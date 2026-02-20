Til



20. februar 2026

Selskabsmeddelelse nummer 13/2026

Obligationsudtrækning, Realkredit Danmark A/S

I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om obligationsudtrækning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 20. februar 2026 for nedenstående terminer.

pr. 01.04.2026 (4 terminers obligationer) og

pr. 01.07.2026 (2 terminers obligationer).

Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk .

Bemærk, at DK0004616950 fremgår af vedlagte liste selvom publiceringsdatoen er ændret til 27. marts 2026 pga. negativ kupon. Det betyder,

Trækningsbeløbet ligger fast, men den negative kupon bliver modregnet i det udtrukne beløb inden udbetaling til investor





Hvis trækningsbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække betaling af den negative kupon, vil der blive foretaget en ekstra udtrækning på basis af markedskurs (uden betaling) svarende til det resterende beløb





Der vil ikke blive beregnet foreløbig trækningsprocent i ovennævnte ISIN frem til publiceringsdatoen.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

