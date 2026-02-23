EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (23 février 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, EssilorLuxottica déclare que du 16 février 2026 au 20 février 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR0000121667134 210252,6122XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166781 182252,5214DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166712 960252,4341TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4916/02/2026FR000012166716 298252,4110AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR000012166717 724242,9798XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR00001216678 547242,9731DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4917/02/2026FR0000121667357243,0000AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR0000121667141 300235,2942XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166786 431234,8333DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166713 753234,6047TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4918/02/2026FR000012166717 978234,5184AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR0000121667151 087235,9396XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166795 297235,9397DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166715 582236,6739TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4919/02/2026FR000012166720 174237,2223AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR0000121667158 364235,0064XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166799 034234,5369DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166716 149233,7144TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4920/02/2026FR000012166720 688234,0254AQE
 TOTAL1 107 115239,2796 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

