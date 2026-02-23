EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (23 février 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 16 février 2026 au 20 février 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|16/02/2026
|FR0000121667
|134 210
|252,6122
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|16/02/2026
|FR0000121667
|81 182
|252,5214
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|16/02/2026
|FR0000121667
|12 960
|252,4341
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|16/02/2026
|FR0000121667
|16 298
|252,4110
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/02/2026
|FR0000121667
|17 724
|242,9798
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/02/2026
|FR0000121667
|8 547
|242,9731
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|17/02/2026
|FR0000121667
|357
|243,0000
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/02/2026
|FR0000121667
|141 300
|235,2942
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/02/2026
|FR0000121667
|86 431
|234,8333
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/02/2026
|FR0000121667
|13 753
|234,6047
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|18/02/2026
|FR0000121667
|17 978
|234,5184
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|19/02/2026
|FR0000121667
|151 087
|235,9396
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|19/02/2026
|FR0000121667
|95 297
|235,9397
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|19/02/2026
|FR0000121667
|15 582
|236,6739
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|19/02/2026
|FR0000121667
|20 174
|237,2223
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|20/02/2026
|FR0000121667
|158 364
|235,0064
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|20/02/2026
|FR0000121667
|99 034
|234,5369
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|20/02/2026
|FR0000121667
|16 149
|233,7144
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|20/02/2026
|FR0000121667
|20 688
|234,0254
|AQE
|TOTAL
|1 107 115
|239,2796
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
