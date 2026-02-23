Aktietilbagekøbsprogram - uge 8

Dato        23. februar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 8

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 47.500 1.656,06 78.662.625
16. februar 20265.5001.650,249.076.320
17. februar 20265.0001.653,718.268.550
18. februar 20265.0001.669,098.345.450
19. februar 20265.5001.656,829.112.510
20. februar 20264.7001.666,707.833.490
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 73.200 1.657,09 121.298.945
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026		 1.108.147 1.353,60 1.499.984.166
I alt tilbagekøbt1.181.3471.372,401.621.283.111

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.181.347 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,65 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
221643XCSE20260216 9:03:06.263000
591653XCSE20260216 9:10:06.095000
411651XCSE20260216 9:10:28.974000
111650XCSE20260216 9:10:29.021000
21656XCSE20260216 9:18:02.868286
221656XCSE20260216 9:18:02.870000
241656XCSE20260216 9:18:02.870289
741656XCSE20260216 9:18:02.870307
331656XCSE20260216 9:20:03.245000
111656XCSE20260216 9:20:21.929000
111656XCSE20260216 9:21:00.117000
161654XCSE20260216 9:21:21.728000
241656XCSE20260216 9:26:18.911000
51654XCSE20260216 9:26:24.158000
61654XCSE20260216 9:26:24.158000
11653XCSE20260216 9:35:32.055000
21653XCSE20260216 9:35:32.055000
31653XCSE20260216 9:35:32.055000
31653XCSE20260216 9:35:32.055000
71652XCSE20260216 9:35:38.566000
41652XCSE20260216 9:35:38.566000
91657XCSE20260216 9:39:38.796000
301657XCSE20260216 9:39:38.796000
221652XCSE20260216 9:40:52.599000
211655XCSE20260216 9:47:35.170000
91657XCSE20260216 9:49:58.673000
71658XCSE20260216 9:56:15.135000
131658XCSE20260216 9:56:23.688000
71658XCSE20260216 9:56:23.688000
111658XCSE20260216 9:58:23.308000
111658XCSE20260216 10:00:23.512000
11656XCSE20260216 10:04:41.910000
81656XCSE20260216 10:04:41.910000
131656XCSE20260216 10:04:41.910000
191656XCSE20260216 10:05:42.190000
11656XCSE20260216 10:05:42.190000
71656XCSE20260216 10:05:42.190000
111654XCSE20260216 10:05:46.273000
321655XCSE20260216 10:09:09.356000
211656XCSE20260216 10:14:16.096000
311656XCSE20260216 10:15:37.012000
221656XCSE20260216 10:19:02.850000
221656XCSE20260216 10:19:02.870000
111658XCSE20260216 10:24:06.151000
111658XCSE20260216 10:27:22.355000
111657XCSE20260216 10:28:53.990000
51654XCSE20260216 10:46:31.403950
3951654XCSE20260216 10:46:31.403971
751652XCSE20260216 10:59:19.165575
91652XCSE20260216 10:59:47.259771
461652XCSE20260216 11:03:56.482678
1701652XCSE20260216 11:03:56.482697
3001649XCSE20260216 11:15:24.412028
401649XCSE20260216 11:15:31.385964
101649XCSE20260216 11:15:31.385964
2041649XCSE20260216 11:15:31.385992
41649XCSE20260216 11:15:31.386011
421649XCSE20260216 11:15:37.289754
251649XCSE20260216 11:15:37.289754
101649XCSE20260216 11:15:37.289754
1231649XCSE20260216 11:15:37.289784
421649XCSE20260216 11:15:44.401540
71649XCSE20260216 11:15:44.401540
2421649XCSE20260216 11:15:44.401568
91649XCSE20260216 11:15:44.401583
71646XCSE20260216 11:16:38.527000
261646XCSE20260216 11:31:44.027000
61646XCSE20260216 11:31:44.027000
311646XCSE20260216 11:32:09.203000
121648XCSE20260216 11:32:59.688000
81648XCSE20260216 11:32:59.688000
91648XCSE20260216 11:33:30.044000
51648XCSE20260216 11:33:30.044000
111648XCSE20260216 11:34:32.072000
91648XCSE20260216 11:36:49.908000
21648XCSE20260216 11:36:49.908000
211647XCSE20260216 11:46:32.140000
211647XCSE20260216 11:46:32.163000
11647XCSE20260216 11:48:30.442000
11647XCSE20260216 11:51:10.530000
91647XCSE20260216 11:51:53.796000
111647XCSE20260216 11:51:53.796000
91648XCSE20260216 11:51:57.148000
11647XCSE20260216 11:55:10.441000
211647XCSE20260216 11:55:10.918000
21648XCSE20260216 12:00:18.646000
111649XCSE20260216 12:00:21.590000
71649XCSE20260216 12:00:21.590000
111647XCSE20260216 12:00:49.967000
111647XCSE20260216 12:02:04.627000
111647XCSE20260216 12:02:04.627000
111646XCSE20260216 12:09:59.564000
111646XCSE20260216 12:09:59.564000
161647XCSE20260216 12:20:47.771000
301647XCSE20260216 12:20:47.771000
111646XCSE20260216 12:22:54.553000
71646XCSE20260216 12:25:00.057000
41646XCSE20260216 12:25:00.057000
171647XCSE20260216 12:26:23.267000
111647XCSE20260216 12:26:52.468000
111647XCSE20260216 12:27:59.769000
221646XCSE20260216 12:29:34.681000
51649XCSE20260216 12:32:31.184000
