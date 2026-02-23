OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
23 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 20 February 2026 it had purchased a total of 79,000 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased79,000--
Highest price paid (per ordinary share)613.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)603.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)608.49p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,185,299 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,185,299.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
20-02-202616:28:53GBp5608.00XLONxeaMIDJB1GJ
20-02-202616:28:53GBp223608.00XLONxeaMIDJB1GL
20-02-202616:27:48GBp12607.50XLONxeaMIDJBFwI
20-02-202616:26:21GBp345608.00XLONxeaMIDJBDzp
20-02-202616:25:23GBp976608.50XLONxeaMIDJBACL
20-02-202616:25:23GBp349608.50XLONxeaMIDJBACN
20-02-202616:25:08GBp147609.00XLONxeaMIDJBAS4
20-02-202616:25:08GBp25609.00XLONxeaMIDJBAS6
20-02-202616:25:08GBp172609.00XLONxeaMIDJBAVd
20-02-202616:25:08GBp467609.00XLONxeaMIDJBAUE
20-02-202616:19:21GBp526609.00XLONxeaMIDJ4oAm
20-02-202616:17:20GBp334609.50XLONxeaMIDJ4n0h
20-02-202616:17:05GBp395610.00XLONxeaMIDJ4@d7
20-02-202616:15:56GBp430609.50XLONxeaMIDJ4$CX
20-02-202616:15:41GBp332610.00XLONxeaMIDJ4$Ps
20-02-202616:15:14GBp313610.00XLONxeaMIDJ4y0N
20-02-202616:15:09GBp1,478610.00XLONxeaMIDJ4yEh
20-02-202616:06:23GBp350608.50XLONxeaMIDJ4W7p
20-02-202616:06:23GBp107608.50XLONxeaMIDJ4W7r
20-02-202616:04:25GBp530609.00XLONxeaMIDJ4lht
20-02-202616:03:24GBp235609.50XLONxeaMIDJ4iAC
20-02-202616:01:23GBp265609.50XLONxeaMIDJ4h1T
20-02-202616:00:59GBp489609.50XLONxeaMIDJ4eeZ
20-02-202616:00:59GBp1,308610.00XLONxeaMIDJ4ee1
20-02-202616:00:48GBp300610.50XLONxeaMIDJ4eyH
20-02-202616:00:48GBp27610.50XLONxeaMIDJ4eyJ
20-02-202616:00:47GBp393610.50XLONxeaMIDJ4e$d
20-02-202616:00:47GBp42610.50XLONxeaMIDJ4e$f
20-02-202615:55:27GBp1,894611.00XLONxeaMIDJ4G5z
20-02-202615:55:27GBp146611.00XLONxeaMIDJ4G5$
20-02-202615:55:27GBp114611.00XLONxeaMIDJ4G51
20-02-202615:55:27GBp23611.00XLONxeaMIDJ4G53
20-02-202615:55:27GBp178611.00XLONxeaMIDJ4G55
20-02-202615:50:07GBp713610.50XLONxeaMIDJ4RN$
20-02-202615:50:06GBp680610.50XLONxeaMIDJ4RHR
20-02-202615:46:31GBp205610.50XLONxeaMIDJ44BQ
20-02-202615:44:56GBp105610.50XLONxeaMIDJ43kD
20-02-202615:40:30GBp622610.50XLONxeaMIDJ4AgS
20-02-202615:33:33GBp299611.00XLONxeaMIDJ5nQi
20-02-202615:33:28GBp587611.50XLONxeaMIDJ5@ZH
20-02-202615:33:28GBp276611.50XLONxeaMIDJ5@ZJ
20-02-202615:33:28GBp273611.50XLONxeaMIDJ5@ZL
20-02-202615:30:40GBp311610.50XLONxeaMIDJ5ws9
20-02-202615:30:40GBp259610.50XLONxeaMIDJ5wsB
20-02-202615:20:18GBp74610.00XLONxeaMIDJ5jZ5
