SIKA MELDET JAHRESERGEBNISSE 2025 – MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS WERDEN UMGESETZT

Umsatzsteigerung von 0.6% in Lokalwährung, erzielter Umsatz von CHF 11’201 Millionen (-4.8 % gegenüber dem Vorjahr in CHF) und Fremdwährungseffekt von -5.4%

Materialmarge im Gesamtjahr 2025 auf 54.9% gesteigert (2024: 54.5%)

EBITDA-Marge in Höhe von 18.4 bzw. 19.2% bereinigt um Fast Forward-Einmalkosten

Reingewinn 2025 von CHF 1’045 Millionen (2024: CHF 1’248 Millionen) und Gewinn je Aktie (verwässert) CHF 6.50 (2024: CHF 7.76)

Operativer freier Geldfluss von CHF 1’356 Millionen im Jahr 2025 (2024: CHF 1’403 Millionen), mit einer Steigerung der Cash Conversion auf 12.1% des Umsatzes (2024: 11.9%)

Sika schlägt Dividendenerhöhung auf CHF 3.70 vor (2024: CHF 3.60)

Ausblick auf 2026: Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen erwartet EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0% erwartet Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum bestätigt



Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Sikas Fokus auf Lösungen mit hohem Mehrwert für die Kunden hat in diesem für die Bauindustrie herausfordernden Jahr in allen Regionen zu Marktanteilsgewinnen geführt. Die globalen Märkte wurden durch die US-Zollpolitik und die Schwäche Chinas im Bereich Wohnimmobilien beeinflusst. Im vierten Quartal war die US-Bauindustrie zudem vom Government Shut-Down betroffen. Wir haben diesen Zeitraum genutzt, um unsere Wettbewerbsposition zu stärken und uns auf die nächste Wachstumsphase der Branche vorzubereiten. Damit haben wir wichtige Grundlagen geschaffen für eine weitere Outperformance des Markts in den kommenden Jahren. Mit Fast Forward entwickeln wir eine schlankere, agilere Organisation und beschleunigen Innovation, Digitalisierung und Effizienz. Fast Forward wird in den kommenden Jahren einen positiven EBITDA-Effekt von CHF 150 bis CHF 200 Millionen mit einem sehr attraktiven ROI erzielen.»



«2025 haben wir sieben ergänzende, bolt-on Akquisitionen angekündigt, die für unsere Aktionäre bedeutenden Mehrwert schaffen werden, da wir die angestrebten Kosten- und Ertragssynergien rasch realisieren können. Darüber hinaus haben wir zusätzliche Investitionen getätigt, um die Produktion zu erweitern und so effiziente Lieferkapazitäten in wachstumsstärkeren Regionen zu schaffen. Mit unseren Investitionen verfügt Sika über eine klare Roadmap zur Beschleunigung zukünftigen Wachstums und setzt weiterhin auf ihre branchenführenden Produktinnovationen, um die Kundenbedürfnisse effizient zu erfüllen.»



«Wir gehen davon aus, dass die globalen Marktbedingungen in der Bauindustrie im Jahr 2026 verhalten bleiben und sich die im Jahr 2025 beobachteten Markttrends fortsetzen werden. Wenngleich das erste Halbjahr für die Branche schwächer ausfallen wird, erwarten wir im weiteren Jahresverlauf eine Verbesserung der Dynamik. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Sika den Markt mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 6% in Lokalwährungen übertreffen wird.»



«Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden herzlich für ihren ausserordentlichen Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Ihr hohes Engagement und ihre unermüdliche Unterstützung der zahlreichen Initiativen unseres Unternehmens haben für Sika einen entscheidenden Unterschied bewirkt.»



SIKA MIT UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN

Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sika einen Umsatz von CHF 11’201.3 Millionen (2024: CHF 11’763.1 Millionen), was einem Rückgang von -4.8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Lokalwährungen stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 0.6%. Der Währungseffekt von -5.4% war vor allem auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen. Die Entwicklung in Lokalwährungen spiegelt die kontinuierlichen Marktanteilsgewinne in allen Regionen wider. Das organische Wachstum für das Gesamtjahr 2025 betrug -0.4%. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft ergibt sich ein organisches Wachstum von +1.2%; Akquisitionen trugen 1.0% zum Umsatzwachstum bei.



STEIGERUNG DER MATERIALMARGE UND STARKE CASH CONVERSION

Sika verbesserte ihre Materialmarge 2025 auf 54.9% (2024: 54.5%). Dieser Anstieg spiegelt den starken Fokus auf neue Produktinnovationen bei gleichzeitiger Eindämmung des Kostenanstiegs auf der Beschaffungsseite wider. Die Profitabilität auf EBITDA-Stufe wurde durch Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Investitions- und Effizienzprogramm Fast Forward beeinflusst. Diese beliefen sich im Jahr 2025 auf CHF 108 Millionen (davon CHF 86 Millionen im EBITDA erfasst) und reduzierten das EBITDA auf CHF 2’064.7 Millionen (2024: CHF 2’269.5 Millionen) und führten zu einer EBITDA-Marge von 18.4%. Bereinigt um die Fast Forward-Einmalkosten betrug die EBITDA-Marge 19.2%, was die starke Profitabilität von Sikas Kerngeschäft unterstreicht. Das Fast Forward-Programm wird sich in weniger als zwei Jahren durch Wachstum und Effizienzsteigerungen amortisieren.



