Gereglementeerde informatie • Brussel, 25 februari 2026 • 7u30 (CET)

Ageas rapporteert resultaten over 2025

Sterke resultaten in een jaar van transformatie voor Ageas

PREMIE-INKOMEN NETTO

OPERATIONEEL

RESULTAAT HOLDING

FREE

CASH FLOW BRUTO

DIVIDEND

2025 EUR 19,6 miljard EUR 1,65 miljard EUR 774 miljoen EUR 3,75 +9% vs 2024 +33% vs 2024 +19% vs 2024 +7% vs 2024

Een overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 8 van dit persbericht en op de website van Ageas.

Hans De Cuyper, CEO Ageas, zei: “2025 was een mijlpaal voor Ageas – een jaar waarin we de fundamenten van onze Groep hebben versterkt en resultaten hebben neergezet die de veerkracht en de ambitie van onze strategie weerspiegelen.”

“De overname van esure, waardoor we de derde grootste aanbieder van verzekeringen voor particulieren in het VK zijn geworden, en het verwerven van de volledige eigendom van Belgiës grootste verzekeraar AG, vormen belangrijke stappen voor het toekomstige profiel van Ageas. Beide transacties sluiten aan bij onze diversificatiestrategie, die zich richt op het uitbreiden van onze geconsolideerde, cash‑genererende entiteiten in Europa, het behouden van een sterke aanwezigheid in de groeiende markten in Azië en het uitbouwen van Herverzekering als overkoepelende activiteit.”

“Onze Elevate27‑strategie kende ook een sterke start, waardoor we onze financiële doelstellingen tijdens het jaar twee keer konden verhogen en aanzienlijke vooruitgang boekten in belangrijke strategische initiatieven rond vergrijzing, KMO’s en het toenemende gebruik van Data & AI.”

“Op het vlak van premie-inkomsten boekten we een sterke 9% groei, waarbij vooral de uitstekende commerciële prestaties in Leven opvallen, gesteund door alle regio’s. Het Netto Operationeel Resultaat steeg met 33% tot EUR 1,65 miljard dankzij uitstekende resultaten in Niet‑Leven, gedragen door alle segmenten. Het resultaat in Leven profiteerde van een verbeterde marge in België en Europa en een vernieuwde fiscale basis in China. De sterke resultaten en de almaar stijgende cash‑upstream vanuit de business stellen ons in staat om, volledig in lijn met onze engagementen, een totaal bruto cashdividend van EUR 3,75 voor te stellen aan onze aandeelhouders.”

“Ik ben evenzeer trots op de vooruitgang die we hebben geboekt op het vlak van duurzaamheid en de positieve erkenning die we hebben gekregen van zowel onze medewerkers als onze klanten, voor onze voortdurende inzet om een ondersteunende werkomgeving te creëren en uitstekende klantenservice te leveren. Onze portefeuille duurzame producten bleef toenemen, net als het vertrouwen van onze klanten en medewerkers, waar we ook actief zijn. Onze ESG‑ratings - topkwartiel bij drie van de vijf ratingagentschappen die ons volgen - weerspiegelen deze belangrijke verwezenlijkingen.”

“Ik wil al onze klanten oprecht bedanken voor hun vertrouwen, onze partners voor de goede samenwerking, onze aandeelhouders voor hun voortdurende steun, en zeker onze medewerkers in de hele Groep. Hun dagelijkse inzet en passie maken onze strategie waar. Samen mogen we trots zijn op wat we in 2025 hebben gerealiseerd, en we zijn klaar om op dit sterke momentum verder te bouwen in de komende jaren."

Bijlage