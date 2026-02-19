JANUAR: STABILE MÆNGDER

|INVESTOR NEWS nr. 07 - 19. februar 2026
Færge – fragt: De samlede mængder på 3,3 mio. lanemeter i januar 2026 var 1,2% højere end i 2025 og 0.5% lavere justeret for ruteændringer.
Nordsømængderne var højere end i 2025, hovedsageligt drevet af højere mængder på flere ruter. Middelhavsmængderne var lavere end i 2025 på grund af kapacitets-reduktioner.
Mængderne på Den Engelske Kanal var højere end i 2025, drevet af de nye Jersey-ruter, mens mængderne på øvrige ruter var lidt lavere. Østersøens mængder var højere end i 2025, mens Gibraltarstrædets mængder var lavere end i 2025 på grund af færre sejladser.
I de sidste 12 måneder steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,1% til 41,5 mio. fra 41,5 mio. i 2025-24. Der var en nedgang på 1,4% justeret for ruteændringer.
Færge – passager: Antallet af passagerer i januar 2026 steg 1,1% til 215 tusinde justeret for ruteændringer. Den justerede stigning skyldtes primært flere passagerer på Gibraltarstrædet.
I de sidste tolv måneder var der en nedgang i det samlede antal passagerer på 21,3% til 5,2 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2025-24. Nedgangen var 4,4% justeret for ruteændringer.
|DFDS færgemængder
|Januar
|Sidste 12 måneder
|Fragt
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|Lanemeter, '000
|3.329
|3.283
|3.324
|1,2%
|38.633
|41.488
|41.540
|0,1%
|Passager
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|2024
|2025
|2026
|Ændr.
|Passagerer, '000
|300
|263
|221
|-16,1%
|4.632
|6.611
|5.205
|-21,3%
DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for februar 2026 forventes offentliggjort 12. marts 2026 omkring kl. 10.00.
Kontakt
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.000 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
