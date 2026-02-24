OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
24 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 23 February 2026 it had purchased a total of 90,744 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,744--
Highest price paid (per ordinary share)610.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)592.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)602.26p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,094,555 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,094,555.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
23-02-202616:24:58GBp12593.50XLONxHaMJknuFhA
23-02-202616:24:56GBp172593.50XLONxHaMJknuFhK
23-02-202616:24:47GBp513593.50XLONxHaMJknuFgB
23-02-202616:22:04GBp42592.50XLONxHaMJknuF1N
23-02-202616:22:04GBp325592.50XLONxHaMJknuF1P
23-02-202616:21:46GBp246592.50XLONxHaMJknuF02
23-02-202616:21:03GBp104593.00XLONxHaMJknuF2D
23-02-202616:21:03GBp209593.00XLONxHaMJknuF2F
23-02-202616:20:36GBp716593.50XLONxHaMJknuFCU
23-02-202616:18:31GBp211592.00XLONxHaMJknuFIR
23-02-202616:18:31GBp406592.50XLONxHaMJknuFIS
23-02-202616:17:56GBp353593.00XLONxHaMJknuFPd
23-02-202616:17:56GBp476593.00XLONxHaMJknuFPf
23-02-202616:16:03GBp124593.00XLONxHaMJknuCak
23-02-202616:16:03GBp127593.00XLONxHaMJknuCam
23-02-202616:15:32GBp73593.50XLONxHaMJknuCXa
23-02-202616:15:32GBp205593.50XLONxHaMJknuCXc
23-02-202616:15:06GBp769594.00XLONxHaMJknuCXE
23-02-202616:14:42GBp345594.00XLONxHaMJknuCWI
23-02-202616:11:55GBp478594.50XLONxHaMJknuCkS
23-02-202616:11:55GBp816595.00XLONxHaMJknuCkU
23-02-202616:09:10GBp375595.50XLONxHaMJknuCsT
23-02-202616:08:58GBp985596.00XLONxHaMJknuCni
23-02-202616:08:48GBp83596.00XLONxHaMJknuCnU
23-02-202616:06:20GBp773595.00XLONxHaMJknuC$i
23-02-202616:04:09GBp362595.50XLONxHaMJknuC5N
23-02-202616:04:09GBp347595.50XLONxHaMJknuC5P
23-02-202616:04:08GBp1,340596.00XLONxHaMJknuC5R
23-02-202616:04:08GBp302597.00XLONxHaMJknuC4Z
23-02-202616:04:08GBp1,094596.50XLONxHaMJknuC4g
23-02-202616:04:08GBp479596.00XLONxHaMJknuC4e
23-02-202615:59:15GBp1,072597.00XLONxHaMJknuCL8
23-02-202615:55:03GBp247597.50XLONxHaMJknuDcJ
23-02-202615:55:01GBp71597.50XLONxHaMJknuDcL
23-02-202615:55:01GBp1,015597.50XLONxHaMJknuDcQ
23-02-202615:54:13GBp3597.50XLONxHaMJknuDZd
23-02-202615:47:08GBp255597.50XLONxHaMJknuD@c
23-02-202615:47:08GBp153597.50XLONxHaMJknuD@e
23-02-202615:46:16GBp277598.00XLONxHaMJknuDu5
23-02-202615:45:37GBp93598.00XLONxHaMJknuDw$
23-02-202615:45:37GBp245598.00XLONxHaMJknuDwz
23-02-202615:44:10GBp461598.00XLONxHaMJknuD1g
23-02-202615:44:07GBp208598.00XLONxHaMJknuD13
23-02-202615:43:22GBp917598.00XLONxHaMJknuD3Y
23-02-202615:43:12GBp306598.00XLONxHaMJknuD3O
23-02-202615:42:14GBp69598.00XLONxHaMJknuDDM