211648XCSE20260216 12:35:06.717000
11647XCSE20260216 12:35:59.091000
181647XCSE20260216 12:58:24.902000
331647XCSE20260216 12:58:24.902000
211647XCSE20260216 12:58:24.922000
111647XCSE20260216 12:58:24.922000
151650XCSE20260216 13:05:51.609000
221650XCSE20260216 13:05:58.941000
91651XCSE20260216 13:05:58.962000
701651XCSE20260216 13:06:10.533000
111651XCSE20260216 13:06:21.730000
61651XCSE20260216 13:06:35.677000
51651XCSE20260216 13:06:35.677000
111651XCSE20260216 13:06:48.081000
211649XCSE20260216 13:08:54.057000
111649XCSE20260216 13:15:16.328000
111651XCSE20260216 13:17:24.103000
111651XCSE20260216 13:17:54.130000
111651XCSE20260216 13:18:27.466000
101652XCSE20260216 13:26:02.831000
151652XCSE20260216 13:26:02.831000
111652XCSE20260216 13:27:02.362000
221650XCSE20260216 13:29:00.017000
311649XCSE20260216 13:30:40.482000
321648XCSE20260216 13:30:40.616000
221648XCSE20260216 13:34:24.095000
101648XCSE20260216 13:34:24.095000
11647XCSE20260216 13:37:24.971000
201647XCSE20260216 13:37:24.971000
101647XCSE20260216 13:37:24.971000
111649XCSE20260216 13:38:41.081000
161650XCSE20260216 13:42:07.555000
111650XCSE20260216 13:42:07.555000
11648XCSE20260216 13:42:52.884000
211648XCSE20260216 13:42:52.884000
11647XCSE20260216 13:44:32.585000
171647XCSE20260216 13:46:46.669000
41647XCSE20260216 13:55:02.190000
11647XCSE20260216 13:55:02.190000
171647XCSE20260216 13:55:02.190000
111647XCSE20260216 13:55:02.190000
321646XCSE20260216 14:00:32.366000
321646XCSE20260216 14:04:51.486000
311645XCSE20260216 14:06:05.731000
231647XCSE20260216 14:06:17.147000
111647XCSE20260216 14:07:06.363000
91647XCSE20260216 14:07:42.506000
21647XCSE20260216 14:07:42.506000
211646XCSE20260216 14:08:59.969000
31648XCSE20260216 14:18:50.433000
71648XCSE20260216 14:18:50.433000
71648XCSE20260216 14:18:50.433000
251648XCSE20260216 14:18:50.433000
111648XCSE20260216 14:19:55.206000
151650XCSE20260216 14:22:10.598000
191650XCSE20260216 14:22:15.951000
221650XCSE20260216 14:22:56.751000
171650XCSE20260216 14:22:56.751000
41650XCSE20260216 14:25:16.201000
111651XCSE20260216 14:39:15.343000
111651XCSE20260216 14:39:15.343000
71651XCSE20260216 14:39:15.343000
51651XCSE20260216 14:39:15.343000
91651XCSE20260216 14:39:15.343000
101651XCSE20260216 14:39:15.343000
121648XCSE20260216 14:40:43.301000
31651XCSE20260216 14:52:36.316000
311651XCSE20260216 14:52:41.659000
111651XCSE20260216 14:52:41.660000
251650XCSE20260216 14:53:38.762000
111651XCSE20260216 14:55:36.754000
141651XCSE20260216 14:56:14.790000
81650XCSE20260216 14:56:27.485000
31650XCSE20260216 14:59:18.499000
81650XCSE20260216 14:59:18.499000
111651XCSE20260216 15:03:00.043000
321650XCSE20260216 15:04:29.119000
221648XCSE20260216 15:11:58.189000
101648XCSE20260216 15:11:58.189000
61647XCSE20260216 15:16:27.129000
211649XCSE20260216 15:17:13.979000
111649XCSE20260216 15:19:00.785000
291649XCSE20260216 15:20:36.914000
11650XCSE20260216 15:25:14.734000
331650XCSE20260216 15:25:14.734000
221650XCSE20260216 15:26:08.955000
331649XCSE20260216 15:26:19.431000
211648XCSE20260216 15:27:07.129000
111648XCSE20260216 15:30:13.003000
111649XCSE20260216 15:33:22.241000
221650XCSE20260216 15:34:01.628000
321649XCSE20260216 15:35:04.460000
131648XCSE20260216 15:38:37.017000
191648XCSE20260216 15:39:52.637000
131648XCSE20260216 15:39:52.637000
11649XCSE20260216 15:41:49.491000
111649XCSE20260216 15:41:49.491000
131649XCSE20260216 15:41:49.491000
31649XCSE20260216 15:47:17.967000
421650XCSE20260216 15:53:50.132000
121650XCSE20260216 15:58:09.872000
521650XCSE20260216 15:58:12.109000
301650XCSE20260216 15:59:02.380000
211650XCSE20260216 15:59:02.380000
431650XCSE20260216 16:01:23.233000
111650XCSE20260216 16:01:39.340000
111650XCSE20260216 16:01:41.942000
521649XCSE20260216 16:01:43.573000
431650XCSE20260216 16:15:19.510000
431649XCSE20260216 16:16:18.758000
141649XCSE20260216 16:16:18.778000
301649XCSE20260216 16:16:18.778000
101651XCSE20260216 16:19:10.360000
711651XCSE20260216 16:19:29.193000
271651XCSE20260216 16:19:29.193000
111651XCSE20260216 16:19:31.820000
51651XCSE20260216 16:19:31.822000
111651XCSE20260216 16:19:57.062000
211651XCSE20260216 16:20:53.481000
61652XCSE20260216 16:21:26.081000
271652XCSE20260216 16:21:26.081000
111652XCSE20260216 16:21:26.081000
91653XCSE20260216 16:22:18.657000
111653XCSE20260216 16:22:18.678000
251653XCSE20260216 16:22:19.489000
101653XCSE20260216 16:22:28.188000
211653XCSE20260216 16:22:34.584000
111653XCSE20260216 16:22:34.586000
