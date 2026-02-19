JANUAR: STABILE MÆNGDER

INVESTOR NEWS nr. 07 - 19. februar 2026

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,3 mio. lanemeter i januar 2026 var 1,2% højere end i 2025 og 0.5% lavere justeret for ruteændringer.

Nordsømængderne var højere end i 2025, hovedsageligt drevet af højere mængder på flere ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2025 på grund af kapacitets-reduktioner.

Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2025, drevet af de nye Jersey-ruter, mens mængderne på øvrige ruter var lidt lavere. Østersøens mængder var højere end i 2025, mens Gibraltarstrædets mængder var lavere end i 2025 på grund af færre sejladser.

I de sidste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,1% til 41,5 mio. fra 41,5 mio. i 2025-24. Der var en nedgang på 1,4% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i januar 2026 steg 1,1% til 215 tusinde justeret for ruteændringer. Den justerede stigning skyldtes primært flere passagerer på Gibraltarstrædet.

I de sidste tolv måneder var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 21,3% til 5,2 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2025-24. Nedgangen var 4,4% justeret for ruteændringer.





DFDS færgemængder Januar Sidste 12 måneder Fragt 2024 2025 2026 Ændr. 2024 2025 2026 Ændr. Lanemeter, '000 3.329 3.283 3.324 1,2% 38.633 41.488 41.540 0,1% Passager 2024 2025 2026 Ændr. 2024 2025 2026 Ændr. Passagerer, '000 300 263 221 -16,1% 4.632 6.611 5.205 -21,3%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for februar 2026 forventes offentliggjort 12. marts 2026 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

