Tidligere ansatte viderefører utviklingen av biodrivstoff på Tofte

(Oslo, 19. februar 2026) Statkraft og en gruppe tidligere ansatte i Silva Green Fuel har kommet til enighet om en avtale som muliggjør at testingen av teknologi for produksjon av biodrivstoff kan fortsette på Tofte.

Statkrafts nye strategi er å prioritere lønnsom vekst innen etablerte teknologier som vannkraft, sol, vind og batteriløsninger i kjernemarkeder. For å redusere antall teknologier har selskapet blant annet jobbet med å finne nye eiere til biodrivstoffselskapet Silva Green Fuel.

Statkraft har gjennom Silva Green Fuel jobbet med testing og demonstrasjon av ny teknologi for produksjon av avansert biodrivstoff. Arbeidet har også mottatt støtte fra Enova. Biodrivstoff kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner i fremtiden.

Avtalen som nå er inngått innebærer at selskapets teknologikunnskap og demoanlegget overføres til Silva Biofuel AS, et nytt selskap eiet av tidligere ansatte i Silva Green Fuel DA, hvor Joakim Sværen er daglig leder.

– Teamet på Tofte har lagt ned betydelig innsats for å utvikle denne HTL-teknologien og opparbeidet ledende teknologikunnskap. Vi er glade for at vi har kommet til enighet om en avtale som gir tidligere ansatte en mulighet til å drive arbeidet videre, sier Henrik Sætness, konserndirektør for konsernutvikling i Statkraft.

– Denne avtalen er en viktig milepæl som gjør det mulig for oss å gire opp satsingen på HTL-teknologien. Løsningen får stor oppmerksomhet internasjonalt og er blant de mest lovende for utslippskutt i krevende sektorer. Vi går nå inn i en ny fase der vi inviterer investorer med på reisen for å modne teknologien ytterligere, med et klart mål om å realisere kommersielle anlegg i årene som kommer, sier Joakim Sværen, daglig leder i Silva Biofuel AS.

Salget er avhengig av en regulatorisk godkjennelse.

