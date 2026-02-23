Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées entre le 16/02/26 et le 20/02/26

Paris – 23 février 2026

Programme de rachat d’actions adopté par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025.

Détails des Transactions pour Publicis Groupe SA

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Nom du PSICode identifiant du PSIDevise
Publicis Groupe SA2138004KW8BV57III342FR0000130577BOFA SECURITIES EUROPE SA549300FH0WJAPEHTIQ77EUR

Nombre total d'actions rachetées par place de marché:

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (EUR)Montant brut journalier d'acquisition (EUR)Code identifiant marché
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/02/202688 80471,94566 389 057,06XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057716/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/02/202689 58771,04236 364 466,53XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057717/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/02/202685 61070,91246 070 810,56XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057718/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/02/202682 90172,11285 978 223,23XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057719/02/2026---TQEX
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/02/202680 47973,90675 947 937,31XPAR
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/02/2026---CEUX
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/02/2026---AQEU
PUBLICIS GROUPEFR000013057720/02/2026---TQEX
* arrondi à quatre décimales Total:427 38171,951030 750 490,33 

propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 114 000 collaborateurs.
Contacts Publicis Groupe

Amy HadfieldDirectrice de la Communication+ 33 1 44 43 70 75amy.hadfield@publicisgroupe.com
Jean-Michel BonamyRelations investisseurs+ 33 1 44 43 74 88jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com
Carla FoucaudRelations investisseurs+ 44 20 7830 3710carla.foucaud@publicisgroupe.com