23-02-202615:42:14GBp322598.00XLONxHaMJknuDDQ
23-02-202615:41:29GBp129598.00XLONxHaMJknuDEd
23-02-202615:40:54GBp74598.00XLONxHaMJknuD9R
23-02-202615:39:12GBp100598.00XLONxHaMJknuDKg
23-02-202615:35:38GBp533598.00XLONxHaMJknuDRQ
23-02-202615:35:04GBp831598.00XLONxHaMJknuAb@
23-02-202615:35:04GBp53598.00XLONxHaMJknuAb0
23-02-202615:32:29GBp1,193598.50XLONxHaMJknuAY1
23-02-202615:32:04GBp111599.00XLONxHaMJknuAi3
23-02-202615:32:04GBp281599.00XLONxHaMJknuAi5
23-02-202615:32:04GBp572599.00XLONxHaMJknuAi7
23-02-202615:32:04GBp18598.50XLONxHaMJknuAiA
23-02-202615:28:29GBp1,011598.00XLONxHaMJknuAyu
23-02-202615:28:28GBp47598.00XLONxHaMJknuAy$
23-02-202615:26:54GBp196598.50XLONxHaMJknuA2x
23-02-202615:22:22GBp2598.00XLONxHaMJknuBrK
23-02-202615:22:22GBp1,013598.00XLONxHaMJknuBrM
23-02-202615:19:08GBp76597.00XLONxHaMJknuBHU
23-02-202615:18:34GBp690596.50XLONxHaMJknuBQu
23-02-202615:18:34GBp292596.50XLONxHaMJknuBQw
23-02-202615:18:34GBp808597.00XLONxHaMJknuBQ3
23-02-202615:10:30GBp177597.00XLONxHaMJknu9$V
23-02-202615:10:15GBp213597.00XLONxHaMJknu9v9
23-02-202615:10:13GBp299597.50XLONxHaMJknu9uc
23-02-202615:10:13GBp650598.00XLONxHaMJknu9ue
23-02-202615:06:26GBp248598.00XLONxHaMJknvsbP
23-02-202615:06:25GBp312598.50XLONxHaMJknvsaY
23-02-202615:05:00GBp92598.50XLONxHaMJknvslE
23-02-202615:04:59GBp86598.50XLONxHaMJknvslG
23-02-202615:04:59GBp257599.00XLONxHaMJknvslL
23-02-202615:04:03GBp320599.50XLONxHaMJknvsgM
23-02-202615:02:58GBp319599.50XLONxHaMJknvspk
23-02-202615:02:57GBp776600.00XLONxHaMJknvsp2
23-02-202615:02:47GBp908600.50XLONxHaMJknvso0
23-02-202615:01:28GBp296601.00XLONxHaMJknvs4R
23-02-202615:01:19GBp371601.00XLONxHaMJknvs1i
23-02-202615:01:19GBp793601.00XLONxHaMJknvs1k
23-02-202614:55:30GBp231601.00XLONxHaMJknvtt5
23-02-202614:54:13GBp283601.00XLONxHaMJknvtEf
23-02-202614:54:11GBp422601.50XLONxHaMJknvtEx
23-02-202614:54:11GBp963602.00XLONxHaMJknvtEy
23-02-202614:54:00GBp375603.00XLONxHaMJknvt8o
23-02-202614:53:01GBp195603.00XLONxHaMJknvtGc
23-02-202614:52:02GBp365603.00XLONxHaMJknvqdq
23-02-202614:51:03GBp173603.00XLONxHaMJknvqem
23-02-202614:45:54GBp317602.50XLONxHaMJknvr2$
23-02-202614:45:53GBp426603.00XLONxHaMJknvr22
23-02-202614:45:53GBp300603.00XLONxHaMJknvr24
23-02-202614:42:31GBp525603.50XLONxHaMJknvoxF
23-02-202614:40:19GBp325603.50XLONxHaMJknvpjl
23-02-202614:40:10GBp78603.50XLONxHaMJknvplF
23-02-202614:40:10GBp231603.50XLONxHaMJknvplH
23-02-202614:38:25GBp321604.00XLONxHaMJknvpEb
23-02-202614:38:21GBp8604.00XLONxHaMJknvp9o
23-02-202614:38:21GBp4604.00XLONxHaMJknvp9q
23-02-202614:38:21GBp46604.00XLONxHaMJknvp9s
23-02-202614:36:17GBp10604.00XLONxHaMJknvmK6
23-02-202614:36:17GBp320604.00XLONxHaMJknvmK8
23-02-202614:36:15GBp498604.50XLONxHaMJknvmNd
23-02-202614:36:15GBp935605.00XLONxHaMJknvmNh
23-02-202614:35:41GBp294605.00XLONxHaMJknvncj
