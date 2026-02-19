Årsrapport 2025 for Hvidbjerg Bank A/S

Hvidbjerg Bank A/S kom ud af 2025 med et tilfredsstillende resultat.

Årets resultat før skat blev på 36,8 mio. kr. mod 45,6 mio. kr. i 2024

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 12,3 %

Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 136,4 mio. kr. mod 127,3 mio. kr. sidste år – en stigning på 9,1 %.

Udgifter til personale og administration, er steget med 7,3 mio. kr. svarende til 8,2 %.

Basisindtjeningen er steget fra 37,1 mio. kr. til 38,4 mio. kr.

Kursreguleringer er 3,2 mio. kr. i 2025 mod 8,3 mio. kr. i 2024, påvirket af udbytter på sektoraktier.

Nedskrivningerne er på 4,7 mio. kr. mod -0,3 mio. kr. sidste år.

Udlånet er steget med 127,5 mio. kr., svarende til en stigning på 13,5 %.

Indlånet er forøget med 161,7 mio. kr., svarende til 10,6 %.

Bankens kapitalprocent er 25,5 %. Banken har en kapitaloverdækning på 6,2 % efter buffere og NEP-krav.

Forventninger til 2026 er et resultat før skat på 28 - 33 mio. kr.

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Odgaard på telefon 9695 5220 eller på mail jo@hvidbjergbank.dk.