211652XCSE20260216 16:22:41.811000
111653XCSE20260216 16:23:02.984000
11653XCSE20260216 16:23:21.827000
121653XCSE20260216 16:23:29.688000
221652XCSE20260216 16:23:56.326000
311651XCSE20260216 16:23:56.349000
81650XCSE20260216 16:25:56.160000
81649XCSE20260216 16:26:16.945000
31649XCSE20260216 16:26:16.945000
221649XCSE20260216 16:28:31.909000
111648XCSE20260216 16:29:16.137000
331645XCSE20260216 16:38:55.426000
111645XCSE20260216 16:40:44.690000
111646XCSE20260216 16:42:03.374000
171646XCSE20260216 16:42:15.188000
111646XCSE20260216 16:42:20.877000
121646XCSE20260216 16:42:33.188000
111646XCSE20260216 16:43:00.024000
111646XCSE20260216 16:44:03.819540
1271646XCSE20260216 16:44:03.819575
41650XCSE20260217 9:03:44.039000
161649XCSE20260217 9:15:59.068000
51649XCSE20260217 9:16:01.465000
71649XCSE20260217 9:16:01.465000
41649XCSE20260217 9:16:01.465000
51649XCSE20260217 9:16:01.465000
91649XCSE20260217 9:16:48.491000
51649XCSE20260217 9:16:48.491000
111649XCSE20260217 9:16:48.497000
51649XCSE20260217 9:16:48.497000
31647XCSE20260217 9:17:24.117000
21647XCSE20260217 9:17:24.117000
51647XCSE20260217 9:17:24.117000
131652XCSE20260217 9:30:34.238000
81652XCSE20260217 9:30:34.238000
111650XCSE20260217 9:42:22.135000
111650XCSE20260217 9:46:01.577000
101650XCSE20260217 9:49:55.203000
31648XCSE20260217 9:56:22.326000
31648XCSE20260217 9:56:22.326000
51648XCSE20260217 9:56:23.547000
61648XCSE20260217 9:56:23.547000
111646XCSE20260217 9:56:24.032000
1521647XCSE20260217 10:32:18.271770
431647XCSE20260217 10:32:19.901616
21647XCSE20260217 10:38:23.270600
411647XCSE20260217 10:41:16.133099
2201647XCSE20260217 10:43:33.639696
3801646XCSE20260217 10:50:38.485523
61646XCSE20260217 10:50:50.263651
51646XCSE20260217 10:50:50.263674
211646XCSE20260217 10:50:50.299035
3681646XCSE20260217 10:50:50.299055
31646XCSE20260217 10:56:43.168465
401646XCSE20260217 10:57:27.826821
281646XCSE20260217 10:58:07.733444
241646XCSE20260217 10:58:52.545031
91646XCSE20260217 10:59:00.171898
21649XCSE20260217 11:34:40.658000
81649XCSE20260217 11:34:40.658000
21648XCSE20260217 11:36:32.025000
31648XCSE20260217 11:43:57.274000
51648XCSE20260217 11:43:57.415000
41648XCSE20260217 11:44:08.473000
311651XCSE20260217 11:48:13.674000
61651XCSE20260217 11:48:13.675000
61648XCSE20260217 11:48:14.587000
51648XCSE20260217 11:48:14.587000
51649XCSE20260217 11:52:29.657000
151649XCSE20260217 11:52:29.657000
41649XCSE20260217 11:52:29.657000
51649XCSE20260217 11:52:29.657000
21649XCSE20260217 11:52:29.657000
111650XCSE20260217 11:55:01.058000
121650XCSE20260217 11:57:09.280000
71650XCSE20260217 11:57:17.655000
221648XCSE20260217 11:58:15.943000
11647XCSE20260217 11:59:32.475000
71650XCSE20260217 12:03:40.346000
111649XCSE20260217 12:05:29.849000
101648XCSE20260217 12:10:57.187000
11648XCSE20260217 12:10:57.187000
101648XCSE20260217 12:10:57.187000
111648XCSE20260217 12:10:57.187000
91649XCSE20260217 12:11:00.972000
131651XCSE20260217 12:14:52.371000
71651XCSE20260217 12:14:52.371000
61651XCSE20260217 12:18:59.303000
71651XCSE20260217 12:19:59.002000
71651XCSE20260217 12:19:59.002000
71651XCSE20260217 12:20:01.102000
71651XCSE20260217 12:20:05.962000
51651XCSE20260217 12:20:05.962000
71651XCSE20260217 12:20:11.780000
111649XCSE20260217 12:20:55.564000
51653XCSE20260217 12:31:43.044000
21653XCSE20260217 12:31:43.044000
21653XCSE20260217 12:31:43.044000
91656XCSE20260217 13:00:06.731000
51657XCSE20260217 13:04:48.704000
61657XCSE20260217 13:04:48.704000
111655XCSE20260217 13:06:52.993000
111655XCSE20260217 13:16:07.456000
111655XCSE20260217 13:16:40.003000
21655XCSE20260217 13:16:40.026000
11655XCSE20260217 13:19:34.729000
21655XCSE20260217 13:20:06.498000
21655XCSE20260217 13:23:58.869000
61654XCSE20260217 13:24:06.144000
221655XCSE20260217 13:31:17.228000
51655XCSE20260217 13:31:17.228000
21655XCSE20260217 13:31:17.228000
71655XCSE20260217 13:31:43.861000
151655XCSE20260217 13:31:50.616000
571655XCSE20260217 13:36:57.654000
291655XCSE20260217 13:36:57.675000
571655XCSE20260217 13:36:59.385000
431655XCSE20260217 13:36:59.409000
51654XCSE20260217 13:39:23.174000
61654XCSE20260217 13:39:23.174000
101654XCSE20260217 13:40:11.496000
111654XCSE20260217 13:40:11.496000
81654XCSE20260217 13:40:31.643000
21654XCSE20260217 13:40:31.643000
301654XCSE20260217 13:40:31.643000
291654XCSE20260217 13:46:17.858000
571654XCSE20260217 13:46:35.271000
21654XCSE20260217 13:46:35.271000
431654XCSE20260217 13:46:35.295000
221652XCSE20260217 13:46:37.418000
