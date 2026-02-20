Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Boulogne-Billancourt, le 20 février 2026

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Renault Group a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 600 000 actions Renault, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant le 20 février 2026 et pouvant s’étendre jusqu’au 25 février 2026 inclus.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault dans le cadre du plan d’actionnariat salarié « Shareplan 2026 ».

Le descriptif du programme de rachat d’actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée générale du 30 avril 2025 au titre de la 22ème résolution, est détaillé en page 353 du Document d’enregistrement universel 2024 de Renault Group.

