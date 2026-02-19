Kinepolis boekt solide resultaten in 2025

Gereglementeerd bericht

19 februari 2026, 7:00 CET

Kinepolis zette in 2025 solide resultaten neer in een nog steeds uitdagende context. Ondanks een onvolledig Hollywood-aanbod, het ontbreken van de Franse succesfilms van 2024 en negatieve wisselkoerseffecten, slaagde Kinepolis erin de omzetdaling te beperken tot -2,3% (met -5,8% bezoekers) ten opzichte van het jaar voordien. Hiermee boekt Kinepolis een stevige adjusted EBITDAL van € 128,2 miljoen (-3,4%) en een adjusted netto resultaat vrijwel op het niveau van 2024. Indien de wisselkoerseffecten voor de USD en CAD worden geneutraliseerd, beperkt de omzetdaling zich tot -0,3% (€ 576,6 miljoen) en bedraagt de adjusted EBITDAL € 130,2 miljoen (-1,9%).

2026 startte veelbelovend dankzij het succes van enkele sterke eindejaarsfilms zoals ‘Avatar: Fire and Ash’, ‘Zootopia 2’ en ‘The Housemaid’. Met de aangekondigde line-up voor 2026, de overname van het Amerikaanse Emagine Entertainment, een geslaagde herfinanciering en talrijke investeringen die in 2026 hun effect zullen hebben, is Kinepolis uitstekend gepositioneerd voor de toekomst.

Aan de Algemene Vergadering zal een bruto dividend worden voorgesteld van € 0,65 per aandeel.

Belangrijke realisaties 2025

Herfinanciering met nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van € 160 miljoen en een succesvolle publieke uitgifte van obligaties ter waarde van € 150 miljoen Verdere inzet op premiumisatie, met acht nieuwe IMAX-zalen, vier nieuwe ScreenX-zalen en zes nieuwe Laser ULTRA-zalen, alsook een verdere uitrol van premium seating en entertainment concepten Volledige renovatie van diverse bioscopen, zoals Belfort, Béziers, Lomme (FR) en Landmark Nanaimo (CA)



Tweede editie Kinepolis Innovation Lab Summit



Aanstelling Chief Strategic Businesses and Developments en Chief Real Estate Entrepreneur



Transitie laserprojectie: 75% van alle zalen uitgerust met duurzame laserprojectie Overname van het Amerikaanse Emagine Entertainment



Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2025:

“Tegen de achtergrond van een verdere herstructurering en herkapitalisatie in Hollywood blijven we sterke financiële resultaten neerzetten, in lijn met de voorbije jaren. Naast verdere interne groei via premiumisatie en innovatie hebben we ook onze externe expansie hervat. In combinatie met de succesvolle herfinanciering van de Groep kijken we met enthousiasme naar de toekomst.”

Rapport jaarresultaten 2025 in bijlage.

Foto's hier beschikbaar.

