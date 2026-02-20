Muudatus tütarühingu juhatuses

Aktsiaseltsi Infortar tütarühing AS Tallink Grupp avaldas täna kell 16.00 teate juhatuse koosseisu muudatuste kohta. Teatega on võimalik tutvuda lingil ja teate täistekst on esitatud allpool.

AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene on esitanud avalduse juhatuse esimehe ametikohalt tagasiastumiseks omal soovil. Paavo Nõgene volitused juhatuse liikmena lõpevad 23.mail 2026 aastal.

AS Tallink Grupp nõukogu on alustanud uue juhatuse esimehe otsinguid.





Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse, ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6558 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht

Tel. 5156662

E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee

www.infortar.ee/investorile