20-02-202615:20:18GBp329610.00XLONxeaMIDJ5jZ7
20-02-202615:20:02GBp745610.00XLONxeaMIDJ5j2m
20-02-202615:13:32GBp348609.50XLONxeaMIDJ5GGF
20-02-202615:13:32GBp796610.00XLONxeaMIDJ5GGH
20-02-202615:07:18GBp202609.00XLONxeaMIDJ55dB
20-02-202615:07:15GBp407609.50XLONxeaMIDJ55Zy
20-02-202615:05:29GBp245610.00XLONxeaMIDJ50nw
20-02-202615:05:29GBp171610.00XLONxeaMIDJ50ny
20-02-202615:03:35GBp200610.50XLONxeaMIDJ5Cim
20-02-202615:02:54GBp210611.50XLONxeaMIDJ5Dvm
20-02-202615:02:54GBp303612.00XLONxeaMIDJ5Dvo
20-02-202615:02:20GBp367612.00XLONxeaMIDJ5AK2
20-02-202615:02:18GBp528612.50XLONxeaMIDJ5ATW
20-02-202615:02:18GBp374613.00XLONxeaMIDJ5ATj
20-02-202615:02:14GBp536613.50XLONxeaMIDJ5BX3
20-02-202614:55:24GBp439608.50XLONxeaMIDJ6y8$
20-02-202614:55:24GBp274608.50XLONxeaMIDJ6y81
20-02-202614:55:24GBp248608.50XLONxeaMIDJ6y8z
20-02-202614:54:51GBp508608.00XLONxeaMIDJ6zDs
20-02-202614:44:04GBp486608.50XLONxeaMIDJ6hrD
20-02-202614:42:32GBp708608.00XLONxeaMIDJ6f7Z
20-02-202614:41:23GBp228608.50XLONxeaMIDJ6Nrp
20-02-202614:41:23GBp668608.50XLONxeaMIDJ6Nrr
20-02-202614:41:23GBp311608.50XLONxeaMIDJ6Nrt
20-02-202614:41:23GBp247608.50XLONxeaMIDJ6Nrv
20-02-202614:41:23GBp46608.50XLONxeaMIDJ6Nrx
20-02-202614:41:23GBp487608.00XLONxeaMIDJ6Nr0
20-02-202614:40:22GBp311608.50XLONxeaMIDJ6LX8
20-02-202614:40:08GBp310608.50XLONxeaMIDJ6L@a
20-02-202614:40:08GBp272608.50XLONxeaMIDJ6L@c
20-02-202614:40:08GBp309608.50XLONxeaMIDJ6L@Y
20-02-202614:32:37GBp476608.00XLONxeaMIDJ6P$8
20-02-202614:31:37GBp479608.50XLONxeaMIDJ67oT
20-02-202614:29:22GBp426607.00XLONxeaMIDJ63V@
20-02-202614:21:19GBp824607.50XLONxeaMIDJ69sl
20-02-202614:11:17GBp295607.00XLONxeaMIDJ7y2T
20-02-202614:11:17GBp417607.00XLONxeaMIDJ7yDd
20-02-202614:08:06GBp309607.50XLONxeaMIDJ7ulG
20-02-202614:06:26GBp284607.50XLONxeaMIDJ7cYV
20-02-202614:03:23GBp300607.50XLONxeaMIDJ7bLF
20-02-202614:01:38GBp282607.50XLONxeaMIDJ7ZJy
20-02-202613:58:12GBp521607.50XLONxeaMIDJ7l38
20-02-202613:53:19GBp409607.00XLONxeaMIDJ7eTb
20-02-202613:44:31GBp298607.50XLONxeaMIDJ7UTs
20-02-202613:44:05GBp366608.00XLONxeaMIDJ7Vm$
20-02-202613:40:04GBp407608.00XLONxeaMIDJ7RuC
20-02-202613:36:02GBp342608.00XLONxeaMIDJ77AK
20-02-202613:32:00GBp372608.50XLONxeaMIDJ7043
20-02-202613:30:00GBp193609.00XLONxeaMIDJ7ETj
20-02-202613:30:00GBp193609.00XLONxeaMIDJ7ETl
20-02-202613:27:59GBp592609.50XLONxeaMIDJ7CL@
20-02-202613:21:57GBp291608.50XLONxeaMIDJ0tr2
20-02-202613:18:40GBp380608.50XLONxeaMIDJ0otg
20-02-202613:14:29GBp305608.00XLONxeaMIDJ0@vw
20-02-202613:14:26GBp438608.00XLONxeaMIDJ0@xl
20-02-202613:10:37GBp249608.00XLONxeaMIDJ0whv
20-02-202613:06:23GBp279607.00XLONxeaMIDJ0c63
20-02-202613:06:23GBp212607.00XLONxeaMIDJ0c6D
20-02-202613:06:23GBp275607.00XLONxeaMIDJ0c6F
20-02-202613:04:27GBp668608.00XLONxeaMIDJ0atU