101652XCSE20260217 13:46:37.418000
231652XCSE20260217 13:47:42.409000
571652XCSE20260217 13:47:47.424000
431652XCSE20260217 13:47:47.445000
161652XCSE20260217 13:47:51.424000
111652XCSE20260217 13:48:08.587000
11651XCSE20260217 13:48:29.954000
21651XCSE20260217 13:48:29.954000
81651XCSE20260217 13:48:29.954000
391651XCSE20260217 13:51:51.886000
211650XCSE20260217 13:56:49.119000
211650XCSE20260217 13:56:49.260000
51650XCSE20260217 14:05:46.145000
111651XCSE20260217 14:19:03.383000
111656XCSE20260217 14:50:43.539000
91658XCSE20260217 14:54:01.826000
21658XCSE20260217 14:54:01.826000
101658XCSE20260217 14:54:01.826000
11658XCSE20260217 14:54:01.826000
301658XCSE20260217 14:55:10.217000
81658XCSE20260217 14:55:10.440000
101658XCSE20260217 14:55:43.273000
311658XCSE20260217 14:55:43.273000
111656XCSE20260217 14:55:58.187000
211660XCSE20260217 14:57:13.798000
71660XCSE20260217 14:57:13.798000
151660XCSE20260217 14:57:13.798000
71660XCSE20260217 14:57:13.798000
241660XCSE20260217 14:57:15.416000
71660XCSE20260217 14:57:28.870000
111658XCSE20260217 14:59:15.860000
221658XCSE20260217 15:08:02.743000
11658XCSE20260217 15:17:40.085000
101658XCSE20260217 15:22:57.639000
4511656XCSE20260217 15:56:35.705717
3001661XCSE20260217 16:02:21.570427
1301656XCSE20260217 16:13:35.881591
1701656XCSE20260217 16:13:35.881632
161657XCSE20260217 16:24:20.183972
91657XCSE20260217 16:24:20.183972
401657XCSE20260217 16:24:20.184002
851657XCSE20260217 16:24:20.184020
551660XCSE20260217 16:47:12.262517
1021660XCSE20260217 16:47:12.262555
381660XCSE20260217 16:47:12.262581
11661XCSE20260217 16:49:53.432116
11661XCSE20260217 16:49:53.432116
11661XCSE20260217 16:49:53.452032
1561661XCSE20260217 16:50:00.058763
2461661XCSE20260217 16:50:00.383316
501661XCSE20260217 16:50:00.383389
151660XCSE20260217 16:50:28.061346
2851660XCSE20260217 16:50:44.582737
101666XCSE20260218 9:01:08.996000
111661XCSE20260218 9:04:37.258000
111661XCSE20260218 9:04:37.288000
211658XCSE20260218 9:15:00.270000
131658XCSE20260218 9:17:54.672000
11658XCSE20260218 9:17:54.672000
381658XCSE20260218 9:19:26.752000
111656XCSE20260218 9:21:15.156000
91657XCSE20260218 9:32:13.162000
111658XCSE20260218 9:42:50.411000
71657XCSE20260218 9:45:16.189000
41657XCSE20260218 9:46:33.805000
71657XCSE20260218 9:46:33.805000
121660XCSE20260218 9:49:17.289000
81660XCSE20260218 9:49:41.051000
221661XCSE20260218 9:59:19.524000
31662XCSE20260218 10:25:03.085064
301662XCSE20260218 10:25:03.085064
1281662XCSE20260218 10:25:03.085119
1431662XCSE20260218 10:25:03.085135
101662XCSE20260218 10:25:11.243139
21662XCSE20260218 10:25:11.243139
2881662XCSE20260218 10:25:11.243168
31667XCSE20260218 10:52:44.624461
111667XCSE20260218 10:52:44.648792
1861667XCSE20260218 10:53:14.341589
81670XCSE20260218 12:18:29.260514
191670XCSE20260218 12:20:47.279667
2731670XCSE20260218 12:20:49.416286
901673XCSE20260218 13:27:49.669807
2101673XCSE20260218 13:27:49.669827
81668XCSE20260218 14:36:12.451000
111668XCSE20260218 14:38:03.625000
221669XCSE20260218 14:40:33.769000
111670XCSE20260218 14:41:22.752000
111670XCSE20260218 14:41:27.234000
31669XCSE20260218 14:42:07.917000
221668XCSE20260218 14:42:18.756000
221667XCSE20260218 14:42:18.807000
111666XCSE20260218 14:45:42.579000
111666XCSE20260218 14:45:45.491000
111666XCSE20260218 14:46:19.299000
221669XCSE20260218 14:56:29.604000
221668XCSE20260218 14:56:40.674000
221668XCSE20260218 14:57:13.011000
181667XCSE20260218 14:57:13.273000
111669XCSE20260218 15:00:55.129000
281669XCSE20260218 15:00:55.129000
31669XCSE20260218 15:00:55.129000
131669XCSE20260218 15:00:55.129000
321669XCSE20260218 15:01:26.237000
111669XCSE20260218 15:01:28.489000
281669XCSE20260218 15:01:28.490000
161669XCSE20260218 15:01:28.493000
321669XCSE20260218 15:01:45.173000
211668XCSE20260218 15:07:53.773000
101668XCSE20260218 15:07:53.773000
441672XCSE20260218 15:13:09.492000
421671XCSE20260218 15:20:19.119000
111671XCSE20260218 15:20:19.119000
101671XCSE20260218 15:20:19.119000
601671XCSE20260218 15:20:19.121000
291671XCSE20260218 15:20:19.121000
611670XCSE20260218 15:20:27.192000
321670XCSE20260218 15:26:10.689000
201670XCSE20260218 15:26:10.689000
541669XCSE20260218 15:30:07.549000
701669XCSE20260218 15:30:07.551000
211669XCSE20260218 15:30:07.554000
531668XCSE20260218 15:30:44.629000
71670XCSE20260218 15:33:10.070000
361670XCSE20260218 15:33:10.070000
411669XCSE20260218 15:33:25.810000
441668XCSE20260218 15:33:31.289000
311668XCSE20260218 15:34:26.986000
