Statkraft skal optimalisere storskala batterier i Finland

(Oslo/Esbo, 25 februar 2026) Statkraft og den svenske fornybarutvikleren OX2 har signert en syv-årig avtale om optimalisering av to store batterier på til sammen 235 MW i Finland. Avtalen er den største kraftkjøps- og optimaliseringsavtalen for batterier som Statkraft har gjort i Norden så langt.

Kraftkjøpsavtalen omfatter to store anlegg for batterienergilagring med en installert effekt på henholdsvis 110 MW (220 MWh) og 125 MW (250 MWh), som for tiden er under bygging. Statkraft skal optimalisere bruken av batteriene i syv år fra 2028. Avtalen sikrer OX2 en minimumsinntekt fra batteriene, og støtter på den måten opp om selskapets finansiering av prosjektet. Batteriene vil bli lokalisert på samme sted som OX2 sine vindkraftprosjekter Kannisto i Halsua kommune og Korkeamaa i Soini kommune.

Avtalen understreker Statkrafts satsing på å videreutvikle batterienergilagring i Norden for å styrke systemfleksibilitet, stabilitet og integrering av fornybar energi. Energilagring ved hjelp av batterier er avgjørende for å håndtere variabel fornybar kraftproduksjon, sikre pålitelig kraftforsyning og legge til rette for mer fornybar energi.

– Vi er stolte av å samarbeide med OX2 i det som er vår største avtale om batterioptimalisering i Norden til dags dato. Langsiktige optimaliseringsavtaler som denne gir forutsigbare inntekter, noe som kan være et viktig fundament for utviklere ved finansiering av batteriprosjekter, samtidig som de bidrar til å levere sårt tiltrengt fleksibilitet til kraftsystemet, sier Hallvard Granheim, konserndirektør Marked i Statkraft.



– For oss i OX2 er denne avtalen en viktig kommersiell milepæl i arbeidet med å videreutvikle vår virksomhet innen energilagring og for å diversifisere porteføljen vår. Statkrafts sterke markedsposisjon og ekspertise innen optimalisering gir et solid fundament for å maksimere verdien av våre batterilagringsanlegg over tid. Ved å kombinere vår kompetanse innen prosjektutvikling og kapitalforvaltning med Statkrafts markedsledende rolle, styrker vi konkurransekraften i porteføljen og setter fart på utviklingen av fleksible og fremtidsrettede energiløsninger i Norden, sier Mehmet Energin, kommersiell direktør (CCO) i OX2.

Statkrafts tidligere PPA-avtaler for batterier inkluderer blant annet:

Storbritannia – Thurrock Storage, Statera Energy:

Med 300 MW (600 MWh) er Thurrock Storage i Essex det største operative batterilagringsanlegget i Storbritannia. Statkraft inngikk i 2023 en betydelig PPAavtale med Statera Energy for å levere markedsledende optimalisering. https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/largest-operational-bess-in-great-britain-now-live/

Storbritannia – Thorpe Marsh Storage, Fidera Energy:

Statkraft har inngått en PPAavtale med Fidera Energy for deres batterilagringsprosjekt Thorpe Marsh på 1,4 GW, som vil bli det største batterilagringsanlegget i Storbritannia når det står ferdig. https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/statkraft-agrees-thorpe-marsh-bess-ppa/

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.