20-02-202613:04:27GBp1,984608.00XLONxeaMIDJ0asj
20-02-202613:04:27GBp216608.00XLONxeaMIDJ0asl
20-02-202613:04:27GBp197608.00XLONxeaMIDJ0asn
20-02-202613:04:27GBp34608.00XLONxeaMIDJ0asp
20-02-202613:04:27GBp307608.00XLONxeaMIDJ0ast
20-02-202612:29:50GBp436607.50XLONxeaMIDJ04FI
20-02-202612:20:13GBp237606.50XLONxeaMIDJ0CTj
20-02-202612:19:52GBp340607.00XLONxeaMIDJ0Dfr
20-02-202612:19:52GBp551607.50XLONxeaMIDJ0Dfw
20-02-202612:19:52GBp136607.50XLONxeaMIDJ0Dfy
20-02-202612:18:01GBp155608.50XLONxeaMIDJ0AKp
20-02-202612:18:01GBp49608.50XLONxeaMIDJ0AKr
20-02-202612:17:14GBp191608.50XLONxeaMIDJ0Bw$
20-02-202612:17:14GBp14608.50XLONxeaMIDJ0Bw1
20-02-202612:15:40GBp8608.50XLONxeaMIDJ08Hm
20-02-202612:15:40GBp298608.50XLONxeaMIDJ08Ho
20-02-202612:15:40GBp195608.50XLONxeaMIDJ08Hq
20-02-202612:13:28GBp388607.50XLONxeaMIDJ1sLG
20-02-202612:08:28GBp90608.00XLONxeaMIDJ1oRg
20-02-202612:08:28GBp559608.00XLONxeaMIDJ1oRi
20-02-202612:06:16GBp322608.00XLONxeaMIDJ1nWG
20-02-202612:04:42GBp160608.00XLONxeaMIDJ1@CI
20-02-202612:01:48GBp250607.50XLONxeaMIDJ1zmd
20-02-202611:54:16GBp345607.50XLONxeaMIDJ1a1i
20-02-202611:50:08GBp666607.50XLONxeaMIDJ1ZSe
20-02-202611:46:41GBp78608.50XLONxeaMIDJ1k7B
20-02-202611:46:41GBp199608.50XLONxeaMIDJ1k7D
20-02-202611:46:41GBp53608.50XLONxeaMIDJ1k7F
20-02-202611:46:41GBp9608.50XLONxeaMIDJ1k7G
20-02-202611:46:41GBp172608.50XLONxeaMIDJ1k7I
20-02-202611:35:42GBp248607.50XLONxeaMIDJ1N2X
20-02-202611:35:36GBp355607.50XLONxeaMIDJ1NFL
20-02-202611:35:08GBp320608.00XLONxeaMIDJ1Kb8
20-02-202611:35:00GBp1,002608.50XLONxeaMIDJ1Kqj
20-02-202611:33:29GBp407607.50XLONxeaMIDJ1L7m
20-02-202611:33:29GBp407607.50XLONxeaMIDJ1L7t
20-02-202611:28:28GBp232607.50XLONxeaMIDJ1HTX
20-02-202611:24:05GBp407607.50XLONxeaMIDJ1T3X
20-02-202611:10:39GBp216607.50XLONxeaMIDJ11rr
20-02-202611:07:31GBp494607.50XLONxeaMIDJ1FK1
20-02-202611:06:40GBp215607.50XLONxeaMIDJ1Cuf
20-02-202611:01:40GBp317606.50XLONxeaMIDJ19rI
20-02-202611:01:09GBp39607.50XLONxeaMIDJ19NX
20-02-202611:01:09GBp66607.50XLONxeaMIDJ19NZ
20-02-202611:01:09GBp66607.50XLONxeaMIDJ19Nb
20-02-202611:01:09GBp407607.00XLONxeaMIDJ19Nh
20-02-202610:58:28GBp407607.50XLONxeaMIDJ2reF
20-02-202610:53:59GBp363608.50XLONxeaMIDJ2$XZ
20-02-202610:47:36GBp450608.00XLONxeaMIDJ2cVy
20-02-202610:47:33GBp631609.00XLONxeaMIDJ2db$
20-02-202610:47:33GBp407608.50XLONxeaMIDJ2db5
20-02-202610:35:32GBp274609.00XLONxeaMIDJ2jcZ
20-02-202610:35:32GBp232609.00XLONxeaMIDJ2jdT
20-02-202610:35:32GBp650609.00XLONxeaMIDJ2jdV
20-02-202610:35:32GBp407608.50XLONxeaMIDJ2jcc
20-02-202610:34:58GBp972610.00XLONxeaMIDJ2j0e
20-02-202610:34:58GBp970610.00XLONxeaMIDJ2j0m
20-02-202610:34:58GBp717610.00XLONxeaMIDJ2j0w
20-02-202610:34:58GBp550610.00XLONxeaMIDJ2j06
20-02-202610:34:58GBp758610.00XLONxeaMIDJ2j0E