151672XCSE20260218 15:35:52.160000
321672XCSE20260218 15:35:52.160000
331671XCSE20260218 15:36:11.866000
21671XCSE20260218 15:36:53.408000
311671XCSE20260218 15:38:02.558000
111671XCSE20260218 15:38:02.558000
111672XCSE20260218 15:42:50.712000
201674XCSE20260218 15:45:08.584000
361674XCSE20260218 15:45:08.584000
401674XCSE20260218 15:45:08.587000
401674XCSE20260218 15:45:08.588000
401674XCSE20260218 15:45:08.590000
401674XCSE20260218 15:45:08.592000
171674XCSE20260218 15:45:08.594000
111674XCSE20260218 15:45:35.268000
111674XCSE20260218 15:46:00.030000
11674XCSE20260218 15:47:07.367000
101674XCSE20260218 15:47:07.367000
321672XCSE20260218 15:47:22.478000
211671XCSE20260218 15:48:23.555000
111671XCSE20260218 15:48:23.555000
101671XCSE20260218 15:53:18.881000
411672XCSE20260218 15:54:52.096000
271671XCSE20260218 15:59:11.050000
171673XCSE20260218 16:01:24.917000
171673XCSE20260218 16:02:00.157000
171673XCSE20260218 16:02:09.255000
131673XCSE20260218 16:02:09.255000
171672XCSE20260218 16:02:09.289000
311671XCSE20260218 16:02:13.440000
101671XCSE20260218 16:02:13.440000
501671XCSE20260218 16:02:13.457000
171671XCSE20260218 16:02:13.458000
211671XCSE20260218 16:02:13.465000
321670XCSE20260218 16:03:06.096000
501670XCSE20260218 16:03:06.098000
71673XCSE20260218 16:07:48.811000
141673XCSE20260218 16:08:05.717000
11673XCSE20260218 16:08:09.607000
141673XCSE20260218 16:08:09.627000
211671XCSE20260218 16:09:46.040000
111671XCSE20260218 16:10:41.301000
111671XCSE20260218 16:12:17.164000
111671XCSE20260218 16:13:27.924000
221670XCSE20260218 16:17:44.676000
111670XCSE20260218 16:17:44.676000
111671XCSE20260218 16:19:31.021000
111671XCSE20260218 16:19:55.880000
7601670XCSE20260218 16:23:32.189391
341670XCSE20260218 16:23:32.209278
81670XCSE20260218 16:23:32.209336
221672XCSE20260218 16:34:40.653611
51672XCSE20260218 16:34:40.653611
91672XCSE20260218 16:34:40.653611
161672XCSE20260218 16:34:40.653611
101672XCSE20260218 16:34:40.653611
3061672XCSE20260218 16:34:40.653650
1521672XCSE20260218 16:34:40.653670
101673XCSE20260219 9:01:05.039000
111671XCSE20260219 9:03:24.651000
111667XCSE20260219 9:05:45.675000
111667XCSE20260219 9:06:54.322000
101666XCSE20260219 9:07:33.340000
111667XCSE20260219 9:09:59.146000
111673XCSE20260219 9:22:10.014000
61673XCSE20260219 9:22:36.418000
111672XCSE20260219 9:22:45.941000
111671XCSE20260219 9:22:49.633000
111670XCSE20260219 9:22:56.565000
111669XCSE20260219 9:24:08.965000
111668XCSE20260219 9:27:01.145000
101669XCSE20260219 9:27:58.453000
101667XCSE20260219 9:31:17.010000
111666XCSE20260219 9:32:36.479000
101666XCSE20260219 9:32:36.479000
111665XCSE20260219 9:34:06.671000
111665XCSE20260219 9:35:09.180000
2001665XCSE20260219 9:35:09.180263
111664XCSE20260219 9:35:10.698000
2501664XCSE20260219 9:35:26.388619
2401664XCSE20260219 9:35:46.017897
871664XCSE20260219 9:42:22.807382
61664XCSE20260219 10:32:49.520839
291664XCSE20260219 10:37:07.491918
1781664XCSE20260219 10:37:07.491938
1371662XCSE20260219 10:37:36.187734
1031662XCSE20260219 10:37:36.187757
81656XCSE20260219 11:53:10.843970
171656XCSE20260219 11:53:10.843970
1751656XCSE20260219 11:53:10.843996
721654XCSE20260219 11:54:43.192457
1881654XCSE20260219 11:59:40.331891
101650XCSE20260219 12:17:04.546000
61650XCSE20260219 12:33:56.754000
101653XCSE20260219 12:35:24.438000
101653XCSE20260219 12:35:25.937000
101653XCSE20260219 12:35:27.306000
101654XCSE20260219 12:37:16.596000
291654XCSE20260219 12:37:16.596000
101654XCSE20260219 12:39:59.832000
221655XCSE20260219 12:48:28.311000
211654XCSE20260219 12:50:24.324000
281654XCSE20260219 12:50:24.332000
91655XCSE20260219 12:55:45.005000
101655XCSE20260219 12:55:45.005000
71655XCSE20260219 12:57:01.790000
311655XCSE20260219 12:57:01.790000
11653XCSE20260219 13:00:39.463000
21656XCSE20260219 13:01:55.256000
221660XCSE20260219 13:03:54.765000
4001657XCSE20260219 13:04:19.033767
2521659XCSE20260219 13:11:50.466934
721660XCSE20260219 13:12:02.725465
351660XCSE20260219 13:12:02.725465
931660XCSE20260219 13:12:02.725495
101657XCSE20260219 13:25:02.604000
101657XCSE20260219 13:25:02.604000
111656XCSE20260219 13:25:05.633000
111655XCSE20260219 13:27:36.394000
111655XCSE20260219 13:27:36.394000
221655XCSE20260219 13:29:15.468000
1291655XCSE20260219 13:29:15.468219
211655XCSE20260219 13:29:15.468249
91655XCSE20260219 13:35:16.195000
71658XCSE20260219 13:54:17.586000
321658XCSE20260219 13:54:22.103000
61660XCSE20260219 14:00:02.043000
