Ilkka Oyj Sisäpiiritieto 23.2.2026, klo 16.30



SISÄPIIRITIETO: ILKKA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEKSI



Ilkka Oyj:n (”Ilkka” tai ”Yhtiö”) hallitus on 23.2.2026 vastaanottanut Yhtiön osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n sekä Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry:n osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen esityksen saada 23.4.2026 (alustava) pidettävän Ilkan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään, ja I-sarjan osakkeenomistajille suunnattavan maksuttoman osakeannin.



Esityksen tekijät Keskisuomalainen Oyj, Rebl Group Oyj ja Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry edustavat 492 721 I-osaketta edustaen 11,7 % osakesarjan osakkeista sekä 5 635 093 II-osaketta edustaen 26,5 % osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja 13,4 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.





Lisäksi alustavan tukensa esitykselle ovat ilmaisseet joukko muita merkittäviä Ilkka Oyj:n osakkeenomistajia.





Alustavan tukensa esitykselle antaneet osakkeenomistajat edustavat lisäksi Yhtiölle toimitetun tiedon mukaan 674 757 I-osaketta edustaen 16,1 % osakesarjan osakkeista sekä 2 961 899 II-osaketta edustaen 13,9 % osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa 14,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja 13,6 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Osakkeenomistajien esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle:



”Keskisuomalainen Oyj, Rebl Group Oyj ja Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry ehdottavat, että Ilkka Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2026 (alustava) päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään.





Ehdotuksen mukaan osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin siten, että jokainen yksi (1) I-osake muunnetaan yhdeksi (1) II-osakkeeksi, minkä lisäksi jokaiselle I-osakkeen omistajalle suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä kolmea I-osaketta kohden annettaisiin maksutta yksi uusi II-osake. Näin ollen kolme (3) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä I-sarjan osaketta vastaa neljää (4) uutta II-osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset sekä suostumuslauseke.”



Edellä sanottu osakkeenomistajien tekemä esitys tullaan sisällyttämään kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsuun. Yhtiön hallitus arvioi vastaanotettua osakkeenomistajien esitystä, ja hallintoneuvoston odotetaan antavan siitä lausunnon kokouksessaan 23.3.2026.



Osakkeenomistajien ehdotukset ja hallintoneuvoston niitä koskevat lausunnot tulevat nähtäville Yhtiön verkkosivuille yhtiökokouskutsun julkistamisen yhteydessä.



Ilkan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.4.2026, ja Ilkan hallintoneuvosto julkaisee yhtiökokouskutsun erikseen myöhemmin.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.