24.2.2026 klo 9.00

Vaisala on julkaissut vuoden 2025 vuosiraportin

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2025 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2025 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konserni- ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin. Hallituksen toimintakertomus sisältää selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja Suomen kirjanpitolain 7 luvun mukaisesti laaditun kestävyysraportin.

Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/vuosiraportti sekä tämän tiedotteen liitteenä. Vuosiraporttiin sisältyvät selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat luettavissa myös erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Vaisala on julkaissut tilinpäätöksensä European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot XBRL-block-merkeillä ESEF-vaatimusten mukaisesti. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman varmennusraportin koskien Vaisala Oyj:n ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000:n mukaisesti.