71660XCSE20260219 14:00:02.043000
21660XCSE20260219 14:00:24.020000
81660XCSE20260219 14:00:54.346000
81660XCSE20260219 14:00:58.347000
81660XCSE20260219 14:01:22.636000
111659XCSE20260219 14:02:35.899000
161659XCSE20260219 14:02:48.996000
241661XCSE20260219 14:08:49.194000
211659XCSE20260219 14:09:55.622000
81658XCSE20260219 14:10:09.156000
31658XCSE20260219 14:18:12.919000
81658XCSE20260219 14:18:12.919000
11658XCSE20260219 14:24:45.541000
201658XCSE20260219 14:25:14.195000
101658XCSE20260219 14:25:14.195000
11659XCSE20260219 14:29:28.678000
101659XCSE20260219 14:45:15.718000
61659XCSE20260219 14:46:34.732000
51659XCSE20260219 14:46:34.732000
221659XCSE20260219 14:57:15.160000
31658XCSE20260219 15:02:19.087000
81658XCSE20260219 15:02:19.087000
101659XCSE20260219 15:04:36.165000
11659XCSE20260219 15:04:36.165000
111659XCSE20260219 15:05:27.637000
111657XCSE20260219 15:07:26.681000
101657XCSE20260219 15:07:26.681000
101657XCSE20260219 15:07:26.681000
91656XCSE20260219 15:09:37.440000
21656XCSE20260219 15:09:37.440000
111656XCSE20260219 15:09:37.440000
111656XCSE20260219 15:09:37.440000
11657XCSE20260219 15:18:37.886000
41657XCSE20260219 15:18:43.589000
311657XCSE20260219 15:18:52.296000
271657XCSE20260219 15:18:54.830000
271657XCSE20260219 15:18:54.855000
101658XCSE20260219 15:21:37.446000
101658XCSE20260219 15:22:39.069000
101658XCSE20260219 15:26:12.129000
301658XCSE20260219 15:27:15.418000
181658XCSE20260219 15:27:16.764000
11658XCSE20260219 15:27:16.853000
211657XCSE20260219 15:27:17.140000
101657XCSE20260219 15:28:14.192000
201657XCSE20260219 15:30:11.641000
211655XCSE20260219 15:30:31.637000
101655XCSE20260219 15:30:31.637000
221654XCSE20260219 15:30:40.219000
101654XCSE20260219 15:30:40.219000
311655XCSE20260219 15:35:34.777000
281655XCSE20260219 15:36:08.934000
111655XCSE20260219 15:36:47.018000
31655XCSE20260219 15:38:48.213000
111654XCSE20260219 15:38:48.402000
151654XCSE20260219 15:42:08.332000
11654XCSE20260219 15:42:52.854000
101654XCSE20260219 15:42:52.854000
91654XCSE20260219 15:45:04.916000
81654XCSE20260219 15:45:04.916000
221652XCSE20260219 15:45:15.178000
91650XCSE20260219 15:45:57.393000
11650XCSE20260219 15:45:57.393000
111650XCSE20260219 15:46:10.847000
11652XCSE20260219 15:48:57.370000
211652XCSE20260219 15:48:57.370000
211651XCSE20260219 15:48:57.460000
211649XCSE20260219 15:49:24.033000
121649XCSE20260219 15:52:05.595000
91649XCSE20260219 15:52:08.925000
101648XCSE20260219 15:55:42.958000
301648XCSE20260219 15:56:27.780000
111648XCSE20260219 15:56:27.780000
91648XCSE20260219 15:56:53.525000
221647XCSE20260219 15:57:31.081000
71649XCSE20260219 16:01:26.227000
331649XCSE20260219 16:01:29.641000
111652XCSE20260219 16:04:26.388000
111651XCSE20260219 16:04:44.351000
331651XCSE20260219 16:05:05.486000
121651XCSE20260219 16:05:09.352000
301651XCSE20260219 16:05:26.430000
111649XCSE20260219 16:05:35.931000
111648XCSE20260219 16:13:09.071000
71648XCSE20260219 16:13:38.808000
11648XCSE20260219 16:13:39.665000
111646XCSE20260219 16:14:35.966000
601646XCSE20260219 16:14:35.966000
211649XCSE20260219 16:22:43.701000
91651XCSE20260219 16:25:25.480000
141651XCSE20260219 16:25:25.480000
281651XCSE20260219 16:25:25.480000
71651XCSE20260219 16:25:26.829000
321651XCSE20260219 16:25:26.829000
101651XCSE20260219 16:25:36.315000
11650XCSE20260219 16:30:30.643000
81651XCSE20260219 16:32:19.208000
331650XCSE20260219 16:37:24.087000
311650XCSE20260219 16:37:29.025000
311649XCSE20260219 16:40:39.849000
181650XCSE20260219 16:42:43.216000
121650XCSE20260219 16:42:43.216000
331650XCSE20260219 16:43:26.615000
251650XCSE20260219 16:43:27.322000
101650XCSE20260219 16:43:38.129000
281650XCSE20260219 16:44:47.287615
111650XCSE20260219 16:44:47.287615
2051650XCSE20260219 16:44:47.287641
321650XCSE20260219 16:44:51.659846
111650XCSE20260219 16:44:51.659846
191650XCSE20260219 16:44:51.659846
1381650XCSE20260219 16:44:51.659873
3001650XCSE20260219 16:44:59.983607
111659XCSE20260220 9:05:31.072000
41661XCSE20260220 9:08:00.035000
171661XCSE20260220 9:08:13.397000
41661XCSE20260220 9:08:13.397000
211661XCSE20260220 9:08:59.259000
211661XCSE20260220 9:08:59.270000
211661XCSE20260220 9:08:59.275000
211661XCSE20260220 9:08:59.278000
111661XCSE20260220 9:08:59.285000
111661XCSE20260220 9:08:59.289000
111660XCSE20260220 9:08:59.406000
41658XCSE20260220 9:17:08.614000
71658XCSE20260220 9:19:32.344000
41658XCSE20260220 9:19:32.344000
101658XCSE20260220 9:19:32.344000
211658XCSE20260220 9:19:32.361000