Der Reingewinn für das Jahr 2025 betrug CHF 1’045.3 Millionen (2024: CHF 1’247.6 Millionen) und der operative freie Geldfluss CHF 1’356.1 Millionen (2024: CHF 1’402.9 Millionen) – was einer Verbesserung der Conversion des operativen freien Geldflusses gegenüber dem Vorjahr auf 12.1% des Umsatzes entspricht (2024: 11.9%). Infolge der starken Performance des operativen freien Geldflusses reduzierte Sika 2025 die Nettoverschuldung und untermauert damit ihre hohe Bonität.



MARKTANTEILSGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Sikas grösste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erzielte ein Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (2024: 7.3%). Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas, in denen Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas wiesen ebenfalls solide Wachstumsraten auf. Osteuropa erzielte im Laufe des Jahres 2025 sukzessive Verbesserungen.



In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (2024: 11.2%). Nach einem starken Jahresauftakt schwächten sich die Bedingungen im zweiten Halbjahr ab. Im vierten Quartal wirkte sich der längste Government Shut-Down in der Geschichte negativ auf die kommerzielle Bautätigkeit aus, was sich in der Abschwächung einiger Indikatoren des Bausektors im Verlauf des Quartals widerspiegelte. In den USA blieben die Investitionen in Rechenzentren im Jahr 2025 ein Lichtblick; Kanada und Lateinamerika erwiesen sich als widerstandsfähig.



In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.3% zurück (2024: 2.4%). Die Ergebnisse wurden durch den zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne das chinesische Baugeschäft verzeichnete die Region ein positives organisches Wachstum von 2.5%. In China liegt Sikas kurzfristiger Fokus darauf, strukturelle Anpassungen voranzutreiben und die Margen zu schützen. Dagegen verzeichneten die Märkte in Indien und Südostasien sowie der Bereich Automotive & Industry ein dynamisches Wachstum.



START VON FAST FORWARD

Mit dem Programm Fast Forward richtet Sika die Organisation konsequent auf die Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und die digitale Transformation zu beschleunigen sowie Sikas führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.



Im Rahmen des Fast Forward-Programms hat Sika gezielte strukturelle Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen Märkten eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die Vereinfachung organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in vollem Gange. Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken sich über die Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 realisiert werden.



NACHHALTIGE LEISTUNG LIEFERN

Auch 2025 hat Sika ihre ESG-Performance im Einklang mit führenden globalen Standards und den Unternehmenszielen weiter verbessert. Die Treibhausgasemissionen von Scope 1 und 2 sanken um -6,1%; der Wasserverbrauch und der Abfall pro verkaufter Tonne sanken um -3,4%, beziehungsweise -5,7%, was auf eine disziplinierte operative Führung, strengere Prozesskontrollen und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft zurückzuführen ist. Eine starke Sicherheitskultur führte zu einem Rückgang der Unfälle mit Ausfallzeiten um -14,1%. Mit Produkten und Lösungen, die den CO 2 -Fussabdruck senken und den Lebenszyklus von Gebäuden verlängern, baut Sika ihre führende Rolle als Technologiepartnerin für nachhaltiges Bauen weiter aus.



DIVIDENDENVORSCHLAG 2025 UND NEUWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 24. März 2026 eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie auf CHF 3.70 (+2.8% gegenüber dem Vorjahr) vorschlagen. Die Dividende soll zur Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden.



An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei ist ehemaliges Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas Gähwiler ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler, seit 2021 im Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.



AUSBLICK

Sika ist überzeugt, dass sie ihre Wachstumsstrategie beschleunigen kann, wenn sich das globale Bauumfeld verbessert und sich die Investitionen in Innovation und Digitalisierung auszahlen. Das Unternehmen bekräftigt seine mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.



Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Sika mit weiterhin verhaltenen globalen Marktbedingungen und einem Rückgang des zugrunde liegenden Marktes im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Während das erste Halbjahr für die Branche schwächer ausfallen wird, rechnet das Unternehmen mit einer verbesserten Dynamik im weiteren Jahresverlauf.



Für 2026 geht Sika von einem Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen aus. Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, den Markt um 3 bis 6% in Lokalwährungen, inklusive bolt-on Akquisitionen, zu übertreffen. Sika erwartet für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0%.



KENNZAHLEN 2025

in Mio. CHF in % vom

Nettoerlös 2024 as % of

net sales 2025 Δ in % Nettoerlös 11’763.1 11’201.3 -4.8 Bruttoergebnis 54.5 6’416.0 54.9 6‘153.6 -4.1 Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 19.3 2’269.5 18.4 2’064.7 -9.0 Betriebsgewinn (EBIT) 14.6 1’713.9 13.3 1’493.2 -12.9 Reingewinn 10.6 1’247.6 9.3 1’045.3 -16.2 Reingewinn je Aktie (EPS) in CHF 7.76 6.51 -16.1 Operativer Freier Geldfluss 11.9 1’402.9 12.1 1’356.1 -3.3 Bilanzsumme 15’978.3 15’148.3 -5.2 Konsolidiertes Eigenkapital 7’046.8 6’666.7 Eigenkapitalquote in % 44.1 44.0 Nettoumlaufvermögen 19.7 2’311.6 18.5 2’073.4 ROCE in % 14.2 12.31 Anzahl Mitarbeitende 34’476 33’707 -2.2

1 Bereinigter ROCE aufgrund von Akquisitionen betrug 22.1% in 2024 und 17.5% in 2025. Zusätzlich bereinigt für die Einmalkosten von Fast Forward, betrug der ROCE in 2025 19.0%



FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33’700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.



