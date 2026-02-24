11:11 Systems rondt de succesvolle overname af van Digital Sense

Met deze overname consolideert 11:11 zijn positie als toonaangevende soevereine cloudprovider in Australië

Amsterdam, Nederland. 24 februari 2026 — 11:11 Systems (11:11), een toonaangevende provider van beheerde infrastructuuroplossingen, heeft vandaag de overname aangekondigd van Digital Sense, een vooraanstaande leverancier van hoogwaardige cloud- en managed services uit Brisbane en voorheen eigendom van Aussie Broadband.

De recente wijzigingen die Broadcom heeft doorgevoerd in het ecosysteem van VMware Cloud Service Providers (‘VCSP’) heeft geleid tot een toename van het aantal geautoriseerde VMware-partners. Voor Aussie Broadband viel deze fundamentele verschuiving in de sector samen met de lancering van hun “Look-to-28”-strategie, die de organisatie duidelijk classificeert als een telecommunicatieprovider in plaats van een breed technologiebedrijf. Daarom werd besloten om de cloudactiviteiten van Digital Sense af te stoten om ervoor te zorgen dat klanten toegang zouden blijven houden tot de beste VMware-cloudinfrastructuur in zijn klasse.

“11:11 werkt over de hele wereld nauw samen met cloudserviceproviders om hun klanten veilig en compliant te houden om optimaal te blijven presteren in een voortdurend evoluerende markt”, aldus Brett Diamond, CEO van 11:11 Systems. Digital Sense heeft in heel Australië een uitstekende reputatie opgebouwd voor de hoogwaardige cloudoplossingen die ze leveren, en we zijn verheugd om hun klanten te verwelkomen op het veerkrachtige cloudplatform van 11:11, dat de stabiliteit biedt die ze vandaag nodig hebben en de innovatie om vooruit te blijven gaan.”

De afgelopen jaren heeft 11:11 Systems meerdere op VMware gebaseerde bedrijven overgenomen — waaronder iland Cloud, Green Cloud Defense, Unitas Global, Sungard Availability Services, Faction en Ntirety — en daarmee een ongeëvenaarde basis van operationele expertise en commercieel inzicht opgebouwd. De overname van Digital Sense is de zevende aankoop van een voormalig VMware CSP door 11:11 en de tiende overname in totaal.

Deze overname getuigt van de voortdurende inzet van 11:11 Systems voor groei en investeringen in heel APAC (Azië-Pacific)”, aldus Marc Beder, general manager, APAC bij 11:11 Systems. Door het bij 11:11 onderbrengen van Digital Sense, breiden we onze aanwezigheid in Australië uit en versterken we onze capaciteit om cloud- en managed services van wereldklasse te leveren in de hele regio. Wij willen graag voortbouwen op de sterke reputatie van Digital Sense en innovatieve, veilige en schaalbare oplossingen blijven leveren die meegroeien met de zakelijke behoeften in de regio.”

Dankzij het wereldwijde cloudplatform en een benadering waarbij partners centraal staan, blijft 11:11 Systems innovatieve oplossingen leveren voor de cloud, connectiviteit, back-up, cyber- en noodherstel en beveiliging die klanten en leveranciers wereldwijd in staat stellen efficiënt te werken en winstgevend op te schalen.

“Met het oog op de vereiste investeringen om concurrerend te blijven in de cloud en de komende veranderingen in het partner-ecosysteem in 2027, stelden we vast dat 11:11 Systems de juiste plek bood voor onze cloudactiviteiten”, aldus Ben O'Shea, GM Transformation & Cloud bij Aussie Broadband. “Door hun diepgaande specialisatie in VMware-omgevingen krijgen onze klanten gegarandeerd de strategische focus die ze verdienen, terwijl wij onze aandacht nog meer richten op onze sterke punten op het gebied van telecommunicatie.”

Over 11:11 Systems

11:11 Systems is een provider van beheerde infrastructuuroplossingen die klanten in staat stelt bedrijfskritieke applicaties en gegevens te moderniseren, te beschermen en te beheren, gebruikmakend van het veerkrachtige cloudplatform van 11:11. Meer informatie vindt u op 11:11 Systems.com.