20-02-202610:34:58GBp100610.00XLONxeaMIDJ2j0G
20-02-202610:34:58GBp339610.00XLONxeaMIDJ2j0I
20-02-202610:34:58GBp193610.00XLONxeaMIDJ2j0K
20-02-202610:34:58GBp115610.00XLONxeaMIDJ2j0M
20-02-202610:34:05GBp407609.00XLONxeaMIDJ2gtV
20-02-202610:16:38GBp292608.50XLONxeaMIDJ2QRm
20-02-202610:16:38GBp293608.50XLONxeaMIDJ2QRo
20-02-202610:13:32GBp334608.50XLONxeaMIDJ26Mp
20-02-202610:13:32GBp73608.50XLONxeaMIDJ26Mr
20-02-202610:01:29GBp40609.00XLONxeaMIDJ2D9$
20-02-202610:01:29GBp367609.00XLONxeaMIDJ2D9z
20-02-202609:37:38GBp89608.00XLONxeaMIDJ3aCv
20-02-202609:37:38GBp650608.00XLONxeaMIDJ3aCx
20-02-202609:37:38GBp690607.50XLONxeaMIDJ3aC@
20-02-202609:37:37GBp211608.00XLONxeaMIDJ3aF@
20-02-202609:37:37GBp327608.00XLONxeaMIDJ3aFA
20-02-202609:37:37GBp73608.00XLONxeaMIDJ3aFC
20-02-202609:29:06GBp407607.50XLONxeaMIDJ3iuP
20-02-202609:25:32GBp172608.50XLONxeaMIDJ3hvU
20-02-202609:25:32GBp2,481608.50XLONxeaMIDJ3hus
20-02-202609:25:32GBp13608.50XLONxeaMIDJ3huu
20-02-202609:25:32GBp8608.50XLONxeaMIDJ3hu9
20-02-202609:25:32GBp184608.50XLONxeaMIDJ3huB
20-02-202609:25:32GBp209608.50XLONxeaMIDJ3huD
20-02-202609:25:32GBp255608.50XLONxeaMIDJ3huF
20-02-202609:22:22GBp407608.00XLONxeaMIDJ3MeD
20-02-202609:18:07GBp241608.50XLONxeaMIDJ3LUQ
20-02-202609:10:10GBp398607.50XLONxeaMIDJ3TtA
20-02-202609:10:10GBp9607.50XLONxeaMIDJ3TtC
20-02-202608:56:18GBp320607.50XLONxeaMIDJ3CEx
20-02-202608:56:18GBp175607.50XLONxeaMIDJ3CEz
20-02-202608:51:07GBp479607.00XLONxeaMIDJytdU
20-02-202608:46:25GBp384605.50XLONxeaMIDJypSg
20-02-202608:46:25GBp12605.50XLONxeaMIDJypSi
20-02-202608:46:25GBp11605.50XLONxeaMIDJypSk
20-02-202608:37:30GBp410606.00XLONxeaMIDJyu6q
20-02-202608:37:30GBp22606.00XLONxeaMIDJyu6s
20-02-202608:32:05GBp501606.00XLONxeaMIDJyY@I
20-02-202608:31:08GBp594606.50XLONxeaMIDJyZxH
20-02-202608:28:00GBp25604.50XLONxeaMIDJyl2o
20-02-202608:21:34GBp341603.50XLONxeaMIDJyMAH
20-02-202608:20:37GBp4603.50XLONxeaMIDJyNQe
20-02-202608:20:37GBp131603.50XLONxeaMIDJyNQg
20-02-202608:20:22GBp752604.00XLONxeaMIDJyKmA
20-02-202608:19:41GBp118605.50XLONxeaMIDJyL3M
20-02-202608:19:41GBp57605.50XLONxeaMIDJyL3O
20-02-202608:18:32GBp172605.50XLONxeaMIDJyJyE
20-02-202608:18:31GBp179605.50XLONxeaMIDJyJ$n
20-02-202608:18:31GBp173605.50XLONxeaMIDJyJ$7
20-02-202608:18:31GBp180605.50XLONxeaMIDJyJ@b
20-02-202608:18:31GBp176605.50XLONxeaMIDJyJ@h
20-02-202608:18:31GBp62605.50XLONxeaMIDJyJ@I
20-02-202608:18:31GBp163605.50XLONxeaMIDJyJ@G
20-02-202608:08:45GBp200603.50XLONxeaMIDJy5C6
20-02-202608:08:39GBp451604.00XLONxeaMIDJy5Ga
20-02-202608:08:34GBp145604.50XLONxeaMIDJy5R7
20-02-202608:08:34GBp500604.50XLONxeaMIDJy5R9
20-02-202608:07:55GBp407605.00XLONxeaMIDJy3YI
20-02-202608:02:37GBp388603.50XLONxeaMIDJyBzs
20-02-202608:01:42GBp637603.50XLONxeaMIDJy89i



