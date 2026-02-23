



- SAVE THE DATE -

LA NACON CONNECT EST DE RETOUR LE 4 MARS 2026

Lesquin, le 23 février 2026 – NACON a le plaisir de convier les joueurs et la presse à sa conférence annuelle en ligne, la NACON Connect, qui se déroulera le 4 mars 2026 à 20h CET. Cet évènement incontournable mettra en lumière les futures sorties de l’éditeur-développeur ainsi que les nouveautés de sa branche accessoires. Le programme inclura des annonces de jeux, la diffusion de vidéos inédites et des présentations de gameplay pour des titres attendus tels que Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound, Edge of Memories ou encore Endurance Motorsport Series.

La conférence sera également l'occasion de révéler de nouveaux projets qui viendront enrichir le catalogue de NACON dans les mois à venir.

La diffusion aura lieu en direct sur les chaînes officielles de NACON le 4 mars à 20h00 CET / 11h00 PST.

Pour un avant-goût, découvrez le teaser de l'événement dès maintenant : ICI

Rendez-vous sur les chaines officielles de NACON le 4 mars à 8.00PM CET / 11AM PST pour suivre les annonces et réagir en direct. #NACONCONNECT

Restez connectés ! Plus d’informations seront dévoilées très prochainement.

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

Contact presse :

NACON – Marjorie Roy, mroy@nacon.fr

À propos de NACON:

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

