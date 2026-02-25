Statkraft och OX2 tecknar avtal om optimering av storskaliga batterier i Finland

Espoo, 25.02.2026 – Statkraft och den svenska energiutvecklaren OX2 har ingått ett sjuårigt batterilagringsavtal omfattande 235 MW i Finland. Detta är Statkrafts hittills största PPA för batterienergilagringssystem (BESS) i Norden.

Statkraft, en ledande leverantör av elköpsavtal (PPA) och den största producenten av förnybar energi i Europa, och den svenska utvecklaren och leverantören av förnybar energi OX2 har ingått avtal om två storskaliga batterisystem i Finland. Detta är Statkrafts hittills största BESS PPA i Norden.

PPAt omfattar två BESS-anläggningar, med kapaciteten 110 MW (220 MWh) respektive 125 MW (250 MWh). Anläggningarna är just nu under uppförande. Statkraft kommer att ansvara för optimeringen av batterierna och tillhandahåller samtidigt en innovativ intäktsgolvmodell som starker projektens finansieringsförutsättningar. Anläggningarna byggs i anslutning till OX2s vindkraftsprojekt Kannisto i Halsua kommun och Korkeamaa i Soini kommun.

Avtalet markerar Statkrafts förbindelse att förverkliga fler batterilagringslösningar i Norden för att förbättra systemflexibilitet, stabilitet och integration av förnybar energi. Batterilagring är avgörande för att hantera intermittent förnybar energiproduktion, säkra leveranssäkerhet och möjliggöra energiomställningen.

– Vi är stolta över att samarbeta med OX2 i vårt hittills största batterioptimeringsavtal i Norden. Långsiktiga optimeringsavtal skapar förutsägbara intäkter, vilket kan vara viktigt för att underlätta utvecklares finansiering av energilagringsprojekt, samtidigt som de bidrar till välbehövlig ökad flexibilitet i energisystemet, säger Hallvard Granheim, Executive Vice President Markets på Statkraft.



– Det här avtalet understryker den växande betydelsen av batterilagring på den finska energimarknaden. I takt med att vindkraften byggs ut blir batterier avgörande för att hantera intermittens och frigöra flexibilitet i systemet. Genom att optimera dessa tillgångar lokalt kan vi stötta nätets stabilitet samtidigt som vi skapar värde för både utvecklaren och den finska elmarknaden, säger Heikki Herttuainen, Senior Originator på Statkraft Finland.

– Det här avtalet utgör en viktig kommersiell milstolpe för OX2 när vi fortsätter att växa inom energilagring och diversifierar vår portfölj. Statkrafts starka marknadsnärvaro och optimeringskompetens ger en stabil grund för att maximera värdet av våra BESS-tillgångar på lång sikt. Genom att kombinera vår projektleverans och förvaltning av tillgångar med Statkrafts marknadsledarskap stärker vi konkurrenskraften i vår portfölj och påskyndar tillväxten av flexibla, framtidssäkra energilösningar i Norden, säger Mehmet Energin, Chief Commercial Officer på OX2.

Statkraft har tecknat flera betydande PPAer för batterilagringsprojekt, bland andra:

Storbritannien, Thurrock Storage, Statera Energy: 300MW (600MWh), Thurrock Storage i Essex är Storbitanniens största operativa BESS. Statkraft signerade ett betydande PPA med Statera Energy 2023 att leverera marknadsledande optimering. Länk: https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/largest-operational-bess-in-great-britain-now-live/

Storbritannien, Thorpe Mash Storage, Fidera Energy: Statkraft har kommit överens med Fidera Energy om ett PPA för Fideras 1,4 GW Thorpe Marsh BESS, som kommer att vara den största batterlagringsanläggningen i landet när den tas i drift. Länk: https://www.statkraft.co.uk/newsroom/2025/statkraft-agrees-thorpe-marsh-bess-ppa/



Om Statkraft i Finland

Statkraft har varit verksamt på den finska marknaden i över 15 år och öppnade en filial i Espoo i mars 2022. Som en ledande leverantör av PPA-lösningar för Statkraft samman elproducenter och företag från handel och industri över hela Europa och utvecklar nya innovativa koncept.

I Finland erbjuder Statkraft PPAer till industri- och handelsföretag såväl som projektutvecklare och investerare och möjliggör därmed finansieringen av ny förnybar kraft. Statkraft möjliggör för kunder att uppnå sina inköpsmål med konkurrenskraftiga priser och tar Ansvar för marknads- och portföljrisker.

Om Statkraft

Statkraft är ett ledande internationellt företag inom vattenkraft, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft och gaskraft. Statkraft är en global marknadsaktör inom energihandel och har cirka 7 000 anställda i fler än 20 länder.