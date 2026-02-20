BTS GROUP AB (PUBL) Bokslutskommité januari-december 2025

2025 en besvikelse – förväntad återgång till resultattillväxt första kvartalet 2026

1 oktober – 31 december 2025

Nettoomsättning uppgick till 710 (796) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till –1 %, varav –5 % organisk.

EBITA minskade med 37 % till 86 (136) MSEK.

EBITA-marginalen var 12,1 (17,0) %.

Resultat efter skatt minskade med 34 % och uppgick till 55 (84) MSEK.

Resultat per aktie minskade med 34 % och uppgick till 2,84 (4,30) SEK.

Till följd av förändringar i den amerikanska skattelagstiftningen under 2025 har BTS verksamhet i Nordamerika fått utökade och delvis retroaktiva skattemässiga avdrags-möjligheter. De har haft en betydande positiv effekt på årets redovisade inkomstskatt som minskat med cirka 14 MSEK, med fullt genomslag under fjärde kvartalet.

1 januari – 31 december 2025

Nettoomsättning uppgick till 2 703 (2 802) MSEK. Tillväxt justerad för valutaeffekter uppgick till 3%, varav –1% organisk.

EBITA minskade med 25 % till 274 (365) MSEK.

EBITA-marginalen var 10,2 (13,0) %.

Resultat efter skatt uppgick till 133 (387) MSEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultatet med 31 % till 133 (191) MSEK. 2)

Resultat per aktie uppgick till 6,89 (19,93) SEK. Exkl. återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2024 minskade resultat per aktie med 31 % till 6,89 (9,84) SEK. 2)

“Vår bedömning är att det fjärde kvartalet 2025 avslutar den kvartalsvisa resultatnedgången och utgör en vändpunkt som möjliggör en återgång till tillväxt under 2026.”

Jessica Skon, VD för BTS Group AB

Utsikter 2026

Vi förväntar oss att resultatet (EBITA) för 2026 kommer att bli bättre än 2025.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,40 (6,10) SEK per aktie, att utbetalas vid två tillfällen med 2,20 SEK per utdelning.

FINANSIELL SAMMANFATTNING Okt-Dec



Okt-Dec



Jan-Dec



Jan-Dec



MSEK 2025 2024 2025 2024



Nettoomsättning 710 796 2 703 2 802 Valutajusterad tillväxt -1% 3% 3% 5% EBITA 86 136 274 365 EBITA-marginal 12,1% 17,0% 10,2% 13,0% EBIT 67 118 200 298 EBIT-marginal 9,5% 14,8% 7,4% 10,6% Resultat efter skatt 551) 84 1331) 3872) Resultat efter skatt, exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling 2) 55 82 133 191 Kassaflöde från den löpande verksamheten 210 222 213 386 Resultat per aktie, SEK3) 2,84 4,30 6,89 19,93 Resultat per aktie, exkl återförd avsättning för tilläggsköpeskilling1) 2) 2,84 4,22 6,89 9,84 Nettoskuld (+) / nettokassa (–) -46 -282 -46 -282 Antal medarbetare vid periodens slut 1 1394) 1 172 1 1394) 1 172



1) Ändringarna i den amerikanska skattelagstiftningen har haft en positiv effekt på den redovisade inkomstskatten med 14 msek i BTS verksamhet i Nordamerika.

2) Under 2024 återfärdes en avsättning för tilläggsköpeskillingar relaterad till förvärven av RLI (29) och Netmind (166) som påverkar finansnettot positivt med 194 MSEK.

3) Före och efter utspädning.

4) 43 medarbetare har tillkommit under året genom förvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

OM BTS GROUP AB

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 100 anställda vid 36 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 40 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B. För mer information, besök oss på www.bts.com.

