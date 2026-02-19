EDF : Nomination au sein du Conseil d’administration d’EDF

Nomination au sein du Conseil d’administration d’EDF

Le Conseil d’administration qui s’est tenu le 19 février 2026 a coopté Martin Briens, Secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en qualité d’administrateur, en remplacement d’Anne-Marie Descôtes, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

Martin Briens est nommé sur proposition de l’Etat à compter de ce jour, en application de l’article 6.II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014. Sa nomination sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil comprend une proportion de 41,7 % d’administrateurs qualifiés d’indépendants (hors administrateurs représentant les salariés) et un taux de féminisation de 41,7%.

La biographie de l’ensemble des membres du Conseil d’administration peut être consultée à l’adresse : https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-en-bref/gouvernance/conseil-dadministration.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensembèle des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

