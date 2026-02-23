A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).   
                                    
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                                         

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 16 februar til fredag 20 februar foretaget følgende transanktioner:                                                                           

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 1.679 25.340.000
 16 februar 202633215.004,96994.981.650
 17 februar 202633215.251,11455.063.370
 18 februar 202633215.504,30725.147.430
 19 februar 202633215.661,98805.199.780
 20 februar 202633215.676,11455.204.470
Total 16. -20. februar 20261.660 25.596.700
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 3.339 50.936.700
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		3.339 50.936.700
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)6.716 101.623.789
 16 februar 20261.16415.033,689917.499.215
 17 februar 20261.16415.343,281817.859.580
 18 februar 20261.16415.505,708818.048.645
 19 februar 20261.16415.753,238818.336.770
 20 februar 20261.16415.782,667518.371.025
Total 16. -20. februar 20265.820 90.115.235
Køb fra Familiefonden*82015.483,7173612.696.648
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)13.356 204.435.672
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		13.356 204.435.672

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 173.719 A-aktier og 1.085.254 B-aktier som egne aktier, svarende til 7,95% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 23. februar 2026
                                                       
Kontaktpersoner:                                                
Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