23-02-202614:35:19GBp182605.50XLONxHaMJknvnkX
23-02-202614:30:30GBp270605.00XLONxHaMJknv@dH
23-02-202614:30:30GBp224604.50XLONxHaMJknv@dK
23-02-202614:30:30GBp995605.00XLONxHaMJknv@dM
23-02-202614:24:41GBp358605.00XLONxHaMJknv@DL
23-02-202614:24:04GBp273605.50XLONxHaMJknv@9E
23-02-202614:22:02GBp281605.50XLONxHaMJknv@IN
23-02-202614:22:01GBp577605.50XLONxHaMJknv@IU
23-02-202614:19:45GBp915605.50XLONxHaMJknv$bq
23-02-202614:19:45GBp191606.00XLONxHaMJknv$bz
23-02-202614:17:37GBp33606.00XLONxHaMJknv$jI
23-02-202614:17:37GBp352606.00XLONxHaMJknv$jM
23-02-202614:14:40GBp262606.00XLONxHaMJknv$no
23-02-202614:14:40GBp308606.00XLONxHaMJknv$nq
23-02-202614:12:42GBp265606.00XLONxHaMJknv$uo
23-02-202614:10:44GBp381606.00XLONxHaMJknv$6I
23-02-202614:08:46GBp320606.00XLONxHaMJknv$Fz
23-02-202614:05:49GBp90606.00XLONxHaMJknv$HN
23-02-202614:05:49GBp405606.00XLONxHaMJknv$HP
23-02-202614:03:47GBp174606.00XLONxHaMJknv$U7
23-02-202614:03:47GBp17606.00XLONxHaMJknv$UH
23-02-202614:03:47GBp239606.00XLONxHaMJknv$UJ
23-02-202614:03:47GBp41606.00XLONxHaMJknv$UL
23-02-202614:02:52GBp50606.00XLONxHaMJknv$Rw
23-02-202614:01:53GBp1606.00XLONxHaMJknvydV
23-02-202614:01:53GBp71606.00XLONxHaMJknvycY
23-02-202614:00:54GBp309606.00XLONxHaMJknvyjX
23-02-202614:00:54GBp541606.00XLONxHaMJknvyjj
23-02-202613:57:14GBp473605.50XLONxHaMJknvypW
23-02-202613:55:43GBp22606.00XLONxHaMJknvy$7
23-02-202613:55:43GBp133606.00XLONxHaMJknvy$9
23-02-202613:55:43GBp114606.00XLONxHaMJknvy$B
23-02-202613:55:43GBp34606.00XLONxHaMJknvy$D
23-02-202613:53:00GBp256606.00XLONxHaMJknvy0k
23-02-202613:53:00GBp115606.00XLONxHaMJknvy0m
23-02-202613:52:58GBp33606.00XLONxHaMJknvy0z
23-02-202613:52:52GBp210605.00XLONxHaMJknvy0G
23-02-202613:52:52GBp157605.00XLONxHaMJknvy0I
23-02-202613:52:52GBp78605.00XLONxHaMJknvy0K
23-02-202613:52:52GBp7605.00XLONxHaMJknvy0M
23-02-202613:50:42GBp16605.00XLONxHaMJknvy8g
23-02-202613:50:42GBp48605.00XLONxHaMJknvy8i
23-02-202613:50:42GBp31605.00XLONxHaMJknvy8k
23-02-202613:44:43GBp497605.50XLONxHaMJknvzWe
23-02-202613:37:31GBp257606.00XLONxHaMJknvz6n
23-02-202613:36:29GBp834605.50XLONxHaMJknvzDD
23-02-202613:36:29GBp1,145606.50XLONxHaMJknvzDU
23-02-202613:36:29GBp300606.50XLONxHaMJknvzCW
23-02-202613:36:29GBp563606.50XLONxHaMJknvzCY
23-02-202613:36:29GBp293606.50XLONxHaMJknvzCj
23-02-202613:36:28GBp288606.50XLONxHaMJknvzCq
23-02-202613:36:28GBp300606.50XLONxHaMJknvzCs
23-02-202613:36:28GBp183606.50XLONxHaMJknvzCu
23-02-202613:36:28GBp131606.50XLONxHaMJknvzC6
23-02-202613:36:28GBp551606.50XLONxHaMJknvzC8
23-02-202613:34:06GBp267606.00XLONxHaMJknvzQW
23-02-202613:33:56GBp527606.00XLONxHaMJknvzQD
23-02-202613:32:39GBp32605.50XLONxHaMJknvwYz
23-02-202613:24:01GBp381604.50XLONxHaMJknvwJ9
23-02-202613:23:08GBp22604.50XLONxHaMJknvwPn
23-02-202613:05:41GBp17604.50XLONxHaMJknvxOt
