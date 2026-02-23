SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 16 februar til fredag 20 februar foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 1.679 25.340.000 16 februar 2026 332 15.004,9699 4.981.650 17 februar 2026 332 15.251,1145 5.063.370 18 februar 2026 332 15.504,3072 5.147.430 19 februar 2026 332 15.661,9880 5.199.780 20 februar 2026 332 15.676,1145 5.204.470 Total 16. -20. februar 2026 1.660 25.596.700 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 3.339 50.936.700 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 3.339 50.936.700 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 6.716 101.623.789 16 februar 2026 1.164 15.033,6899 17.499.215 17 februar 2026 1.164 15.343,2818 17.859.580 18 februar 2026 1.164 15.505,7088 18.048.645 19 februar 2026 1.164 15.753,2388 18.336.770 20 februar 2026 1.164 15.782,6675 18.371.025 Total 16. -20. februar 2026 5.820 90.115.235 Køb fra Familiefonden* 820 15.483,71736 12.696.648 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 13.356 204.435.672 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 13.356 204.435.672

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 173.719 A-aktier og 1.085.254 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,95% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 23. februar 2026



Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

