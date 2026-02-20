Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
Copenhagen, 20 February 2026
ANNOUNCEMENT no. 1/2026
FINANCIAL CALENDAR 2026/2027
The financial calendar for 2026/2027 has been scheduled as follows:
2026:
25.02.2026 Annual Report 2025
24.03.2026 Annual General Meeting
26.08.2026 Interim Report, H1 2026
2027:
23.02.2027 Annual Report 2026
18.03.2027 Annual General Meeting
Cemat A/S
Frede Clausen
Chairman of the Board
This announcement has been prepared in a Danish-language and an English-language
version. In case of doubt, the Danish version prevails.
