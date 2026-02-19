VGP NV: Jaarresultaat 2025

19 februari 2026, 7:00 uur, Antwerpen, België, VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het jaar eindigend op 31 december 2025:
- Een winst vóór belastingen van € 338 miljoen, een stijging van € 19 miljoen of 6% ten opzichte van boekjaar ’24. De netto-actiefwaarde steeg met 8,3% tot € 2,6 miljard. EPRA NTA nam met 9% toe. EBITDA groeide met 28% tot € 454,7 miljoen, alleen overtroffen door 2021, dat profiteerde van een uitzonderlijk sterke logistieke vraag tijdens de pandemie.
- Een historisch record van € 106,7 miljoen aan nieuwe en hernieuwde huurovereenkomsten ondertekend tijdens het jaar, waardoor de geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten op jaareinde uitkwamen op € 468,3 miljoen1, een stijging van +13,5%. VGP kon leegstaande ruimte herverhuren tegen een gemiddelde huurprijsstijging van 14% in ’25 en ziet ook in de eerste maanden van ’26 een sterk orderboek, met een terugkerende vraag vanuit e-commerce naar nieuwe ruimte en een toenemende activiteit van defensiebedrijven.
- 43 projecten in aanbouw, goed voor 1.052.000 m² (en 30 gebouwen met in totaal 761.000 m² opgestart tijdens het jaar) en € 85 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huur zodra volledig gebouwd en verhuurd. De ontwikkelingspijplijn2 is voor 75% voorverhuurd, goed voor een record van € 80,9 miljoen aan gegarandeerde jaarlijkse huurverplichtingen van huurders — het hoogste niveau dat de Groep ooit heeft bereikt.
- 21 projecten werden opgeleverd tijdens het jaar, goed voor 494.000 m² of € 32,9 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huur (waarvan 10 projecten of 229.000 m² in 2H 2025), momenteel voor 99% verhuurd. Als gevolg hiervan groeide de netto huurinkomsten, op een proportioneel geconsolideerde basis, met 16,7% naar € 224,4 miljoen, waarbij op jaareinde € 236,5 miljoen (tegenover € 214,7 miljoen op jaareinde ’24, of +10%) op proportionele geconsolideerde basis kasstroom genererend is geworden.
- 1.372.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond werd verworven, waaronder iconische nieuwe parken zoals in Hagen3 (Duitsland), Loures II (Portugal), Køge (Denemarken) en East Midlands (Groot-Brittannië), en 1.625.000 m² werd aangewend ter ondersteuning van de tijdens het jaar opgestarte ontwikkelingen. De totale gesecuriseerde landbank bedraagt 10,3 miljoen m² eind 2025, wat een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,3 miljoen m² vertegenwoordigt.
- De vastgoedportefeuille4, met een gemiddelde leeftijd van 4,8 jaar, is nagenoeg volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 98%. De portefeuille is goed op weg om 100% duurzaam gecertificeerd te zijn, waarvan 11% is of zal worden gecertificeerd als BREEAM Outstanding of DGNB Platinum, inclusief een opgeleverd gebouw in Arad (Roemenië) dat werd gecertificeerd met de hoogste BREEAM-score ter wereld voor een industrieel gebouw.
- Meerdere joint venture-transacties en desinvesteringen werden uitgevoerd, resulterende in een netto kasrecyclage van € 389 miljoen. Deze leverden in ’25 bijkomende gerealiseerde winsten van € 60,5 miljoen op. De Groep mikt op een materiële transactie met de Saga Joint Venture in 2H ’26.
- VGP en East Capital zijn overeengekomen een pan-Europees fonds op te richten gericht op de verwerving van ten minste € 1,5 miljard bruto-actiefwaarde ontwikkeld door VGP, met een focus op Centraal- en Oost-Europa. Het fonds is een evolutie van het joint venture-model van VGP en VGP is voornemens, zoals in zijn huidige joint ventures, een belang van 50% te behouden. De Groep streeft naar een eerste transactie met het fonds in 2026.
- De productie van fotovoltaïsche energie groeide jaar-op-jaar met 47%, met een operationele capaciteit van 170,5 MWp eind 2025. Van de 141,2 MW aan projecten die VGP Renewable Energy momenteel in aanbouw of in vergunningsfase heeft, heeft 106,6 MW betrekking op 14 projecten voor Battery Energy Storage Systems (BESS).
- Solide balans met een cashpositie van € 524 miljoen (tegenover € 492 miljoen in dec ’24), naast € 500 miljoen aan niet-opgenomen kredietfaciliteiten. De proportionele LTV bedraagt 50% (tegenover 48,3% op jaareinde ’24) en de gearing ratio bedraagt 35,3% (tegenover 33,6% op jaareinde ’24). De verhouding netto schuld/EBITDA daalde van 7x in ’24 naar 6,3x in ’25.
- Sinds december ’24 heeft de Groep met succes € 1.176 miljoen aan obligaties uitgegeven, waaronder € 600 miljoen in januari ’26 aan een historisch lage spread voor de Groep, terwijl in maart ’25 een obligatie van € 80 miljoen werd terugbetaald en bovendien € 300 miljoen succesvol werd teruggekocht op de uitstaande obligaties jan-27 en jan-29.
- VGP verkreeg een investment grade-rating van BBB- met stabiele vooruitzichten van S&P Global en Fitch bevestigde zijn rating.
- De raad van bestuur stelt een gewoon dividend voor van € 92,8 miljoen (+3% tegenover het gewone dividend van ’24), of € 3,40 per aandeel.
1 Inclusief Joint Ventures aan 100%. Per 31 december 2025 bedroegen de geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten van de Joint Ventures € 321,7 miljoen.
2 Inclusief voorverhuurde projecten in aanbouw (69% voorverhuurd) alsook voorverhuurde projecten op ontwikkelingsland (98% voorverhuurd)
3 De transactie werd afgesloten in januari ‘26
4 Inclusief Joint Ventures aan 100%.
Bijlage