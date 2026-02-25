FEMSA Anuncia Resultados del Cuarto Trimestre 2025

MONTERREY, México, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia sus resultados operativos y financieros para el cuarto trimestre de 2025.

FEMSA: Los Ingresos Totales Consolidados crecieron 5.7% y la Utilidad de Operación creció 8.5% en comparación con el 4T24.

y la en comparación con el 4T24. FEMSA Retail 1 : Los Ingresos Totales de Proximidad Américas incrementaron 5.3% y la Utilidad de Operación incremento 7.7% en comparación con el 4T24.

y la en comparación con el 4T24. SPIN: Spin by OXXO tuvo 10.5 millones de usuarios activos 2 representando un 22.0% de crecimiento comparado con el 4T24 , mientras que Spin Premia tuvo 28.1 millones de usuarios activos 2 en el programa de lealtad representando un 13.8% de crecimiento comparado con el 4T24 y un tender 3 promedio de 49.3 % que incrementó de un tender 3 de 40.7% en el 4T24.

representando un comparado con el 4T24 mientras que representando un comparado con el 4T24 y un tender promedio de % que incrementó de un tender de 40.7% en el 4T24. COCA-COLA FEMSA: Los Ingresos Totales y la Utilidad de Operación crecieron 2.9% y 13.3%, respectivamente en comparación con el 4T24.





Resumen Financiero del Cuarto Trimestre 2025

Cambio contra el mismo periodo del año anterior Ingresos Totales Utilidad Bruta Utilidad

de Operación Ventas

Mismas-Tiendas Reportado 4T25 12M25 4T25 12M25 4T25 12M25 4T25 12M25 FEMSA Consolidado 5.7% 7.6% 0.5% 6.2% 8.5% 4.7% Proximidad Américas 5.3% 7.0% 6.1% 8.4% 7.7% 1.4% 4.4% 1.0% Proximidad Europa 2.5% 14.6% (10.5%) 8.9% 10.8% 20.4% N.A. N.A. Salud 4.6% 10.5% (34.7%) (0.8%) (52.3%) (13.1%) 4.7% 8.0% Combustibles 3.6% 2.8% 2.1% 3.2% 8.4% 2.8% 8.7% 6.9% Coca-Cola FEMSA 2.9% 4.3% 1.8% 3.4% 13.3% 7.0% Comparable(A) FEMSA Consolidado 5.2% 4.9% 1.3% 4.2% 9.6% 2.1% Proximidad Américas 6.3% 3.7% 6.4% 6.7% 8.4% (2.9%) 4.5% N.A. Proximidad Europa 2.3% 3.2% 0.3% (2.0%) 10.8% 8.8% N.A. N.A. Salud 6.7% 6.3% (5.5%) (4.2%) (50.5%) (15.4%) 9.2% N.A. Combustibles 3.6% 2.8% 2.1% 3.2% 8.4% 2.8% 8.7% 6.9% Coca-Cola FEMSA 6.0% 6.5% 4.6% 5.2% 16.7% 7.0%

Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, comentó:

“Al asumir mi nuevo rol al frente de esta increíble empresa, me siento honrado por la responsabilidad, pero a la vez entusiasmado por la magnitud y relevancia de las oportunidades que tenemos en puerta para FEMSA. Aquellos que construyeron esta organización durante los últimos 135 años, y quienes los lideraron antes que yo, crearon una de las empresas más destacadas no solamente en México o América Latina, sino que me parece, a nivel mundial.

Estoy convencido de que tenemos en OXXO y Coca-Cola FEMSA, dos de los activos más notables y valiosos en sus respectivas industrias globales, no solo por lo que representan hoy, sino, igual de importante, por lo que pueden llegar a ser en el futuro. Existen muchas oportunidades para que nuestras plataformas de retail y de bebidas sigan creciendo en México y más allá de nuestras fronteras, consistentes con nuestro enfoque estratégico de crear valor económico y social donde sea que operemos.

Durante el cuarto trimestre, nuestros resultados en México mantuvieron la tendencia positiva que observamos inicialmente en el tercer trimestre, especialmente en OXXO, donde el tráfico siguió recuperándose de forma secuencial, lo que nos ayudó a lograr crecimiento en ventas comparables que se aproxima a un dígito medio. Fuera de México, OXXO volvió a mostrar una dinámica positiva en Sudamérica, y pudimos concluir exitosamente la transacción que nos brinda el 100% de la participación en OXXO Brasil, mientras que en Europa el equipo logró ingresos operativos sólidos en el periodo. Por su parte, Coca-Cola FEMSA cerró el año con fuerza, creciendo su volumen consolidado y registrando en diciembre los volúmenes más altos para ese mes en su historia en sus cuatro principales operaciones.

Más allá de los resultados operativos, iniciamos un importante esfuerzo de reestructura que incluye la integración de los equipos corporativos de la división de Proximidad y Salud con el corporativo de FEMSA, creando una estructura más plana y eficiente, además de fortalecer la alineación de Spin con OXXO, reenfocando nuestra estrategia digital para maximizar el potencial conjunto de nuestra singular plataforma. Los beneficios derivados de esta mayor eficiencia se irán manifestando durante este año, alcanzando su potencial pleno en 2027 y hacia adelante.

De cara al 2026, a pesar de enfrentar aún un entorno de consumo débil pero en proceso de estabilización, y con la reciente implementación de impuestos en categorías importantes en nuestro mercado principal en México, nos brinda confianza el impulso actual en la mayoría de nuestras unidades de negocio. Somos optimistas de que la resiliencia y fortaleza de nuestra plataforma diversificada geográficamente volverá a generarnos ventajas, mientras perseguimos nuestra ambiciosa agenda de crecimiento."



SOBRE FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y en Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando CocaCola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.

1 FEMSA Retail: Proximidad Américas y Europa, Combustibles y Salud.

2 Usuario activo para Spin by OXXO: Cualquier usuario con saldo o que haya realizado transacciones en los últimos 56 días.

Usuario activo para Spin Premia: Usuario que haya realizado al menos una transacción con OXXO Premia o Spin Premia en los últimos 90 días.

3 Tender: Ventas OXXO México MXN con acumulación o redención de OXXO Premia o Spin Premia dividido entre Ventas Totales OXXO MXN, durante el periodo.

(A) Por favor consulte la página 12 para nuestra definición de “comparable” y una descripción de los factores que afectan a la comparabilidad de nuestro desempeño financiero y operativo.