211658XCSE20260220 9:19:32.377000
111658XCSE20260220 9:21:40.122000
111658XCSE20260220 9:22:53.865000
111658XCSE20260220 9:22:53.888000
111658XCSE20260220 9:22:53.890000
151658XCSE20260220 9:22:53.890000
111658XCSE20260220 9:22:53.891000
111658XCSE20260220 9:22:53.893000
111658XCSE20260220 9:22:53.894000
111658XCSE20260220 9:22:53.902000
111658XCSE20260220 9:22:53.903000
111658XCSE20260220 9:22:53.905000
111658XCSE20260220 9:22:53.906000
111658XCSE20260220 9:22:53.907000
111658XCSE20260220 9:22:53.909000
151658XCSE20260220 9:22:53.912000
171658XCSE20260220 9:23:06.761000
111658XCSE20260220 9:23:50.506000
111658XCSE20260220 9:24:43.505000
111658XCSE20260220 9:25:29.248000
181660XCSE20260220 9:27:40.166000
151660XCSE20260220 9:27:40.166000
111661XCSE20260220 9:29:38.417000
221658XCSE20260220 9:29:42.631000
221657XCSE20260220 9:29:42.680000
221656XCSE20260220 9:35:23.340000
111660XCSE20260220 9:42:33.703000
151660XCSE20260220 9:42:33.703000
111660XCSE20260220 9:42:33.704000
81660XCSE20260220 9:42:33.704000
111660XCSE20260220 9:42:33.706000
111660XCSE20260220 9:42:33.707000
111660XCSE20260220 9:42:35.815000
111658XCSE20260220 9:44:01.714000
111658XCSE20260220 9:44:01.714000
211658XCSE20260220 9:50:48.498000
721662XCSE20260220 9:56:18.538000
161661XCSE20260220 9:58:44.428000
61661XCSE20260220 9:58:44.428000
211659XCSE20260220 10:00:13.016000
111659XCSE20260220 10:00:13.016000
311658XCSE20260220 10:00:19.089000
111660XCSE20260220 10:02:03.676000
171663XCSE20260220 10:02:34.919000
221663XCSE20260220 10:02:34.920000
231666XCSE20260220 10:06:20.394000
201666XCSE20260220 10:06:20.394000
201666XCSE20260220 10:06:20.394000
301672XCSE20260220 10:13:01.736000
111672XCSE20260220 10:13:01.737000
141672XCSE20260220 10:13:01.778000
41672XCSE20260220 10:13:49.493000
71672XCSE20260220 10:13:49.493000
361669XCSE20260220 10:13:49.510000
81669XCSE20260220 10:13:49.510000
21671XCSE20260220 10:18:58.584000
91671XCSE20260220 10:18:58.584000
61671XCSE20260220 10:21:13.117000
51671XCSE20260220 10:21:13.117000
311670XCSE20260220 10:22:18.765000
221671XCSE20260220 10:34:12.023000
211671XCSE20260220 10:36:33.551000
221671XCSE20260220 10:37:35.777000
291671XCSE20260220 10:37:35.777000
181671XCSE20260220 10:37:35.777000
111670XCSE20260220 10:41:22.815000
111670XCSE20260220 10:41:22.815000
111672XCSE20260220 10:41:59.659000
101672XCSE20260220 10:41:59.659000
111671XCSE20260220 10:43:53.027000
111671XCSE20260220 10:45:40.944000
111671XCSE20260220 10:47:02.153000
111670XCSE20260220 10:48:54.708000
41672XCSE20260220 10:56:20.689000
211672XCSE20260220 10:56:20.689000
101672XCSE20260220 10:56:20.689000
101672XCSE20260220 10:56:20.689000
81672XCSE20260220 10:56:20.689000
31672XCSE20260220 10:58:29.005000
81672XCSE20260220 10:58:29.005000
111670XCSE20260220 11:02:19.796000
321670XCSE20260220 11:02:41.763000
111670XCSE20260220 11:02:41.763000
441668XCSE20260220 11:04:53.831000
221669XCSE20260220 11:08:02.446000
111669XCSE20260220 11:10:17.091000
111670XCSE20260220 11:15:28.197000
111669XCSE20260220 11:16:36.412000
101669XCSE20260220 11:16:36.412000
321669XCSE20260220 11:21:57.919000
31669XCSE20260220 11:21:57.919000
221668XCSE20260220 11:22:04.912000
101668XCSE20260220 11:22:04.912000
331666XCSE20260220 11:27:16.801000
61666XCSE20260220 11:27:16.801000
51666XCSE20260220 11:30:36.794000
111666XCSE20260220 11:30:36.794000
111666XCSE20260220 11:30:36.794000
281666XCSE20260220 11:30:36.794000
331664XCSE20260220 11:32:03.218000
221666XCSE20260220 11:46:57.389000
101666XCSE20260220 11:46:57.389000
111666XCSE20260220 11:46:57.389000
211665XCSE20260220 11:48:19.903000
11665XCSE20260220 11:49:59.817000
101665XCSE20260220 11:50:10.010000
211666XCSE20260220 11:57:15.203000
91665XCSE20260220 11:59:47.511000
11665XCSE20260220 11:59:59.816000
111665XCSE20260220 11:59:59.841000
91665XCSE20260220 11:59:59.841000
221664XCSE20260220 12:00:16.631000
221663XCSE20260220 12:01:18.658000
141667XCSE20260220 12:22:28.534000
101668XCSE20260220 12:24:37.796000
131668XCSE20260220 12:24:37.798000
221667XCSE20260220 12:27:19.660000
151671XCSE20260220 12:33:50.342000
61671XCSE20260220 12:33:50.342000
61669XCSE20260220 12:34:15.411000
221669XCSE20260220 12:38:11.324000
111669XCSE20260220 12:38:11.324000
111670XCSE20260220 12:39:06.535000
311669XCSE20260220 12:39:31.141000
311669XCSE20260220 12:45:15.892000
111670XCSE20260220 12:55:24.849000
111670XCSE20260220 12:57:30.915000
111670XCSE20260220 12:59:25.968000