23-02-202613:05:41GBp390604.50XLONxHaMJknvxOv
23-02-202612:51:06GBp97604.00XLONxHaMJknvvf9
23-02-202612:35:14GBp336604.50XLONxHaMJknvdfI
23-02-202612:33:47GBp637605.00XLONxHaMJknvds5
23-02-202612:26:30GBp446605.00XLONxHaMJknvdHu
23-02-202612:23:33GBp623605.50XLONxHaMJknvadv
23-02-202612:23:33GBp117606.00XLONxHaMJknvad1
23-02-202612:23:33GBp66606.00XLONxHaMJknvad3
23-02-202612:21:39GBp206606.00XLONxHaMJknvaev
23-02-202612:17:58GBp500605.00XLONxHaMJknva0n
23-02-202612:14:40GBp1605.00XLONxHaMJknvaPE
23-02-202612:11:42GBp779605.50XLONxHaMJknvbjo
23-02-202612:09:48GBp172606.00XLONxHaMJknvbqE
23-02-202612:08:48GBp162606.00XLONxHaMJknvbz2
23-02-202612:08:48GBp28606.00XLONxHaMJknvbzH
23-02-202612:06:50GBp172606.00XLONxHaMJknvb7N
23-02-202612:04:37GBp31606.00XLONxHaMJknvbBk
23-02-202612:04:37GBp162606.00XLONxHaMJknvbBm
23-02-202612:03:53GBp172606.00XLONxHaMJknvbNB
23-02-202612:02:01GBp86606.00XLONxHaMJknvbPL
23-02-202612:02:01GBp94606.00XLONxHaMJknvbPN
23-02-202611:58:58GBp118606.00XLONxHaMJknvYrR
23-02-202611:58:58GBp215606.00XLONxHaMJknvYrT
23-02-202611:58:58GBp59606.00XLONxHaMJknvYrV
23-02-202611:48:05GBp190605.00XLONxHaMJknvWnb
23-02-202611:47:34GBp64605.50XLONxHaMJknvWoN
23-02-202611:47:34GBp339605.00XLONxHaMJknvWoP
23-02-202611:47:34GBp247605.00XLONxHaMJknvWoR
23-02-202611:47:34GBp613605.00XLONxHaMJknvWoT
23-02-202611:47:34GBp283604.50XLONxHaMJknvWzY
23-02-202611:47:34GBp407605.00XLONxHaMJknvWza
23-02-202611:37:20GBp210605.50XLONxHaMJknvXfl
23-02-202611:36:19GBp322605.50XLONxHaMJknvXqR
23-02-202611:36:19GBp2,811605.50XLONxHaMJknvXtX
23-02-202611:29:24GBp323604.50XLONxHaMJknvXDV
23-02-202611:29:24GBp81604.50XLONxHaMJknvXCX
23-02-202611:29:24GBp3604.50XLONxHaMJknvXCZ
23-02-202611:16:19GBp292604.00XLONxHaMJknvkFp
23-02-202611:07:41GBp21603.50XLONxHaMJknvldD
23-02-202610:50:04GBp257603.00XLONxHaMJknvi5I
23-02-202610:50:03GBp368603.50XLONxHaMJknvi5R
23-02-202610:47:57GBp112604.00XLONxHaMJknvi0N
23-02-202610:47:57GBp332604.00XLONxHaMJknvi0P
23-02-202610:47:57GBp484603.50XLONxHaMJknvi0V
23-02-202610:37:01GBp287604.00XLONxHaMJknvji4
23-02-202610:36:11GBp575604.00XLONxHaMJknvjfy
23-02-202610:26:11GBp305603.00XLONxHaMJknvjTo
23-02-202610:26:11GBp348603.50XLONxHaMJknvjT$
23-02-202610:22:41GBp294603.50XLONxHaMJknvgcX
23-02-202610:20:49GBp566604.00XLONxHaMJknvgkk
23-02-202610:16:48GBp622603.50XLONxHaMJknvg64
23-02-202610:06:53GBp182604.50XLONxHaMJknvh3O
23-02-202610:06:53GBp264605.00XLONxHaMJknvh3Q
23-02-202610:06:32GBp536605.50XLONxHaMJknvhDv
23-02-202609:58:17GBp375605.00XLONxHaMJknvf8n
23-02-202609:58:10GBp515605.00XLONxHaMJknvfH0
23-02-202609:53:01GBp333605.00XLONxHaMJknvKvM
23-02-202609:49:34GBp263605.50XLONxHaMJknvLFf
23-02-202609:49:34GBp83605.50XLONxHaMJknvLFh
23-02-202609:47:52GBp142605.00XLONxHaMJknvIuP
