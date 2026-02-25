Nr. 2/2026 - Årsrapport 2025

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K
København, 25. februar 2026
SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2026
OFFENTLIGGØRELSE AF ÅRSRAPPORT
Hermed offentliggøres Cemat A/S’ årsrapport for 2025 med henblik på godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Vær venligst opmærksom på, at Cemat A/S’ officielle årsrapport er udarbejdet efter ESEF-forordningen og vedhæftet i en zip fil og kan ligeledes fremfindes via link på Cemat A/S' hjemmeside. En uofficiel kopi af årsrapporten er ligeledes vedhæftet i en pdf-udgave.
Cemat A/S
Frede Clausen
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
