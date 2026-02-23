COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres janvier 2026

 | Source: COMPAGNIE LEBON COMPAGNIE LEBON

PROGRAMME DE RACHAT
           
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :janvier-26       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
           
Solde au 31/12/2025, date de la dernière déclaration :    46 469  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 289  
Nombre de titres vendus dans le mois :     627  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
02/01/2026GILBERT DUPONTVente67Liquidite97,2836 €6 518,0000 € 
05/01/2026GILBERT DUPONTVente20Liquidite99,6000 €1 992,0000 € 
05/01/2026GILBERT DUPONTAchat57Liquidite99,5895 €5 676,6000 € 
06/01/2026GILBERT DUPONTVente50Liquidite100,5860 €5 029,3000 € 
06/01/2026GILBERT DUPONTAchat15Liquidite100,5667 €1 508,5000 € 
07/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat100,0000 €3 800,0000 € 
07/01/2026GILBERT DUPONTAchat82Liquidite99,2585 €8 139,2000 € 
08/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,2000 €3 769,6000 € 
08/01/2026GILBERT DUPONTAchat21Liquidite99,0952 €2 081,0000 € 
09/01/2026GILBERT DUPONTVente35Liquidite99,0629 €3 467,2000 € 
09/01/2026GILBERT DUPONTAchat36Rachat99,0000 €3 564,0000 € 
09/01/2026GILBERT DUPONTAchat35Liquidite98,7829 €3 457,4000 € 
12/01/2026GILBERT DUPONTVente58Liquidite100,1552 €5 809,0000 € 
12/01/2026GILBERT DUPONTAchat36Rachat99,4778 €3 581,2000 € 
12/01/2026GILBERT DUPONTAchat12Liquidite100,0000 €1 200,0000 € 
13/01/2026GILBERT DUPONTVente50Liquidite101,1000 €5 055,0000 € 
13/01/2026GILBERT DUPONTAchat39Rachat101,0000 €3 939,0000 € 
13/01/2026GILBERT DUPONTAchat10Liquidite100,0000 €1 000,0000 € 
14/01/2026GILBERT DUPONTVente12Liquidite102,0000 €1 224,0000 € 
14/01/2026GILBERT DUPONTAchat40Rachat102,0000 €4 080,0000 € 
14/01/2026GILBERT DUPONTAchat13Liquidite101,0000 €1 313,0000 € 
15/01/2026GILBERT DUPONTAchat39Rachat100,5000 €3 919,5000 € 
15/01/2026GILBERT DUPONTAchat20Liquidite100,0000 €2 000,0000 € 
16/01/2026GILBERT DUPONTVente36Liquidite98,8222 €3 557,6000 € 
16/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat98,2000 €3 731,6000 € 
16/01/2026GILBERT DUPONTAchat77Liquidite98,2000 €7 561,4000 € 
19/01/2026GILBERT DUPONTVente70Liquidite99,0857 €6 936,0000 € 
19/01/2026GILBERT DUPONTAchat40Rachat99,0000 €3 960,0000 € 
19/01/2026GILBERT DUPONTAchat20Liquidite99,0000 €1 980,0000 € 
20/01/2026GILBERT DUPONTAchat41Rachat99,0000 €4 059,0000 € 
20/01/2026GILBERT DUPONTAchat50Liquidite98,8200 €4 941,0000 € 
21/01/2026GILBERT DUPONTAchat42Rachat98,2000 €4 124,4000 € 
21/01/2026GILBERT DUPONTAchat35Liquidite98,0571 €3 432,0000 € 
22/01/2026GILBERT DUPONTVente24Liquidite97,8083 €2 347,4000 € 
22/01/2026GILBERT DUPONTAchat43Rachat97,8000 €4 205,4000 € 
22/01/2026GILBERT DUPONTAchat25Liquidite97,7200 €2 443,0000 € 
23/01/2026GILBERT DUPONTVente16Liquidite97,8000 €1 564,8000 € 
23/01/2026GILBERT DUPONTAchat39Rachat97,8000 €3 814,2000 € 
23/01/2026GILBERT DUPONTAchat45Liquidite97,5022 €4 387,6000 € 
26/01/2026GILBERT DUPONTVente60Liquidite97,0667 €5 824,0000 € 
26/01/2026GILBERT DUPONTAchat41Rachat97,0049 €3 977,2000 € 
26/01/2026GILBERT DUPONTAchat43Liquidite96,7860 €4 161,8000 € 
27/01/2026GILBERT DUPONTAchat1Rachat97,2000 €97,2000 € 
27/01/2026GILBERT DUPONTAchat12Liquidite97,2000 €1 166,4000 € 
28/01/2026GILBERT DUPONTVente67Liquidite97,9582 €6 563,2000 € 
28/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat97,4000 €3 701,2000 € 
28/01/2026GILBERT DUPONTAchat13Liquidite97,5385 €1 268,0000 € 
29/01/2026GILBERT DUPONTVente20Liquidite99,0000 €1 980,0000 € 
29/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat99,0000 €3 762,0000 € 
29/01/2026GILBERT DUPONTAchat22Liquidite98,7273 €2 172,0000 € 
30/01/2026GILBERT DUPONTVente42Liquidite99,1143 €4 162,8000 € 
30/01/2026GILBERT DUPONTAchat38Rachat98,6526 €3 748,8000 € 
30/01/2026GILBERT DUPONTAchat17Liquidite98,7059 €1 678,0000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 


V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions 01.2026 Compagnie Lebon
GlobeNewswire

Recommended Reading