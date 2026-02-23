COMPAGNIE LEBON : Capital et droits de vote janvier 2026

Middle Office Emetteur

COMPAGNIE LEBON

Date d'arrêté:31/01/2026

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 125 909

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2)

45 589

Autodétention au porteur * (3)

0

Autres * (4)

0

* à compléter par la société

Droits de vote exerçables*

2 080 320

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]

Pour information :

Nombre de Comptes Courants Nominatifs

1 982

