



















Selskabsmeddelelse nr. 05/2026

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 74 37 37 37







AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







25. februar 2026

Forventninger 2026 og nyt Aktietilbagekøb

Forventninger 2026

AL Sydbank forventer moderat vækst i dansk økonomi det kommende år og et resultat efter skat i intervallet 3.500-4.000 mio. kr., baseret på, at Danmarks Nationalbank fastholder indskudsbevisrenten på det nuværende niveau. Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold, der bl.a. kan påvirke niveauet for nedskrivninger.

Aktietilbagekøb

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr. Aktietilbagekøbet sker med henblik på nedsættelse af bankens selskabskapital med de under programmet købte aktier.

Bestyrelsen blev senest på Sydbank A/S’ generalforsamling den 20. marts 2025 bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens selskabskapital.

Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. af den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet.

Aktietilbagekøbet sker som et led i en tilpasning og optimering af kapitalstrukturen i overensstemmelse med bankens kapitalmålsætning og kapitalpolitik. AL Sydbank havde den 31. december 2025 en egentlig kernekapitalprocent på 15,8 og en kapitalprocent på 19,2.

Aktietilbagekøbsprogrammet bliver igangsat mandag den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.

AL Sydbank har valgt Danske Bank A/S til at forestå aktietilbagekøbsprogrammet, der gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, der udgør safe habour-reguleringen.

Følgende retningslinjer er fastsat for aktietilbagekøbsprogrammet:

Der kan ikke købes aktier til en højere kurs end den højeste af følgende kurser:





I. kursen på den sidste uafhængige handel

II. det højeste foreliggende uafhængige købers tilbud på markedspladsen, hvor købet gennemføres, herunder når aktierne handles på forskellige markedspladser.

Der kan på en handelsdag højst købes 25 pct. af den gennemsnitlige daglige aktiemængde for de forudgående 20 handelsdage på den markedsplads, hvor købet finder sted.





AL Sydbank vil på den første bankdag i hver uge oplyse om antallet og værdien af tilbagekøbte aktier i en selskabsmeddelelse.

AL Sydbank kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbsprogrammet. Såfremt det sker, vil det blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Venlig hilsen



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

