentaires et six salles Laser ULTRA, ainsi que la poursuite du déploiement de concepts de sièges et d’expériences de divertissement haut de gamme Rénovation complète de plusieurs cinémas, dont Belfort, Béziers, Lomme (FR) et Landmark Nanaimo (CA).



Deuxième édition du Kinepolis Innovation Lab Summit



Nomination du Chief Strategic Businesses and Developments et du Chief Real Estate Entrepreneur



Transition vers la projection laser : 75 % des salles sont équipés de projecteurs laser durables Acquisition de la chaîne de cinémas américaine Emagine Entertainment



Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, à propos des résultats de 2025 :

« Dans le contexte d’une restructuration et d’une recapitalisation à Hollywood, nous continuons à afficher de solides résultats financiers, dans la continuité des années précédentes. Parallèlement à notre croissance interne, portée par la premiumisation et l’innovation, nous avons également relancé notre expansion externe. Combiné au refinancement réussi du Groupe, cela nous permet d’aborder l’avenir avec enthousiasme. »

