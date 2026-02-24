Program Kediaman dan Kewarganegaraan Global Paling Berpengaruh pada 2026

LONDON, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walaupun program Eropah terus menetapkan penanda aras di peringkat global, kedudukan terkini dalam edisi 2026 laporan Henley & Partners' Residence and Citizenship Programs mendedahkan penentukuran semula yang ketara dalam landskap migrasi pelaburan. Daya tarikan Eropah semakin dicabar oleh pesaing dinamik di Timur Tengah, Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Caribbean — menandakan perubahan dalam cara modal dan bakat mobiliti global memposisikan diri mereka untuk masa hadapan.

Malta mengekalkan kedudukan pertama dalam Global Citizenship Program Index 2026 untuk tahun ke-11 berturut-turut, manakala Greece sekali lagi menduduki tangga teratas dalam Global Residence Program Index 2026. Penarafan ini diterbitkan sebagai sebahagian daripada penanda aras perbandingan paling mapan bagi pilihan migrasi pelaburan. Ia dinilai secara bebas oleh panel pakar imigresen dan kewarganegaraan bertaraf antarabangsa, bersama ahli akademik, pakar ekonomi serta pakar risiko negara.

Pendatang Baharu dan Peningkatan Pesat Mengubah Lanskap Kedudukan

UAE mencatatkan peningkatan paling ketara tahun ini, naik daripada kedudukan ke-5 ke tempat ke-2 bersama dalam Global Residence Program Index dan buat pertama kali berada dalam 3 Teratas. Momentum peningkatan yang kukuh turut ketara di Asia-Pasifik dan Amerika Tengah, dengan Costa Rica, New Zealand, Panama dan Singapura masing-masing mencatat peningkatan dalam kedudukan. Di samping itu, pencapaian yang konsisten turut dibuktikan oleh Malaysia, Mauritius dan Thailand.

Tiga negara mencatat kemunculan sulung yang signifikan dalam Global Residence Program Index: Uruguay memasuki kedudukan ke-5, Arab Saudi muncul di tempat ke-9, dan Maldives di kedudukan ke-11 — menekankan peluasan geografi tawaran kediaman yang kompetitif.

Corak penentukuran semula yang sama turut kelihatan dalam Global Citizenship Program Index, di mana beberapa program Caribbean dan MENA yang mapan memperbaiki kedudukan mereka, manakala dua pendatang baharu — Samoa dan São Tomé and Príncipe — menyertai senarai buat pertama kali.

Dr. Christian H. Kaelin, Pengerusi Henley & Partners, menyatakan bahawa penemuan ini menandakan titik perubahan yang penting bagi para pembuat dasar. “Secara keseluruhan, keputusan 2026 secara keseluruhan menunjukkan evolusi struktur: Eropah kekal menarik, tetapi dominasi relatifnya semakin berkurangan. Negara berpandangan jauh seperti Singapura dan UAE kini berinteraksi secara strategik dengan pelabur global yang mudah alih. Pada ketika pelaburan langsung asing, bakat keusahawanan, dan daya tahan fiskal menjadi semakin kritikal, kepastian dasar serta keterbukaan muncul sebagai faktor penentu daya saing global.”

Kerajaan Bersaing untuk Modal dan Bakat

Unjuran migrasi jutawan bagi 2026 menunjukkan gelombang luar biasa keluarga berada yang berpindah merentasi sempadan, dengan destinasi utama bagi aliran masuk bersih semuanya mengendalikan rangka kerja kediaman dan/atau kewarganegaraan rasmi yang direka untuk menarik pelabur dan usahawan antarabangsa. Mencerminkan persaingan yang semakin pesat ini, Henley & Partners telah menerima pelanggan dari 95 negara sepanjang 12 bulan lalu — bukti jelas bahawa pengurusan portfolio domisil berstruktur semakin menjadi arus perdana dalam kalangan keluarga mudah alih global.

Dalam konteks ini, dua indeks yang diterbitkan hari ini menanda aras 40 program utama — dipilih daripada lebih 100 di seluruh dunia — merentasi kriteria utama termasuk reputasi, kualiti hidup, pematuhan, keperluan pelaburan, kecekapan cukai, piawaian pemprosesan dan hasil mobiliti. Bersama-sama, mereka menyediakan ukuran perbandingan tentang sejauh mana keberkesanan negara menempatkan diri untuk menarik dan mengekalkan pelabur serta bakat mudah alih global.

Dr. Juerg Steffen, Ketua Pegawai Eksekutif Henley & Partners, berkata program kediaman dan kewarganegaraan telah berkembang menjadi instrumen teras strategi ekonomi kerajaan, bukan sekadar saluran hasil. “Kerajaan menggunakan rangka kerja ini untuk mendapat kelebihan jangka panjang — menarik usahawan, pelabur dan keluarga mudah alih antarabangsa yang menyumbang kepada inovasi dan pertumbuhan. Pada masa yang sama, bagi isi rumah yang terdedah secara global, perancangan mobiliti telah menjadi elemen teras pengurusan dan penciptaan peluang. Bidang kuasa yang menawarkan kejelasan, kestabilan, serta laluan strategik yang menarik kepada kediaman dan kewarganegaraan sedang memposisikan diri untuk meraih kejayaan.”

Kekayaan Sedang Berpindah

Perbandingan digital interaktif bagi 40 program kediaman dan kewarganegaraan turut tersedia, membolehkan pelabur global dan keluarga berpendapatan tinggi memilih aspek yang paling penting bagi mereka ketika menilai pilihan yang ada.

Dominic Volek, Ketua Kumpulan Klien Persendirian di Henley & Partners, menegaskan bahawa data ini mengesahkan perubahan asas di peringkat global. “Kekayaan sedang berpindah pada kadar yang belum pernah berlaku sebelum ini. Di mana tumpuan akhirnya diberikan akan bergantung pada sejauh mana sesebuah negara membangunkan kerangka imigresen yang meyakinkan bagi pelabur, usahawan dan keluarga berpendapatan tinggi. Negara yang menggabungkan dinamisme ekonomi, kepastian undang‑undang, kestabilan politik, infrastruktur kukuh, serta pilihan jelas untuk pemohon sedang muncul sebagai destinasi utama dengan aliran masuk bersih. Di mana wujud pilihan mobiliti yang meyakinkan, modal dan bakat akan tertarik kepadanya.”

Beliau menambah bahawa fenomena ini mencerminkan penilaian semula yang lebih mendalam terhadap risiko dan kelangsungan. “Hak kediaman dan kewarganegaraan kini semakin diperoleh melalui perancangan yang disengajakan berbanding diwarisi — portfolio hak akses yang distrukturkan untuk membina daya tahan merentas generasi. Keluarga yang menganggap mobiliti sebagai strategi jangka panjang yang dirancang dengan teliti dan bukan sekadar pelan kontingensi, berada pada kedudukan terbaik untuk menangani kejutan, merebut peluang, serta mengekalkan pilihan dalam dunia di mana modal dan bakat semakin mudah bergerak.”

