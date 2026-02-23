Vastned Jaarresultaten 2025

Vastned sluit 2025 af met een stabiel EPRA-resultaat, een daling van de schuldgraad onder 40% en een verhoging van het voorgestelde dividend. Na de voltooiing van de omgekeerde grensoverschrijdende fusie opereert de groep met één genoteerde entiteit en een vereenvoudigde governance.

Vastned realiseert de vooropgestelde doelstellingen van de omgekeerde grensoverschrijdende fusie...

✔ Een organisatorische vereenvoudiging die de efficiëntie van de Vastned groep verbetert met slechts één genoteerde entiteit, één management en een vereenvoudigde governance.

✔ Een operationele synergie ter waarde van € 2,0 miljoen, met bijkomend potentieel in 2026.

✔ Een geoptimaliseerde schuldfinanciering door het ondertekenen van kredietherfinancieringen in 2025 ter waarde van € 395,0 miljoen.

✔ Een verhoogde liquiditeit met de toetreding tot de Euronext BEL Mid index in 2025. In januari 2026 heeft Vastned van Euronext Brussels de award ontvangen van 2025 BEL MID Company of the year.

... op basis van solide fundamenten voor de toekomst...

✔ Reële waarde van de vastgoedportefeuille stijgt met € 32,4 miljoen (+2,6% ten opzichte van 31 december 2024 – pro forma).

✔ EPRA resultaat van € 2,22 per aandeel voor 2025, ten opzichte van € 2,18 in 2024 (pro forma).

✔ De bezettingsgraad blijft met 98,6% op een stabiel en hoog niveau.

✔ De schuldgraad (EPRA LTV) bedraagt 39,1%, ten opzichte van 42,3% op 31 december 2024 (pro forma).

✔ Vastned heeft in februari 2026 bijkomende kredietlijnen ontvangen ter waarde van € 55,0 miljoen.

... met verhoging van het voorgestelde dividend.

✔ De raad van bestuur stelt een bruto dividend voor van € 1,85 per aandeel voor het boekjaar 2025, hetgeen een verhoging is ten opzichte van de originele dividendverwachting.





Volledig persbericht:

Bijlage