23-02-202609:44:41GBp270605.00XLONxHaMJknvJO0
23-02-202609:40:52GBp312605.50XLONxHaMJknvGFu
23-02-202609:40:36GBp595606.00XLONxHaMJknvGEh
23-02-202609:40:36GBp445606.00XLONxHaMJknvGEp
23-02-202609:30:28GBp109606.50XLONxHaMJknvUjN
23-02-202609:30:28GBp210606.50XLONxHaMJknvUjP
23-02-202609:25:15GBp323607.00XLONxHaMJknvU51
23-02-202609:25:15GBp327607.50XLONxHaMJknvU53
23-02-202609:25:15GBp137607.50XLONxHaMJknvU55
23-02-202609:20:46GBp177607.00XLONxHaMJknvUJj
23-02-202609:20:46GBp335607.00XLONxHaMJknvUJl
23-02-202609:16:25GBp396607.50XLONxHaMJknvVkn
23-02-202609:12:18GBp91607.50XLONxHaMJknvVyE
23-02-202609:12:18GBp166607.50XLONxHaMJknvVyG
23-02-202609:11:45GBp81607.50XLONxHaMJknvV$I
23-02-202609:10:01GBp111608.50XLONxHaMJknvV4b
23-02-202609:10:01GBp216608.50XLONxHaMJknvV4d
23-02-202609:10:01GBp89608.50XLONxHaMJknvV4e
23-02-202609:10:01GBp650608.50XLONxHaMJknvV4g
23-02-202609:10:01GBp407608.00XLONxHaMJknvV4p
23-02-202609:05:20GBp172607.50XLONxHaMJknvVMv
23-02-202609:05:16GBp75607.50XLONxHaMJknvVMK
23-02-202609:05:16GBp324607.50XLONxHaMJknvVMM
23-02-202609:05:16GBp8607.50XLONxHaMJknvVMO
23-02-202609:02:34GBp407608.00XLONxHaMJknvVQL
23-02-202608:48:52GBp440605.50XLONxHaMJknvSA0
23-02-202608:48:52GBp553606.00XLONxHaMJknvSA2
23-02-202608:48:52GBp76606.00XLONxHaMJknvSA4
23-02-202608:46:34GBp126605.00XLONxHaMJknvSG6
23-02-202608:46:14GBp187605.50XLONxHaMJknvSSa
23-02-202608:46:14GBp32605.50XLONxHaMJknvSSc
23-02-202608:46:14GBp16605.50XLONxHaMJknvSSe
23-02-202608:40:55GBp129604.00XLONxHaMJknvTwg
23-02-202608:35:21GBp300604.00XLONxHaMJknvQjs
23-02-202608:35:21GBp182604.00XLONxHaMJknvQj$
23-02-202608:35:21GBp75604.00XLONxHaMJknvQj1
23-02-202608:32:09GBp261604.50XLONxHaMJknvQ$i
23-02-202608:31:33GBp36604.50XLONxHaMJknvQwJ
23-02-202608:31:33GBp325604.50XLONxHaMJknvQwL
23-02-202608:28:01GBp196604.00XLONxHaMJknvQUX
23-02-202608:27:42GBp78604.00XLONxHaMJknvQRy
23-02-202608:25:55GBp204605.50XLONxHaMJknvRti
23-02-202608:25:29GBp238606.00XLONxHaMJknvRmf
23-02-202608:25:22GBp257606.50XLONxHaMJknvRpj
23-02-202608:23:27GBp95606.00XLONxHaMJknvRJb
23-02-202608:23:27GBp325606.00XLONxHaMJknvRJd
23-02-202608:17:58GBp174601.50XLONxHaMJknvPag
23-02-202608:17:10GBp349602.00XLONxHaMJknvPh$
23-02-202608:15:30GBp343604.00XLONxHaMJknvPwW
23-02-202608:15:30GBp492604.50XLONxHaMJknvPwY
23-02-202608:09:30GBp298604.50XLONxHaMJknv6hY
23-02-202608:09:30GBp289605.00XLONxHaMJknv6hd
23-02-202608:06:34GBp268603.50XLONxHaMJknv6AS
23-02-202608:04:34GBp185608.00XLONxHaMJknv72p
23-02-202608:04:19GBp269608.50XLONxHaMJknv790
23-02-202608:04:19GBp387608.50XLONxHaMJknv78J
23-02-202608:04:19GBp172608.50XLONxHaMJknv78L
23-02-202608:02:58GBp308609.50XLONxHaMJknv7Oa
23-02-202608:02:58GBp109609.50XLONxHaMJknv7OW
23-02-202608:02:58GBp320609.50XLONxHaMJknv7OY
23-02-202608:02:58GBp291610.00XLONxHaMJknv7PU