101670XCSE20260220 13:02:49.977000
11670XCSE20260220 13:02:49.977000
431673XCSE20260220 13:10:10.254000
21673XCSE20260220 13:10:10.254000
241673XCSE20260220 13:21:28.606000
211673XCSE20260220 13:21:28.606000
541671XCSE20260220 13:22:01.915000
441669XCSE20260220 13:22:02.168000
311670XCSE20260220 13:25:01.060000
31670XCSE20260220 13:25:01.060000
111671XCSE20260220 13:25:26.415000
21671XCSE20260220 13:27:00.974000
211671XCSE20260220 13:27:00.978000
41671XCSE20260220 13:27:00.978000
111671XCSE20260220 13:29:29.514000
211670XCSE20260220 13:31:23.936000
111669XCSE20260220 13:38:22.600000
111669XCSE20260220 13:38:22.600000
111669XCSE20260220 13:38:22.600000
111669XCSE20260220 13:38:22.600000
321669XCSE20260220 13:49:37.207000
111669XCSE20260220 14:03:21.056000
111669XCSE20260220 14:03:21.056000
321669XCSE20260220 14:03:21.056000
511668XCSE20260220 14:04:52.061000
511667XCSE20260220 14:04:52.078000
31665XCSE20260220 14:08:36.156000
381665XCSE20260220 14:08:36.174000
331664XCSE20260220 14:20:53.059000
101664XCSE20260220 14:20:53.059000
111667XCSE20260220 14:27:21.711000
101667XCSE20260220 14:27:38.781000
11667XCSE20260220 14:27:38.781000
111667XCSE20260220 14:28:53.783000
211667XCSE20260220 14:31:48.775000
111667XCSE20260220 14:34:49.921000
321665XCSE20260220 14:36:11.449000
111665XCSE20260220 14:36:11.449000
71665XCSE20260220 14:36:11.449000
11665XCSE20260220 14:36:11.449000
131665XCSE20260220 14:36:11.449000
111665XCSE20260220 14:37:34.469000
111665XCSE20260220 14:38:49.460000
101666XCSE20260220 14:42:08.382000
331666XCSE20260220 14:45:43.974000
111666XCSE20260220 14:46:32.244000
111666XCSE20260220 14:48:03.332000
331665XCSE20260220 14:48:37.895000
111665XCSE20260220 14:48:37.895000
111665XCSE20260220 14:50:56.831000
111665XCSE20260220 14:53:44.477000
151666XCSE20260220 15:00:04.606000
161666XCSE20260220 15:00:04.606000
31666XCSE20260220 15:02:00.575000
81666XCSE20260220 15:02:00.575000
281665XCSE20260220 15:05:23.997000
221665XCSE20260220 15:05:23.997000
41665XCSE20260220 15:09:31.087000
111665XCSE20260220 15:09:31.095000
271665XCSE20260220 15:09:31.095000
11665XCSE20260220 15:09:31.095000
111665XCSE20260220 15:09:31.095000
101665XCSE20260220 15:09:31.095000
41665XCSE20260220 15:09:31.095000
111665XCSE20260220 15:09:31.095000
111665XCSE20260220 15:09:31.095000
571664XCSE20260220 15:15:03.537000
81664XCSE20260220 15:15:03.537000
111664XCSE20260220 15:15:03.537000
221664XCSE20260220 15:15:03.537000
591662XCSE20260220 15:15:19.255000
111662XCSE20260220 15:15:19.255000
31662XCSE20260220 15:15:24.694000
171664XCSE20260220 15:18:58.682000
331668XCSE20260220 15:31:09.943000
341668XCSE20260220 15:31:09.943000
511666XCSE20260220 15:31:12.276000
421666XCSE20260220 15:34:45.367000
511665XCSE20260220 15:37:27.379000
331665XCSE20260220 15:37:27.379000
431666XCSE20260220 15:40:54.692000
111666XCSE20260220 15:40:54.692000
431665XCSE20260220 15:41:00.024000
111665XCSE20260220 15:41:00.024000
101665XCSE20260220 15:41:00.024000
331666XCSE20260220 15:43:46.293000
211665XCSE20260220 15:45:37.315000
101665XCSE20260220 15:45:37.315000
211665XCSE20260220 15:45:37.315000
211664XCSE20260220 15:46:35.565000
101664XCSE20260220 15:46:35.565000
111664XCSE20260220 15:46:35.565000
101664XCSE20260220 15:46:35.565000
431666XCSE20260220 15:51:19.326000
151669XCSE20260220 15:55:46.833000
111668XCSE20260220 15:56:09.069000
411667XCSE20260220 15:56:13.303000
271671XCSE20260220 16:01:11.086000
111676XCSE20260220 16:01:14.498000
31676XCSE20260220 16:01:14.498000
311675XCSE20260220 16:01:14.499000
311675XCSE20260220 16:01:18.063000
11678XCSE20260220 16:02:16.323000
311677XCSE20260220 16:02:37.795000
201677XCSE20260220 16:02:37.795000
441676XCSE20260220 16:02:52.480000
321673XCSE20260220 16:03:35.152000
271671XCSE20260220 16:03:42.095000
31671XCSE20260220 16:03:42.095000
11671XCSE20260220 16:03:42.095000
111671XCSE20260220 16:05:47.170000
101671XCSE20260220 16:05:47.170000
101674XCSE20260220 16:13:17.735000
111674XCSE20260220 16:13:17.751000
111673XCSE20260220 16:15:45.463000
111673XCSE20260220 16:16:42.773000
111673XCSE20260220 16:17:28.929000
221673XCSE20260220 16:18:08.465000
211673XCSE20260220 16:20:27.461000
111672XCSE20260220 16:27:42.264000
101672XCSE20260220 16:27:42.264000
51672XCSE20260220 16:27:42.264000
61672XCSE20260220 16:27:42.264000
101672XCSE20260220 16:27:42.264000
311672XCSE20260220 16:27:45.833000
41672XCSE20260220 16:27:48.089000
211672XCSE20260220 16:28:21.749000
2201671XCSE20260220 16:28:34.201228


