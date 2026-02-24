JLT Mobile Computers reviderad valberedning 2026

Växjö, Sverige, 24 februari 2026 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, meddelar idag att bolagets större ägare/ägargrupper i enlighet med beslutad princip för tillsättande av JLT Mobile Computers valberedning har utsett en reviderad valberedning med Josef Weidman som sammankallande. Revideringen är föranledd av betydande ägarförändringar under mellanperioden.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

I valberedningen ingår för närvarande:

Ola Blomberg, utsedd av Jan Olofsson

Josef Weidman, utsedd av AB Grenspecialisten

Ulf Ahlén, utsedd av Per Holmberg





Valberedningen har utsett Josef Weidman till sin ordförande.

Valberedningens uppdrag är att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2026 för beslut:

förslag till ordförande på stämman

förslag till styrelse

förslag till styrelseordförande

förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete

förslag till revisor

förslag till arvode till bolagets revisor

instruktion till valberedning inför årsstämman







Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till Josef Weidman: josef@grenspecialisten.com eller brev till:

JLT Mobile Computers Valberedning

Att: Josef Weidman

AB Grenspecialisten

Box 4042, 20311 Malmö

Förslag måste lämnas senast den 15 mars 2026

Förfrågningar Presskontakt Certified Adviser JLT Mobile Computers Group pressrelease@pr.jltmobile.com Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.