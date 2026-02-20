No. 1/2026 - Financial calendar 2026/2027

Copenhagen, 20 February 2026
ANNOUNCEMENT no. 1/2026

FINANCIAL CALENDAR 2026/2027

The financial calendar for 2026/2027 has been scheduled as follows:

2026:                           

25.02.2026 Annual Report 2025                           

24.03.2026  Annual General Meeting

26.08.2026 Interim Report, H1 2026

2027:

23.02.2027 Annual Report 2026

18.03.2027  Annual General Meeting


Cemat A/S 

Frede Clausen
Chairman of the Board


