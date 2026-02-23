Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 23. februar 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 8
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|47.500
|1.656,06
|78.662.625
|16. februar 2026
|5.500
|1.650,24
|9.076.320
|17. februar 2026
|5.000
|1.653,71
|8.268.550
|18. februar 2026
|5.000
|1.669,09
|8.345.450
|19. februar 2026
|5.500
|1.656,82
|9.112.510
|20. februar 2026
|4.700
|1.666,70
|7.833.490
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|73.200
|1.657,09
|121.298.945
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026
|1.108.147
|1.353,60
|1.499.984.166
|I alt tilbagekøbt
|1.181.347
|1.372,40
|1.621.283.111
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.181.347 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,65 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
